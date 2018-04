Cómo es el nuevo "mata iPhones", 70% más barato, que va a llegar a la Argentina

Xiaomi quiere pelearle a iPhone en su propio terreno: la inteligencia artificial y la cámara fotográfica. Por eso, luego de presentar un smarphone dedicado a los gamers (el “Black Shark”), ahora llego el momento de quienes quieren tener el mejor hardware posible sin dejar la billetera en el proceso.

Se trata del Mi6X, que traerá el nuevo sistema operativo Android One en lugar de uno ad-hoc que traían (casi) todos los equipos anteriores de la marca. La pantalla es más grande (de 16:9 del Mi5X pasa a 18:9), tiene un procesador más potente y más memoria RAM, además de una cámara especialmente mejorada y los botones de navegación pasaron a ser virtuales (antes venía con botones capacitativos).

En 2016 y 2017, la compañía experimentó un crecimiento espectacular. Para fines del año pasado, alcanzó su meta de ganancias de 100 mil millones de yuanes (US$ 15,8 mil millones) con facilidad y, gracias a eso, está valorada en US$ 46 mil millones (cifra que espera duplicar cuando salga a la Bolsa, algo que se estima que ocurrirá antes de que finalice 2018).

Pantalla

Respecto a la pantalla, esta es Full HD expandido, con ese nuevo estándar para los gama alta que es el 18:9 con una resolución de 2.160 x 1.080. Sin embargo, la marca china que en pocos años se colocó cuarta en el ranking mundial de los más vendedores no elimina completamente el marco: son finos pero ahí están, como se puede apreciar en las fotografías del lanzamiento. Eso sí: no hay notch, esa característica donde los de Apple pusieron los sensores para que la IA pueda detectar y destrabar el celular y que el resto de los fabricantes (muchos, al menos) ha comenzado a copiar.

Cámara

Es dual, pero cambiaron la ubicación de las lentes de horizontal a vertical. Una es de 12 megapíxeles y la otra de 20, con una apertura f/1,75. Además, Xiaomi ha incorporado la inteligencia artificial, según dicen, para mejorar las fotos en modo retrato. En la demostración que realizó la marca, su IA es mejor al momento de detectar los bordes de un retrato mejor que los equipos de la competencia. “Cuanto más se use, mejores fotos sacará la cámara”, indicaron desde la empresa.

Los sensores de ambas cámara son Sony y, además, incorporan tecnología de agrupamiento de píxeles para lograr imágenes con mayor resolución bajo condiciones de baja luminosidad.

De esta manera, busca competir tanto con el iPhone X y el OPPO R15, los smartphones que tienen las mejores cámaras del mercado hasta el momento.

El resto del hardware

En cuanto al procesador, pasa del Snapdragon 625, ya un estándar de la industria de los gama media, a un 660. La RAM pasa de los 3 gigas del Mi5X a 4 gigas en el nuevo Mi6X.

La batería es apenas más pequeña (pasa de 3.080 mAh a 3.010) pero ahora con Quick Charge 3.0. Y, como desde el iPhone 7 en adelante (y el Mi6), el Mi6X pierde el minijack para auriculares.

Viene, claro, con sensor de huellas dactilares, USB-C y sin auriculares. Tiene 7,3mm de grosor, 166 gramos de peso. ¿Colores? Negro, rojo, azul, oro y rosa.

Precio y otras cuestiones

El lanzamiento del equipo será mañana, 27 de abril, con dos precios distintos según su capacidad: el de 4 gigas de RAM y 64 de almacenamiento llegará a 1.599 yuanes (US$ 253) y el de 6 gigas de RAM y 128 de almacenamiento, 1.799 yuanes (US$ 285). Bastante menos que los US$ 1.000 del iPhone X, aunque resta por verse cuánto costará el Mi6X en otros mercados.

El 6X se lanzará primero en China pero se supone que llegará a la India y los otros grandes mercados de la marca en poco tiempo. La pregunta que se hacen los analistas es si el Mi6X se convertirá el MiA2 en el resto del mundo, tal como paso con el Mi5X, que se convirtió en el A1 con la incorporación de Android One, el sistema operativo de Google que hasta ese momento estaba dirigido exclusivamente para equipos de gama baja.

En la Argentina, a través de MercadoLibre, el A1 se consigue a precios que rondan los $7.000 (que en Amazon se consigue a US$ 200 más envío). Un iPhone X, mientras tanto, cuesta $49.000 en retailers y alrededor de $43.000 en MercadoLibre. El nuevo Xioami, cuando llegue, no superará los $15.000, lo que cuesta el MI Mix, un smartphone de lujo de la marca. Es decir, alrededor de 30% el valor del último iPhone.