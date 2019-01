CES 2019: Lenovo apuesta a su serie Legion para conquistar al público “gamer”

Ningún público y nicho carecen de novedades en este CES 2019. A la hora de buscar seducir al mercado “gamer”, Lenovo presentó su nueva familia de portátiles Legión, integrada por una nueva gama de PCs de alto rendimiento y un portfolio completo de accesorios y monitores de juegos rediseñados.

La apuesta de Lenovo con su familia Legion es sumar presencia en un mercado en plena expansión gracias al intenso crecimiento de los eSports, por ejemplo, alrededor del planeta.

Con el público gamer entre ceja y ceja, Lenovo presentó dos nuevas portátiles, un teclado mecánico, auriculares y monitores ampliando su familia Legion.

Lenovo Legion Y540

Posee un panel de 15 pulgadas, con un peso total de 2,3 kilos, e incorpora una placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060, que aparece como un buen acompañante del procesador Intel Core de octava generación.

A la hora del sonido, incluye un altavoz Harman Kardon y soporte para Dolby Atmos. Su precio arranca en los U$S 990.

Lenovo Legion Y740

Se trata del más potente de los dos modelos y cuenta con mayor opciones para pantalla y gráficos respecto a la Y540

Más precisamente, existen dos modelos de Legion Y740 (junto a la tarjeta gráfica, y tres opciones de GPU con memoria dedicada).

Se trata de equipos con pantallas de 15 pulgadas o 17” con resolución FullHD, a 144 hercios y soporte a la tecnología G-SYNC de NVIDIA y Dolby Vision.

El monitor de este equipo además tiene un brillo máximo de 500 nits, con el objetivo de brindar una experiencia con una alta calidad de imagen y colores vivos.

Por otro lado, los gráficos de Lenovo Legion Y740 son los más potentes de los nuevos modelos ya que incorporan la placa gráfica GeForce RTX 2070 Max-Q (en el modelo de 15”) y la placa GeForce RTX 2080 Max-Q (en el modelo de 17”).

El audio de este equipo también es superior ya que cuenta con el sistema de altavoces Dolby Atmos con Dolby Sound Radar.

Ambos equipos ofrecen una memoria RAM que puede ser de hasta 32 GB DDR4 a 2.666 Mhz.

Además, los dos posee un teclado retroiluminado 100% anti-ghost Corsair iCue, con iluminación RGB de más de 16 millones de opciones de personalización de los colores.

Por otro lado, según el fabricante la batería se prolonga hasta seis horas, siendo la de la Lenovo Legion Y740 algo superior a la de la Lenovo Legion Y540.

Ambos modelos cuentan con el sistema Coldfront de doble ventilador.

La portátil Lenovo Legion Y740 de 15” se podrá conseguir a partir de los 1.700 euros, mientras que el valor del modelo de 17” arranca en los 2.000 euros.

Durante CES, Lenovo también presentó el teclado Mecánico Legion K500 RGB de Lenovo (U$S 99,99); el mouse para juegos M500 RGB (U$S 60); auriculares para juegos con Sonido Envolvente Legion H500 Pro 7.1 (U$S 100); auriculares para juegos Legion H300 RGB (U$S 60); Monitor Legion Y27gq (desde 1.000 euros) y monitor Y44w (1.200 euros).

Pero Lenovo también presentó un nuevo grupo de dispositivos inteligentes para todo su portfolio de productos diseñados para transformar y mejorar la forma en que las personas viven y trabajan.

Otros avances

Lenovo Smart Clock con Google Assistant. La firma se asoció nuevamente con Google, esta vez para presentar el Smart Clock de Lenovo con Google Assistant, la última incorporación a la innovadora línea de productos de vida inteligente de Lenovo.

Hecho a medida para el dormitorio, el Smart Clock de Lenovo busca ayudar a relajar al usuario por la noche, a comenzar el día, a controlar tu hogar inteligente y a escuchar tu música favorita gracias a la agrupación de audio en varias habitaciones.

Smart Tabs de Lenovo con tecnología de Amazon Alexa

En colaboración con Amazon, Lenovo creó Smart Tabs de Lenovo, una nueva categoría de tabletas 2 en 1 que se convierten en pantallas inteligentes con todas las funciones de Amazon Alexa.

Su instalación es simple. Simplemente se coloca la Smart Tab de Lenovo en el Smart Dock de cortesía de Lenovo, y la tableta se convertirá en un dispositivo de pantalla inteligente de "Show Mode", con imágenes a pantalla completa y un sonido nítido y envolvente que complementa las respuestas de Alexa desde casi cualquier lugar de la habitación.

