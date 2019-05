Cuál es el "mata iPhone" que más te conviene y cómo conseguirlo en la Argentina

Hay marcas chinas en el mercado de los celulares desde comienzos de la década, con HTC y ZTE al principio, pero nunca las dos más grandes, Samsung y Apple (luego de la caída de Blackberry y Nokia -que está en pleno proceso de refundación- y el retroceso de Lenovo), vieron peligrar su trono hasta el último cuatrimestre de 2016. Fue en ese momento cuando el fabricante chino Huawei consiguió alcanzar los dos dígitos de cuota de mercado en todo el mundo.

En el último cuatrimestre del año pasado, de acuerdo a datos recopilados por Statista, superó a Apple y se quedó con el segundo lugar: 19% de la marca china contra 11,2% de los de la manzanita y cerca de los 23,1% de los surcoreanos.

Si bien se espera que esta diferencia entre segundo y tercero se achique a la sombra de los nuevos lanzamientos de Apple, el precedente está planteado.

La sigilosa estrategia de la empresa "mata iPhone" para llegar a Argentina La empresa china Xiaomi, fundada hace ya ocho años en China, está dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos electrónicos. Su negocio principal son los teléfonos inteligentes pero también fabrica computadoras, televisores, relojes inteligentes, entre otros aparatos.

Y, de hecho, de las primeras cinco marcas más importantes del mundo de los smartphones, tres son chinas: además de la ya citada Huawei, las otras dos son Xiaomi con 8% y Vivo con 7,5%.

Además, según Counterpoint, las marcas chinas se están abriendo camino en el difícil segmento de los smartphones premium. Allí, si bien Apple domina el nivel de los equipos mas caros (arriba de US$ 800), así como el del siguiente (que va de US$ 600 a US$ 800), las chinas de Oppo, Huawei, Xiaomi y One Plus (que acaba de lanzar su último modelo) aparecen en el nivel de los dispositivos con un rango de precios entre US$ 400 y US$ 600.

Entre las tres se quedan con el 47% del segmento, como puede verse en el gráfico. Y por todo esto es que a estas marcas se las puede llamar las "mata iPhone": están quedándose con la torta que supieron repartirse sin problemas los de Cupertino (EE.UU.) y los de Seúl (Corea del sur).

Fuente: Counterpoint, 2018.

Sin embargo, ninguna de estas marcas llega directamente a la Argentina. Huawei comenzó a fabricar a finales de 2015 y tuvieron un amplio despliegue en publicidad que desembocó en un importante interés de los consumidores (llegó a orillar el 10% de la cuota local de mercado en poco tiempo).

A mediados de 2018, devaluación e inflación mediante, dejaron de traer los kits desde China para que los produzca Newsan y se retiraron del mercado local. El resto jamás llegó: Xiaomi, que ya desembarcó con gran éxito tanto en Chile como en Perú, en la Argentina brilla por su ausencia, aunque el año pasado Etercor importó algunos miles (más bien pocos, para testear el mercado). Oppo, OnePlus, Vivo, Honor y Pocophone (las segundas marcas de Huawei y Xiaomi, respectivamente) solo pueden conseguirse a través de retailers online a través de Mercado Libre.

A pesar de las pocas garantías que ofrecen este tipo de compras, las diferencias de precios los hacen equipos extremadamente competitivos, más cuando se considera que cualquier gama media que se consiguen a través de los operadores locales están arriba de los $ 10.000 (sean los Moto G6 en adelante, los Samsung J6 y para arriba y el LG Q6; los dos primeros superan los $12.000 y el último está más de $10.000) y más bien pasando los $ 15.000 (Moto G7 y Samsung A6 Plus, a $ 16.000 y $ 20.000, aproximadamente) y más allá.Mientras tanto, algunos de los modelos chinos de prestaciones medias pueden encontrarse abajo de los $ 10.000 y, por lo general y salvo los premium, debajo de los $ 20.000.

