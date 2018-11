¿Cansado de pagar patente? Ahora hay bicis eléctricas al alcance de (casi) todos

El uso de las bicicletas eléctricas crece cada día en el país. Son ideales para personas que cuentan con algún tipo de limitación física o simplemente quieren potencia sin esfuerzo.

Pero, además, representan una excelente opción para aquellas que buscan un medio de transporte ágil y ecológico. Pueden utilizarse por ciclovías, veredas o, incluso, pueden subirse al tren ya que muchas de ellas son plegables y, de acuerdo al modelo, su autonomía oscila entre los 20 y 40 kilómetros.

También son una gran opción para los fanáticos de la ecología, ya que no emanan

monóxido de carbono ni óxido de nitrógeno, ni llevan adelante una contaminación

acústica. Además, sus baterías son reciclables y pueden cargarse fácilmente.

Otro gran beneficio a la hora de tomar la decisión de adquirir una bicicleta eléctrica

es su economía. O mejor dicho, lo que el usuario ahorrará en su mantenimiento luego de su compra. ¿Por qué? Se trata de un vehículo que no paga patente, no utiliza

combustible, tampoco paga seguro alguno, no es necesario dejarlo en un estacionamiento, y se encuentra libre de recibir algún tipo de fotomulta.

Todo ello sin contar los indiscutibles beneficios que otorga, en caso de así quererlo,

salir un rato a pedalear.

Las mejores bicis eléctricas

Ecotric –Sportcool

Se trata de una e-Bike estadounidense que cuenta con un marco de 26 pulgadas y una potencia de 500 vatios, con una batería de litio de 36V y 12 Ah Litio Motor. El marco es 100 por ciento de aleación y posee componentes de calidad superior. Incluye cambios Shimano versión externa de siete velocidades. Incluye un LED Multifunción (pantalla Tektro), la carga de la batería demora entre seis y ocho horas, con un ciclo de vida que ronda entre las 400 y 600 cargas. Rodado de 26 pulgadas. Su peso alcanza las 58 libras (con batería incluida). Color: negro mate.

Valor: $ 56.600 (costos de envío + costos de importación)

Yadea YD-EBX805 (Modelo Folding 7)

Este modelo unisex plegable de construcción robusta es ideal para los usuarios que buscan elementos que ocupen poco lugar en sus casas. Posee un rodado de 20 pulgadas, motor central está ubicado en la rueda trasera, y una potencia de 250 vatios. El material del armazón (o cuadro) es Aluminio 6061. Tiene cambios Shimano versión externa de 7 velocidades. La batería de Litio Ion (Power Pack 36v 374vh). Su carga demora entre dos y cuatro horas. Los frenos son Tektro Aries a disco mecánico. Alcanza una velocidad de 25 kilómetros por hora y su autonomía oscila entre los 35 y 50 kilómetros. Pesa 18,5 kilógramos.

Valor: $ 75.500

Trimove Ebike 5000w

Este poderoso modelo alcanza los 83 kilómetros por hora y es uno de los más potentes del mercado. Tiene un chasis monocasco en acero, potencia de 500 vatios, un motor Trimove PWT (sin escobillas), batería de Litio ion 30Ah, sistema hidráulico de frenos, discos de 203mm delantero y trasero, suspensión delantera en horquilla doble cristo. La suspensión trasera posee un amortiguador hidráulico regulable en compresión y rebote. Tiene un limitador de velocidad (modo urbano), una llave de contacto para mejorar su seguridad y una autonomía de hasta 65 kilómetros, a 30 kilómetros por hora sobre superficie plana. Las llantas delanteras y traseras son de Aluminio 6061 doble pared de 30 milimetros. Pesa 39,9 kilos. Disponible en negro, blanco, y gris microtexturado con negro.

Valor: $ 248.500

Tern Vektron S10 Plegable R20

Otro modelo plegable con rodado de 20 pulgadas. Sus fabricantes la definen como la bicicleta eléctrica más compacta del mundo. Fácilmente adaptable a metros y autobuses. Su cómoda personalización le permite modificar su altura de 1,47 a 1,95 centímetros de forma rápida, pudiéndola disfrutar toda la familia. Tiene un motor eléctrico Bosch Active 36v/250 watt de ingeniería alemana, industria líder en la creación de tecnología para este tipo de bicicletas. Incluye un sistema de iluminación Valo que alcanza los 150 lúmenes de potencia y dura unas 24 horas. Incluye un porta equipaje trasero llamado Cargo Rack, al que se le pueden añadir asientos para chicos Yepp-Maxi Easyfit o Junior Easyfit. Tiene cambios Shimano Deore 1x10 y frenos hidráulicos. Incluye una batería Bosch 300 Wh y cubiertas Big Apple 55-406.

Valor: $ 214.000

Xioami Qicycle

Este modelo plegable tiene un cuadro de aluminio que soporta una carga de 110 kilogramos. La distancia entre los ejes de las ruedas alcanza los 104 centímetros.

Cuenta con un sistema de suspensión bloqueable delantera y un sistema de cambios de11 velocidades. Posee unos neumáticos de 27,5 x 1,95 centímetros. Su batería de Litio ion de 2600 mAh le otorga una autonomía de 15 días (o dos horas diarias de uso). El tiempo de carga droza las cuatro horas. Cuenta con un sistema de localización que funciona con tecnologías LBS, GPS, AGPS, con un margen de error que oscila entre los 5 y 10 metros. Según su fabricante, su rango de temperatura de funcionamiento ronda entre los menos 20 grados hasta los 70 grados centígrados.

Valor: $ 55.000

Container Bikes TDL 011

Producido por la sede local de la estadounidense Alpha Industries, este modelo unisex posee un cuerpo de aluminio. La potencia de su motor alcanza los 350 vatios y su batería es extraíble. Su autonomía roza los 20 kilómetros y cuenta con un sistema de pedaleo asistido. Incluye un portaequipaje, asiento negro tapizado, puños de goma negros, y 36 rayos por rueda reforzados. Sus llantas de aluminio vienen pintadas, las cámaras de las ruedas poseen válvulas como las de un auto y sus cubiertas son Arisum Paseo 700 x 38. Los pedales son de nylon y aluminio, y la cadena taya 1/2 x 3/32 pulgadas posee 110 pines de alta calidad. Está disponible en color gris plata.

Valor: $ 20.900

CA CARLOS ALTEA