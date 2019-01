CES 2019: lanzan la tele con mejor definición del mercado que se arma como "rompecabezas"

En el marco de la CES, se presentó lo que quizás es el nuevo paradigma en televisores. Se trata de las nuevas pantallas "modulares" que permiten arman televisores como si fueran rompecabezas.

La fabricante surcoreana de tecnología Samsung Electronics presentó una pantalla Micro LED modular de hasta 75 pulgadas. Esta innovación se enmarca en una anterior presentación, la del enorme televisor "The Wall". Samsung utilizó la flexibilidad de la tecnología Micro LED para crear una pantalla 4K que se adapta a las necesidades del usuario y su hogar, a través de paneles modulares que le permiten modificar su tamaño en cuestión de segundos.

