CES 2020: lanzan una “tatuadora portátil” que sale menos de US$ 300

La llegada del verano genera que muchas personas reevalúen la posibilidad de realizarse un tatuaje. Sin embargo, los altos presupuestos que suelen otorgarse a los interesados, hace que muchos de ellos rápidamente desistan de ese deseo.

En el contexto de la CES, una de las ferias de tecnología más importante del planeta, la startup surcoreana SketchOn presentó un curioso gadget para realizar tatuajes temporales “personalizados” en muy pocos segundos. Y, obviamente, sin que el interesado, sufra dolor alguno.

La tatuadora (impresora) se llama Prinker y, a partir de la ayuda de una app, permite realizar uno de los diseños disponibles en una galería de opciones. Pero también, brinda al usuario la chance de realizar el dibujo que quiera y luego lo graba en la piel en dos simples pasos.

¿Cómo funciona?

En primera instancia, el usuario interesado debe limpiar su piel para que el tatuaje pueda observarse con claridad. En las demostraciones, un integrante de SketchOn rociaba la zona de los antebrazos con un pequeño spray y luego pasaba un pequeño secador.

Después, pasaba el Prinker por la zona que deseaba tatuar –en las pruebas era sobretodo en el antebrazo- como si fuera un scanner.

En solo tres segundos, el motivo del tatuaje aparecerá impregnado en la piel del usuario.

¿Cuánto dura el tatuaje?

El tatuaje, realizado con tinta antialergénica no tóxica -para no generar problemas a ninguna persona-, permanecerá en la zona elegida durante entre uno y tres días dependiendo de la piel del usuario.

Algunas personas resaltaron que el tatuaje hecho por Prinker aparece a como un dibujo realizado con una fibra o marcador normal.

Precio y disponibilidad

Hasta ahora, SketchOn solo comercializa el Prinker a diferentes tipos de comercios en su página web.

El producto se encuentra disponible en cinco colores: amarillo, negro, azul, blanco, y rojo.

En el sitio oficial se ofrece la tatuadora por US$ 299, la recarga de tinta por US$ 269, mientras que los sets de tinta negra cuestan US$ 99 y los de tinta color US$ 149.