Y esto es si se compra en la Argentina donde, además, hay que considerar la pobre oferta en cuanto a variedad: los operadores Movistar, Personal y Claro ofrecen Samsung, Motorola, LG, Nokia (solo en Personal) y Alcatel (en Movistar y Personal) y los iPhone -a precios altos-. Por fuera de ellos aparecen los Noblex como oferta interesante así como otras marcas como Datsun o TCL, todos de gama baja o media-baja.

A continuación, Infotechnology.com propone cuatro equipos de estas marcas chinas pensando en cubrir desde los que quieren un teléfono que "se la banque", con prestaciones medias y una cámara decente, hasta aquellos que buscan tener un dispositivo al estilo iPhone pero sin desembolsar tanto dinero.

Un recordatorio : en todos los casos, los compradores tendrán que verificar que estos equipos sean el la versión global y que incluyan las tres bandas que se utilizan para el 4G en el país: la 4, la 7 y la 28. Una buena opción para sacarse la duda es chequear el modelo que se quiere comprar en el sitio web WillMyPhoneWork.

Lo que hay que saber para comprar un celular en el exterior y que funcione acá A la hora de comprar un celular en el exterior, elegir un buen modelo y encontrar quién lo vende más barato no es lo único que importa. Existen razones por las cuales, un celular podría no tener señal en el país, ya sea porque usa una tecnología diferente o porque fue bloqueado.

Los equipos recomendados

Xiaomi MI A1. Este es un equipo similar al Motorola One, una colaboración entre Google y el fabricante chino, con actualizaciones de Android directas. La pantalla es full HD de 5.5 pulgadas, incluye un procesador Snapdragon 625 de ocho núcleos, tiene 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno, la cámara es dual de 12 MP con zoom óptico 2X, la batería carga 3080 mAh y viene con Android 7.1.2 Nougat de fábrica aunque ya está disponible la versión 9 del sistema operativo (se puede actualizar luego de adquirido).

Es un modelo presentado en 2017 y en la caja viene con vidrio templado y una funda de goma tipo TPU. El precio vía Mercado Libre es variable pero por el momento puede conseguirse a $ 8.500 como mínimo.

Huawei P20 Lite. Se trata de la variante económica de la nueva línea P de Huawei para 2018 y está en línea con el G7 Plus de Moto y el A6 Plus de Samsung. Viene con una pantalla de 5.84 pulgadas y 1080 x 2280 pixels de resolución, procesador Kirin 659, 4GB de RAM, almacenamiento de 32 gigas, cámara dual de 16 MP más 2 MP, cámara frontal de 16 MP, lector de huellas y batería de 3000 mAh. El valor en Mercado Libre ronda entre los $ 15.000 y los $ 16.500.

Pocophone F1. Se trata de una nueva submarca de Xioami para otros territorios, especialmente India. El F1 viene una pantalla Full HD+ de 6.18 pulgadas, procesador Snapdragon 845 con 6GB de RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento, cámara principal dual de 12 MP + 5 MP, cámara frontal de 20 MP, parlantes estereo, batería de 4000 mAh con carga rápida, puerto USB-C y Android 8.1 Oreo. Es un equipo que se ubica entre el Moto G7 Plus y el recién lanzado OneVision. Se consigue en Mercado Libre por $ 23.000.

OnePlus 6. Es el equipo "hipster" del momento, dada la particular estrategia de venta directa de la marca a través de su página web. Fue el flagship 2018 de la firma (que acaba de lanzar el modelo 7), con una pantalla de 6.28 pulgadas y resolución 1080 x 2280 y notch al estilo iPhone X. El procesador es el Snapdragon 845 de Qualcomm con opciones de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento o bien 6GB de RAM con 64GB o 128GB de almacenamiento, sin expansión microSD.

La cámara es dual de 16 MP + 20 MP y la batería de 3300 mAh con carga rápida Dash Charge. Para comparar, es un equipo similar a los Samsung S9 y S) Plus que acá rondan los $ 40.000. Cuesta conseguirlo pero el precio en Mercado Libre, nuevo, se ubica entre los $ 32.000 y $ 35.000.

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma