Computadoras "a precio de auto nuevo": hay modelos que ya cuestan $400.000

Como muestra basta un botón, según el dicho popular. Una All-in-One iMac Pro de 27 pulgadas, que fuera lanzada por Apple el pasado diciembre, cuesta en los Estados Unidos US$ 4.600. Es lo último de lo último en lo que a computadoras se refiere. Una rápida cuenta resulta en poco más de $180.000, a la cotización actual. Sin embargo, nunca falta el que toma una necesidad de productos innovadores en un mercado local que sufrió durante años una sequía crónica y lo intenta transformar en un negocio millonario: en el portal de e-Commerce MercadoLibre puede encontrarse este equipo arriba de los $420.000; es decir, un precio por encima del 130%, por fuera de cualquier gasto de importación que a uno se le pueda ocurrir.

Para contextualizar: si uno decide irse hoy a Miami y volver el sábado, el pasaje ida y vuelta cuesta alrededor de $50.000, y el hotel tres estrellas no supera los $5.000 la noche. Ingresar el equipo al país de manera legal cuesta $80.000 (US$ 2.050) más por el pago de derechos de importación. En total: $315.000 más lo que uno gaste en Miami en un día de estadía (alimento y transporte). A poco más de $100.000 de diferencia con la publicación citada.

De hecho, un auto nuevo de gama media sale bastante menos de $400.000. Un Fiat Argo 1.8 cuesta poco más de $300.000, de hecho.Y un Volkswagen Voyage 1.6 sale $385.000.

El costo de la devaluación

Conseguir productos tecnológicos de punta en la Argentina, más desde la aplicación de los aranceles aduaneros de 35% para incentivar la producción nacional, era una misión compleja. El gobierno nacional quitó estos impuestos en febrero de 2017 y con ello logró una caída de 47% en el precio según datos que el Ministerio de Producción divulgo en abril. “La baja en precios se dio de manera inmediata, primero se liquidó stock y luego fueron reemplazados en el retail por modelos más nuevos”, expresa en diálogo con Infotechnology Juan Martín, gerente general de la fabricante china Lenovo en la Argentina. Ahora, con precios dolarizados y un aumento de la divisa verde arriba del 100% en los últimos 12 meses (de $17,50 a más de $38 hoy), los valores de los equipos informáticos –y sus consumidores- han sufrido las consecuencias.

Las ventas cayeron entre 35 y 60%, según dos fuentes distintas dentro del sector importador de tecnología. Esto se enmarca en una caída interanual en ventas minoristas de electrodomésticos de 11,1% y la acumulada Enero a Agosto es de -4,1% de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), puntualiza el analista de consumo Damián Di Pace.

Los precios, por su parte, han crecido hasta en 80%, de acuerdo a lo especificado por Juan Alberto Lofiego, analista de Consumo de IDC. Sin embargo, aún quedan productos a menor precio, dicen desde distintas distribuidoras. “La estrategia de traer productos de avanzada no cambia, pero te afecta el volumen, se empieza a contraer el mercado”, afirma Martín en relación con la suba abrupta del dólar. “El mercado tiende a volcarse a productos de menores prestaciones. Deja de crecer el premium y hay más participación de productos con prestaciones más básicas.”

El mayor problema que enfrenta el consumo es la falta de financiación a tasas accesibles. “El producto de tecnología se vende en un 70% financiado y al ser muy caro esto el consumo baja todavía más. No hay cuotas sin interés en compra de tecnología; el costo del dinero tiene que bajar para que se vuelva a consumir productos tecnológicos”, desarrolla el representante de la compañía china.

Otro importador y distribuidor de importantes y conocidas marcas, en off, expresa su insatisfacción al respecto. “Lo más grave es la falta de financiación, especialmente para empresas. Hay 70% anual para descubierto y 60% para trasladar cheques; todo el mundo se apalanca en financiación para comprar tecnología y así es imposible. Bajar los precios con la quita de aranceles estaba perfecto en teoría pero no acompaño ni la economía ni el sector financiero y ahora se suma un dólar alto que no deja de moverse.” Los retailers venden a un precio menor para liquidar stock y cubrir cheques pero al momento de reponer, o no lo hace o lo hace en menor cantidad. "Hay una recesión muy fuerte, estamos vendiendo a perdida y nos estamos comiendo el capital”, se queja esta misma fuente."

El mercado más afectado es el del consumidor final y luego sigue el de las Pyme, “porque hay negocios en curso que tienen que cerrar igual”, dice Martín. “El corporativo es el más elástico porque los grandes proyectos de inversiones están fondeados en dólares y el impacto no se ve tan fuerte como en los otros segmentos.”

Búsqueda de equilibrios

El análisis del largo plazo, sin embargo, todavía es positivo en relación con la quita de aranceles. “Un dólar de 20 favorecía importaciones más que exportaciones, no había equilibrio. Pero aquellas organizaciones con presupuestos en pesos se van a quedar cortos con el presupuesto y el año que viene los van a ajustar. La inversión tiene que continuar porque es parte de lo que ayuda a hacer más eficiente a las industrias y todos tienen claro esto”, argumenta Mariano Denaro, presidente de TelexTorage, una compañía argentina dedicada a la provisión soluciones de almacenamiento de datos, backup y recovery para el mercado corporativo.

“Probablemente este dólar permita que haya más exportaciones y más productos industriales y que permita que exportemos mano de obra argentina y no solo insumos básicos. Habrá que ver cómo impacta en la inflación así no caemos en círculos viciosos que hemos tenido tantas veces en el país.”

Una de las fuentes del sector consultadas, que prefiere no ser mencionado, afirma, directo, que “el modelo de quita de retenciones para informática a un dólar a $40 sigue siendo más conveniente que fabricarla localmente con un arancel de 35% y sumando la mano de obra”.

“Con el dólar a $20, el gobierno estaba incentivando las importaciones y la tecnología. Un cambio tan de golpe genera un impacto negativo en el mercado, te obliga a reducir márgenes porque no podés trasladarle todo el precio al usuario corporativo final, por lo menos de forma inmediata”, explica Diego Laborero, director de Macroseguridad.org, una compañía que se dedica a comercializar tokens USB homologados por la AFIP y dispositivos biométricos en general, acerca del impacto sobre las importadoras. "Un factor adicional son las compras del gobierno, que genera mucho riesgo para los importadores. Cotizas con un dólar a $18 y cobras con uno a $40. No hay negocio que resista así.”

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma