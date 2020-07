Cómo es la nueva computadora 100% china de la marca del "mata Iphone": es más barata pero hay letra chica

Huawei fracasó con una nueva computadora: no soporta aplicaciones y su sistema operativo propio necesita refuerzos.

Huawei cubrió el 38% de las acciones del mercado de smartphones en 2019. Este año, la producción de dispositivos móviles comenzó a reanudarse lentamente debido a la pandemia de COVID-19. Actualmente la empresa está invirtiendo en software propio y chips para ordenadores: ¿Tendrán éxito?

La compañía china independizó su software para que sea 100% chino. Ya no dependen de Intel, AMD o Windows. Una youtuber china presentó la nueva computadora de escritorio de Huawei y la destrozó con su “review” ya que no cumplía sus expectativas.

Esta computadora cuenta con una placa base Huawei D920S10, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica Yeston Radeon RX550, un disco duro SATA de 256 GB y procesador ARM de ocho núcleos a 2.6 GHz. La tecnología es fabricada por la misma compañía HiSilicon que también fabrica los chips para los dispositivos móviles Huawei. La computadora cuesta alrededor de US$ 1200.

Kunpeng 920, el chip 100% chino de Huawei.

La youtuber “desnudó” el rendimiento de la computadora. Por ejemplo, el tiempo de renderizado de un video modelado en 3D fue de 12 minutos. Además, el sistema de reproducción y transmisión de video 4K mostró bajos rendimientos de codificación.

El sistema operativo se llama USO y se basa en Linux. La tecnología ARM de Kunpeng, ocho núcleos y ocho hilos de 2.6 GHz, “limitan” la ejecución del sistema operativo y su compatibilidad. La youtuber aseguró que tuvo que pagar US$ 120 adicionales para ver más aplicaciones pero no eran suficientes: la computadora no soportó las aplicaciones básicas de Adobe y aplicaciones de 32 bits. En conclusión, el nuevo sistema operativo de Huawei solo soportó aplicaciones de bajo rendimiento. En general, el desarrollo de un sistema desde cero es una tarea desafiante: la compañía deberá seguir trabajando en un software más “robusto”. Debemos recordar que el sistema operativo “Windows Phone” fracasó a nivel mundial décadas atrás.

Huawei está prohibida en Estados Unidos y se ve obligada a reconvertirse: según analistas, la compañía no perderá terreno en el mercado chino local y continuarán exportando dispositivos móviles a otros países. Sin embargo, no tendrá el mismo éxito que el sistema operativo oficial de Android (por también tener acceso a Google Play). Huawei es el orgullo y la alegría de la industria china, pero fuera de China son sólo un competidor como muchos otros.

La youtuber hace un recorrido por todo el sistema operativo, las aplicaciones, la interfaz y la usabilidad. El video cuenta con más de 52 mil visitas. Trabaja editando videos y con código y asegura que su sistema interno está avanzado pero el rendimiento del Kunpeng 920 no es tan poderoso.