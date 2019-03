Cómo es el celular alemán que llegó al país: no se rompe nunca y dicen es "el nuevo Nextel"

Es resistente al polvo, al agua y soporta caídas de hasta 2 metros de altura. Cuenta con un botón push to talk y su precio no es excesivo. ¿De qué se trata?

En un mercado de smartphones dominado actualmente por fabricantes estadounidenses asiáticos, una firma alemana se atrevió a lanzar en la Argentina su propio y “robusto” dispositivo.

Se trata de Cyrus Technology, una empresa familiar de origen germano, dedicada a crear móviles de alta calidad diseñados, principalmente, para el uso en ambientes outdoor.

El primer modelo que arribará a la Argentina es el Cyrus CM1 17, que tiene por objetivo recuperar a los cerca de 300.000 usuarios que poseía la ex Nextel, la conocida empresa que brinda servicios de Push to Talk en la Argentina desde 1998. Esta empresa la termino por comprar Cablevisión (hoy parte de Telecom) en 2016 por US$ 165 millones y cuya marca discontinuo en 2017.

En este caso, el dispositivo ofrecerá un servicio más económico debido a que funciona mediante la banda LTE, mientras que Nextel utilizaba IDEN (Integrated Digital Enhanced Network), uno mucho más caro.

Las terminales Cyrus Outdoor Phones son reconocidos mundialmente por sus buenas prestaciones, seguridad y resiliencia bajo todo tipo exposición en ambientes extremos outdoor.

Cuentan con la certificación de los estándares internacionales IP68 y MIL-810G. De este modo, soportan caídas de hasta 2m de altura (dependiendo el modelo), son resistentes al polvo y al agua hasta 1 metro de profundidad.

Según el fabricante se trata de terminales ideales para contextos diversos como una caminata a campo abierto, una aventura en bicicleta, o en una obra de construcción.

Los equipos Cyrus están equipados con baterías confiables de larga duración, procesadores potentes y una capacidad de almacenamiento de información suficiente.

Además cuentan con protección de pantalla gorilla glass, un paquete de funciones multimedia amigable y dual SIM.

Los celulares Cyrus están certificados por Google GMS y su sistema operativo es Android.

¿Cómo es el equipo que llega a la Argentina?

El Cyrus CM 17 es actualmente el único dispositivo con doble teclado (táctil y físico) del mercado y cuenta con certificación de Google GMS.

Tiene una pantalla FMVGA de 3,5 pulgadas, con una resolución de 320 x 480 píxeles, con tecnología Gorilla Glass 3 (resistente a rayones y ralladuras). Incluye un procesador Quad Core de 1,3 GHz y un conjunto de chip Mediatek MT6737. Su sistema operativo es Android 7.0 Nougat.

Su cámara principal es de 5 megapíxeles, y la resolución del video alcanza los 480 x 800 píxeles.

Tiene una memoria RAM de 1 GB y 8 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 128 GB mediante una tarjeta micro SD.

Su batería es de ion de litio con una capacidad de 2.500 mAh que, según el fabricante, le otorga una autonomía de 18 horas de tiempo de conversación.

Tiene un conector micro USB 2.0, un jack de 3,5 mm universal para auriculares, e incluye radio.

Pensado para contar con la máxima resistencia al aire libre posee certificación IP68 y MIL-810G (militar). Puede sumergirse hasta 1 metro, soporta el polvo, y puede caerse desde una altura de 2 metros.

Gracias al doble sensor de procesamiento, el Cyrus CM17 Hybrid puede ser operado con la pantalla mojada al igual que con guantes de trabajo, condición indispensable para el ámbito de la construcción u outdoors.

Al igual que las terminales Nextel, cuenta con un botón de PTT (push to talk o pulsar para hablar), tecnología que garantiza una mejor accesibilidad y facilita la comunicación inmediata e instantánea aún a grandes distancias.

Además, incluye un botón SOS para disparar fácilmente una alarma en pedido de ayuda, una garantía de seguridad para cualquier usuario.

“Estamos orgullosos de llegar a Argentina con nuestro CM17 Hybrid – un terminal único en el mercado de móviles robustos, con calidad alemana y a un precio accesible al público”, remarcó Javier Holguín, gerente general para Latinoamérica en Cyrus Technology.

Su precio es de U$S 200 (unos 8.200 pesos argentinos), será distribuido en el país por Brightstar, e integra actualmente el portafolio de productos de la operadora Personal.