Otros modelos

La IA, junto con las tecnologías avanzadas de audio y visualización, está haciendo que las computadoras Yoga de nueva generación de Lenovo sean las más inteligentes hasta la fecha. Tanto si sos un nómada digital, un profesional de los negocios, un creador de contenido digital o un diseñador, las tecnologías de las nuevas Yoga S940, Yoga A940, Yoga C730 con AMOLED y Yoga Mouse con Puntero Láser pueden ayudarte a hacer las cosas más rápido y hacer la vida más fácil.

La Yoga S940 Delgada e Inteligente

La laptop Yoga S940 con Windows® 10 ultra plana ofrece seguridad y privacidad sin sacrificar la productividad ni la comodidad gracias a un conjunto completo de funciones habilitadas para la AI Smart Assist de Lenovo.

Aprovechando la AI, esta opción incluye la opción de filtrar automáticamente la mayor parte del ruido ambiental y desdibujar los fondos que distraen durante las videollamadas. En el momento en que apartas la cabeza de la pantalla de tu laptop, los sensores de AI de la Yoga S9401 pueden detectar tu ausencia y bloquear automáticamente la pantalla para proteger tus datos de que otros no los vean.

También puede detectar y alertarle cuando un vecino entrometido está navegando desde su pantalla, o ayudar a aumentar la productividad cambiando las ventanas abiertas y el contenido contextualmente a un monitor externo conectado, basándose en su atención, intención y enfoque. La nueva Yoga S940 es también la primera laptop del mundo con Contour Glass que se envuelve alrededor de sus biseles, lo que reduce el aspecto de sus ya de por sí delgados biseles para un diseño aerodinámico.2 Lee el blog de Yoga para obtener más detalles.

Yoga A940, pensado para artistas

Creada para autores de contenido digital, la Yoga A940 con Windows 10 se presenta como un poderoso lienzo creativo con una gran pantalla táctil opcional 4K IPS de 27 pulgadas con Dolby Vision, que da vida al entretenimiento a través de una calidad de imagen ultra vívida.

Cuenta con una bisagra giratoria que permite que la pantalla se incline hasta un cómodo modo de dibujo de 25 grados, para lograr una notable flexibilidad y estabilidad al dibujar, bosquejar o anotar con un lápiz digital.

También incluye el Precision Dial de Lenovo, un controlador hecho a medida para diseñadores, fotógrafos y videógrafos para realizar selecciones y ajustes más precisos en su contenido. Con las funciones compatibles con Smart Assist IA1 de Lenovo, una pantalla de gran angular de 4K con Dolby Vision y un impresionante brillo, contraste, color y detalle, y con el sistema de altavoces Dolby Atmos para un sonido rico y dinámico.

Yoga C730 con AMOLED

Equipada con altavoces JBL y Dolby Atmos que ofrece un sonido envolvente sobre cualquier par de auriculares compatibles, la laptop convertible Yoga C730 2 en 1 de 15 pulgadas se actualiza con una pantalla AMOLED de hasta 4K.

AMOLED "ofrece una experiencia visual notablemente más vívida con un increíble grado de claridad de color y contraste para una resolución de mayor calidad", dicen desde la empresa.

"También emite una luz azul menos dañina, lo que hace que sea más cómoda para los ojos a la vez que proporciona una calidad de imagen de vídeo asombrosa."

Portátil y potente, la Yoga C730 cuenta con procesadores Intel CoreTM i7 de octava generación, Windows Ink para la entrada de datos digitales, Windows Hello para el inicio de sesión instantáneo y la comodidad inteligente de Cortana y Alexa.3 Lee el blog de Yoga para obtener más detalles.

ThinkPad X1, pensada para trabajar

En 2019, Lenovo rediseñó las laptops ThinkPad X1 Carbon de 7º Gen y X1 Yoga de 4º Gen son a partir de ahora más delgados y ligeros que nunca.

Además, la laptop X1 Yoga de 4º Gen ahora aparece disponible en un chasis totalmente de aluminio

Cuentan con nuevas opciones de visualización, incluida una pantalla FHD de 400 nit con ThinkPad Privacy Guard, nuevo sistema de altavoces Dolby Atmos con cuatro micrófonos de campo lejano, procesadores Intel Core de 8º generación, nueva opción Cat16 LTE-A y diseño mejorado de antenas WLAN y WWAN.

El nuevo monitor ThinkVision P44w de 43,3 pulgadas ofrece capacidad de doble pantalla sin biseles

Una selección de accesorios que incluye la ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen 2, un auricular USB estéreo Lenovo Pro, el parlante de cámara Lenovo VOIP 360, el Hub alimentado por USB-C de Lenovo, el altavoz ultra portátil Bluetooth Lenovo 700 y la mochila para el transporte público Lenovo.