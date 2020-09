Cómo traer el nuevo Joystick de la PS5 a la Argentina gastando 25% menos

La compañía japonesa Sony consiguió estar otra vez en boca de todos antes de la salida de la esperada PlayStation 5. En el mundo ya comenzó la preventa de la PlayStation 5 y en Argentina la nueva consola de Sony estará disponible el próximo 19 de noviembre.

A nivel mundial, Amazon publicó la preventa de la PlayStation 5 y sus accesorios a solo 5 minutos del anuncio oficial. La rapidez sorprendió a todos en redes sociales. El sitio de comercio electrónico ya habilitó la preventa del nuevo Joystick Dual Sense 2 y podés comprar desde Argentina en este link. En este caso, la preventa fue publicada en Amazon Global. El precio del joystick y su base de recarga es de $134,98 euros. Se pueden reservar ambos artículos o por separado.

A raíz del nuevo impuesto el 35% y teniendo en cuenta la cotización del Banco Nación con el 30% y el 35%, el valor actual del euro es de €154,88. El joystick en pesos argentinos costaría alrededor de $20.905,70. En el caso de pedir reintegro, AFIP devolvería $40 euros.

Todo lo que tenés que saber del nuevo joystick de Sony

Los nuevos joysticks DualSense incorporan gatillos adaptables a los botones L2 y R2 del mando para que los jugadores sientan la tensión real de acciones como, por ejemplo, cargar y disparar una flecha.

Sony explicó que a partir del éxito del pionero botón Share, decidió ir un paso más allá e incluyó en el DualSense un nuevo botón denominado ‘Create’, que permitirá a los jugadores crear contenido de juego épico para compartirlo con el mundo o disfrutarlo personalmente.

Por otro lado, el nuevo mando añade una matriz de micrófonos integrada para que los jugadores inicien fácilmente conversaciones con sus amigos sin necesidad de utilizar auriculares.

Lo que tenés que saber sobre los gastos con tarjeta en dólares

Cada compra con tarjeta en el exterior restarán el cupo mensual de US$ 200. Si gastás US$ 50 en una compra, solo podés comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, gastás US$ 300, es decir te excedés del cupo de US$ 200, el mes próximo solo podés comprar US$ 100.

Sin embargo, es posible recuperar el pago de percepción de 35% en compras en el exterior para quienes no son contribuyentes del Impuesto a las Ganancias. La retención del 35% alcanza las compras a través del servicio Amazon Global, el servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde Argentina. Algo a tener en cuenta es que la medida no afectará a compras con tarjetas anteriores al 16 de septiembre. Es decir, no es retroactivo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos en la resolución 4815/2020 explicó la implementación del impuesto en compras en el exterior. Según el documento, la solicitud de devolución “deberá efectuarse de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el micrositio que se habilitará en el sitio de AFIP”.

Para hacer el trámite, AFIP requiere el CUIT, CBU y “Clave Fiscal”. Será una obligación informar a AFIP de una cuenta bancaria. En el micrositio se podrá también visualizar las percepciones. Si se aprueba la devolución, será transferido en la cuenta bancaria “cuya clave bancaria uniforme (CBU) fuera informada por el responsable”.

Cómo comprar en Amazon sin trabas en el correo

La compra hay que realizarla a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo como Amazon.com, el de los Estados Unidos o Amazon España, Italia, entre otros.

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global. En el caso del envio del nuevo Joystick de Sony y su cargador, llega a la Argentina y fue comprobado por Oportunidades Online, la cuenta que ayuda a argentinos a traer productos del exterior.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”. Amazon forma parte de la preventa oficial de Sony.