CoolPad Legacy: por $ 5.500 te llevas el celular que "le moja la oreja" a todos

Están los teléfonos de alta gama. Están las versiones chinas que lograron optimizar costos y ofrecer buenos tanques a precios accesibles. Y después están los celulares de gama media que logran precios riduculos, como el Coolpad Legacy que por $ 5.500 da muchas de las prestaciones de teléfonos de mayor categoría.

Se trata de un celular de 6,36 pulgadas --gigante, más cercano a una tableta de 7 pulgadas que un celular de 5--, y su precio es súper competitivo: en los Estados Unidos su precio es de US$ 130 y si se aprovechan ofertas puntuales se consigue por Internet cercano a los US$ 100 finales.

Usando el puerta a puerta, solo hay que pagar US$ 25 de impuestos, por lo que puede llegar perfectamente a casa por $ 5.500.

A diferencia de otros celulares en este rango de precios, como el Blu R2 Plus, no tiene memoria RAM limitada, una pantalla de baja resolución o un procesador viejo.

Según las reseñas de sitios especializados como Cnet, por ejemplo, "se siente en la mano y performa como un teléfono que cuesta casi el doble".

Tiene, en contra, algunas variables que sí se encuentran en teléfonos de más alta gama o, incluso, en tanques como los Xiaomi o One Plus, también llamados "iPhone Killers" o "Mata iPhones" porque logran equipararlos en varios puntos sin el precio que hoy supera los US$ 1.000.

Por ejemplo, no ofrece carga inalambrica y no es "pura pantalla" como muchos de los celulares que están hoy en el mercado que intentan disminuir el famoso "notch".

A favor, tiene mucho más que el precio. La resolución de la pantalla es 18:9 full HD y tiene un procesador Qualcomm SDM450, un caño de 3GB que hace que, por el precio, sea una opción más que razonable. Para muestra basta un botón: apenas se toca la pantalla, no se tilda ni tiene retrasos considerables.

La cámara dual se ajusta a diferentes condiciones de luz y la cámara frontal saca buenas selfies.

Fijate cómo podés traerlo de afuera siguiendo esta guía