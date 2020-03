Coronavirus: crearon la cama “perfecta” para los amantes de las series y los videojuegos

Con la amenaza latente de sufrir el contagio de coronavirus, una compañía japonesa desarrolló un original prototipo para seducir a los amantes de las series y los videojuegos para que no se vean tentados a salir de sus hogares.

“Con esto no salgo más de casa”, es una frase que se escuchó muchas veces por parte de usuarios tras la compra de un determinado bien de lujo para su hogar como, por ejemplo, un televisor, una videoconsola o una computadora.

En esta ocasión, la firma nipona Bauhutte creó una “cama de juego” para que los amantes de los videojuegos no necesiten levantarse por ningún motivo de ella.

El concepto de “cama de juegos” fue 'descubierto' hace un tiempo, pero fue Bauhutte la empresa encargada de crear el primer prototipo real.

Si bien por el momento la instalación de una cama de este tipo es simplemente “un concepto” como lo define la firma, varios de los artículos ya se encuentran disponibles.

Características

En principio, la firma japonesa tomó la decisión de eliminar la necesidad de estar siempre parado o sentado, a partir del concepto cama de juego.

El diseño también podría ser una gran solución para personas que realicen trabajo a distancia o para aquellos que realizan 'teletrabajo' como una especie de 'autocuarentena' después de una posible exposición a coronavirus COVID-19, o simplemente para minimizar el riesgo de contraer la enfermedad.

Básicamente el diseño posee todo aquello que un jugador necesita antes de iniciar una partida de forma online.

El diseño incluye monitores dobles, porta-vasos y hasta altavoces para que la experiencia de juego sea completa y de calidad inmejorable.

Los accesorios extra incluidos permiten que los jugadores más pro puedan quedarse en la cama todo el día de forma literal gracias a un pequeño carro repleto de aperitivos con portavasos incorporados.

Gracias al diseño de la cama, el fabricante remarcó que no es necesario desconectarse incluso estando recostado.

Asimismo, otro de los accesorios incluidos sostiene smarthones o tabletas cuando incluso estar sentado representa “demasiado” esfuerzo.

La terminal también fue pensada para que los descansos para comer serán rápidos y eficientes; aunque el jugador no tenga necesidad de levantarse.

Precio y disponibilidad

Todos los accesorios del concepto desarrollado por Bauhutte cuestan unos US$ 1.200, pero no incluyen la cama. El precio, no obstante, incluye la "manta de juego" que se observa en las fotos.

La cama apareció por primera vez en PC Gamer en una publicación de Christopher Livingston, quien la denominó "la forma final del juego".

Un portavoz de Bauhutte aclaró luego al portal Business Insider, encargada de publicar una nota con diferentes imágenes, que las fotos muestran apenas un concepto y "no un diseño completo".

No obstante, varias partes del prototipo ya son comercializadas por Bauhutte, pero no así la cama.