Cómo mirar los partidos de la Libertadores gratis y en HD desde el televisor

Los próximos 46 partidos de la edición de este año de la Copa Libertadores serán transmitidos tanto por televisión tradicional (de mano de Fox Sports) como por redes sociales (donde el encargado será Facebook). Esta es una de las novedades del torneo y marca un hito histórico en la forma de transmitir los partidos.

Serán en total 27 los partidos exclusivos de la red social y se jugarán los jueves, mientras que otros 19 serán los martes y miércoles, pero estos podrán verse por la televisión. Esto será así incluso hasta la instancia de cuartos de final. Por ahora, hay siete partidos de equipos argentinos que se verán por la nueva plataforma, a la espera de saber si Talleres avanza a la fase de grupos de la Copa.

Sólo por Facebook

07/03: Huracán vs. Cruzeiro

07/03: LDU Quito vs. Peñarol

07/03: Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán

14/03: Peñarol vs. San José

14/03: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central

28/03: Universidad Católica vs. Gremio

28/03: Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River vs. Alianza Lima

11/04: Flamengo vs. San José

11/04: Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo

25/04: Zamora vs. Cerro Porteño

25/04: G2 vs. Palmeiras

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense

Huracán será el equipo argentino que “debutará” en este tipo de transmisión el próximo 7 de marzo cuando se enfrente a Cruzeiro.

Para acceder a los partidos es necesario tener una cuenta de Facebook. Si bien la transmisión será dentro de la red social, se ejecutará exclusivamente en el servicio Facebook Watch. Se puede ingresar a la plataforma a través de este enlace. A continuación, hay que buscar las página ya sea de la Copa Libertadores o de la Conmebol. Facebook Watch está disponible tanto para celulares como para computadoras de escritorio y notebooks.

¿Cómo se pueden ver los partidos en la televisión?

En el caso de los televisores tradicionales no existe ninguna función "smart" que les permita acceder a funciones de red y de conectividad. Para sortear ese problema existen los “streaming dongle devices”, o dispositivos para transmitir (en castellano). Para hacerlo sencillo, son puntos de acceso Wi Fi con entradas USB y HDMI que deben ser conectados a un televisor que disponga de un conector HDMI.

El funcionamiento de todos es, en líneas generales, similar: se conectan a la TV y a través de un App o directamente desde las plataformas de transmisión brindan la posibilidad de enviar información desde el smartphone (e incluso la PC) al televisor.

Entonces, ¿cuáles son las opciones?

Chromecast

Se trata de un dispositivo fabricado por Google. Fue anunciado por primera vez en un evento en San Francisco en 2013. Una vez configurado desde la PC, una App de Android o iOS, replica páginas web o transmite la señal de plataformas de video como YouTube o Netflix. Se manejan y configuran a través de una app del celular y usan conexión Wifi.

En la Argentina, se compran en los principales retailers de dispositivos electrónicos.

Apple TV

Es un receptor digital multimedia diseñado, fabricado y distribuido por la empresa creada por Steve Jobs. El reproductor permite ver contenido desde diferentes aplicaciones como las nativas del ecosistema Apple, como iTunes Store e iCloud, así como YouTube, Netflix y Vimeo, entre otras. Además, puede transmitirse desde una computadora con Mac OS X o bien Windows con iTunes. No hay diferencias operativas sustanciales como los demás dispositivos, pero para los usuarios de iPhone será una gran comodidad mantenerse dentro del ecosistema Apple y no tener problemas de configuración.

Roku

Se trata de dispositivos de streaming que permiten reproducir video de manera similar a los anteriores. La diferencia es que corre sobre el sistema operativo libre Linux, por lo que es más sencillo que otros proveedores tengan compatibilidad con el gadget.

Se consigue oficialmente en la Argentina.

Amazon FireTV Stick

El dispositivo nació como una pequeña caja para conectar un televisor a internet, sin embargo, en sus últimas iteraciones se transformó en una suerte de pendrive (llamado "dongle").

El nuevo dispositivo trae un procesador de cuatro núcleos y un giga de almacenamiento para video así como ocho gigas para aplicaciones y juegos. Transmite a 1080p en HD e incluye sonido Dolby Audio.

En la Argentina solo se consigue a través de retailers de e-Commerce, ya que no ha llegado oficialmente.

Xiaomi MiTV Box

Es una caja que se conecta vía HDMI y convierte a la TV en un dispositivo 4K. Viene con control remoto Bluetooth y da la posibilidad de integrar un gamepad para usar con juegos de la Play Store. Además, incluye un puerto USB para añadir contenido.