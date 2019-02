Cómo cambiar tu viejo iPhone por uno nuevo: es legal, pero hay letra chica

La posibilidad de canjear por un modelo más nuevo nuestro antiguo smartphone es una posibilidad siempre latente, debido a que además de entretenimiento, los dispositivos se transformaron sin dudas en otra herramienta de trabajo.

Con esta premisa en mente, la firma OneClick presentó su programa Enterprise Upgrade con el objetivo de que las empresas puedan recuperar el valor invertido con la entrega de antiguos smartphones. El diferencial de la propuesta es que también ofrece la chance de aprovecharlo a particulares con la presentación de un CUIT, entre otros requisitos.

“Las ventajas de este programa es que te olvidas de gestionar la reventa a terceros, con todo el tiempo que eso requiere, sumado al esfuerzo en traslados y posibles riesgos posteriores. OneClick se encarga de la operatoria y brinda el precio más competitivo del mercado”, señaló Ezequiel Lollini, ejecutivo de ventas corporativas Apple en OneClick Argentina, en diálogo con Infotechnology.

De esta forma, la compañía fomenta la reutilización de la tecnología y amplía la vida útil de los dispositivos contribuyendo con el cuidado del medioambiente.

“El programa ya se encuentra vigente para todo el país y no tiene fecha de finalización. Además, no hay cantidades mínimas de smartphones y está orientado tanto a grandes empresas como así también a PyMES para que puedan reemplazar su flota de teléfonos inteligentes de una manera accesible”, resaltó.

De esta forma, en principio, la nueva unidad de negocios de OneClick está dirigida a las grandes corporaciones que deseen modernizar sus equipos. El programa permite descontar el valor del smartphone entregado, y podrán así intercambiarlo por un iPhone nuevo.

Básicamente, el Programa de renovación para empresas de Oneclick otorga descuento a la hora de comprar productos Apple previa entrega de smartphone considerados válidos.

Algunos valores estimados publicados en el sitio muestran: iPhone 7 Plus ($ 13.199), iPhone 7 ($ 8.259), iPhone 6s Plus ($ 3.942), iPhone 6s ($ 4.781), iPhone 6 ($ 3.984). El iPhone SE, iPhone 5s, e iPhone 5c (discontinuados).

¿Cómo es el proceso?

El programa de renovación tecnológica de OneClick es un proceso ágil que permite aprovechar el valor residual de tus dispositivos. La duración total del proceso depende de una serie de factores, pero normalmente en 72 horas el proceso puede ser finalizado.

“Este es un programa que brindamos con la misma empresa que hace este servicio para Apple para diferentes partes del mundo. Si bien está pensado para el mundo corporativo, con todas sus particularidades, también puede ser aprovechado por individuos particulares”, añadió Lollini,.

“Nosotros le damos a las compañías la ayuda para que de punta a punta para que ese smartphone que nos entrega cumpla la auditoría necesaria y respete las normas ambientales en este u otro mercado”, explicó.

Por otro lado, remarcó que “como existe una brecha grande entre precios quizá a un particular le conviene venderlo por afuera”. “Pero si quiere, se puede juntar con otras personas, trae un número de CUIT y aprovecha el programa. El precio que se le ofrecerá no se modifica por 1, 5 o 10 dispositivos. En cambio, quizá una empresa puede sacar un provecho si ofrece 100 o 500 equipos”, destacó.

El ejecutivo detalló el proceso: el usuario o empresa debe acercarse a OneClick con cinco dispositivos liberados de mínima, o pedir que se envíen a retirarlos por un determinado lugar. “No es necesario incluir los cargadores o auriculares. Esos equipos se revisan y en entre 72 o 76 horas deben se hace un presupuesto, luego, en caso de aceptar la oferta de dinero que se ofrece, se hace una nota de crédito para la compra posterior de un nuevo equipo”, precisó.

Explicó que no se aceptan equipos demasiado antiguos u obsoletos. “Queremos cumplir con los requerimientos ambientales. Además, creemos que es un buen medio para reciclar, recuperar valor y, además, renovar los dispositivos”, precisó.

En el caso de los iPhone, iPad y smartphones, solo piden el dispositivo. Para entregar un Mac, también solicitan los accesorios correspondientes, como el cargador, el ratón y el teclado. Es importante que el usuario incluya estos artículos, ya que pueden afectar a la valoración final.

La letra chica

Todos los bloqueos deben desactivarse antes del envío a OneClick. Lo más recomendable es restaurar los ajustes de fábrica, con lo que también se borran los datos personales. El usuario no debe olvidar crear una copia de seguridad antes de restaurar los ajustes de fábrica.

Asimismo, es su responsabilidad eliminar todos los datos almacenados en tu dispositivo. En caso de no hacerlo, se descarga a OneClick de toda responsabilidad por reclamos, daños o perjuicios ocasionados por el uso de datos personales o de su tarjeta SIM o SD. Las tarjetas SIM y SD entregadas a OneClick se destruyen y no pueden ser devueltas.

Después de hacer de iniciar el proceso con la empresa nosotros, se puede solicitar el envío del material de embalaje a una dirección comercial. Cuando se recibe el material de embalaje, el usuario debe empaquetar los dispositivos asegurándose de que coinciden con los incluidos en la valoración. Cuando tiene todo listo, debe solicitar el retiro de los mismos.

Requisitos para la toma del celular

El programa establece cuatro categorías o revisiones que el dispositivo debe superar para ser tomado como válido para poder ingresar como parte de pago: Alimentación, pantalla, carcasa, y teclas o botones.

Alimentación

Válido: El dispositivo se enciende y se carga; se puede hacer un hard reset para confirmar que el dispositivo se enciende y se apaga; el puerto de alimentación no tiene daños significativos.

No válido: el dispositivo NO se enciende y se carga; no Se puede hacer un hand reset para confirmar que el dispositivo se enciende y se apaga; el puerto de alimentación presenta daños, como corrosión.

Pantalla

Válido si: La pantalla sólo presenta pequeños arañazos y roces; los bordes de la pantalla tienen un máximo de seis muecas pequeñas; la pantalla no presenta grietas ni fracturas; la opción Deslizar para Desbloquear funciona sin problemas para bloquear o desbloquear el dispositivo.

No válido: la pantalla presenta arañazos y roces importantes; los bordes de la pantalla tienen siete muescas pequeñas o más o alguna muesca profunda; la pantalla presenta grietas o fracturas; la opción Deslizar para Desbloquear no funciona para bloquear o desbloquear el dispositivo.

Carcasa

Válido: la carcasa sólo presenta pequeñas arañazos y roces fruto del uso normal; no presenta grietas, roturas ni fracturas.

No válido: la carcasa presenta daños importante que van más allá del uso normal; la carcasa presenta grietas, roturas o fracturas.

Teclas y botones

Válido: el dispositivo tiene todos los botones, y estos funcionan correctamente; al pulsar el interruptor de encendido/apagado, el dispositivo se pone en reposo; al pulsar el botón de inicio, se vuelve a la pantalla de inicio.

No válido: el dispositivo no tiene todos los botones, o algunos no funcionan correctamente; al pulsar el interruptor de encendido/apagado, el dispositivo NO se pone en reposo; al pulsar el botón de inicio, NO se pone en reposo.

