Basta de tarjetas y celulares, ahora se podrá pagar con la mano: cómo funciona la nueva solución de Amazon

En medio de una pandemia, cuando los clientes suelen llevar guantes de plástico a las tiendas junto con sus máscaras faciales, el equipo de venta física de Amazon está introduciendo un nuevo dispositivo biométrico que permitirá a los compradores pagar en las tiendas de Amazon Go usando la palma de la mano.

La compañía presentó el martes su Amazon One, una solución de pago "sin contacto", se trata de una especie de escáner en el que primero se introduce la tarjeta de crédito y luego se pasa la palma de la mano sobre el dispositivo para asociar la firma de la palma con el mecanismo de pago. Una vez que su tarjeta esté archivada, podrá entrar en la tienda en el futuro con sólo mantener la palma de la mano sobre el dispositivo Amazon One durante un segundo más o menos.

Aunque se supone que no debes presionar la palma de la mano sobre el dispositivo en sí, es una nueva tecnología que requerirá la educación del usuario, y eso podría ser un problema, al menos a corto plazo.

Hoy en día, los consumidores están familiarizados con la idea de presionar un dedo para desbloquear un iPhone con TouchID, por ejemplo, o usar una huella digital para abrir un candado seguro. Es probable que muchos asuman que también se debe aplastar la palma de la mano en la superficie plana del Amazon One.

En cualquier otro momento, eso no sería muy preocupante. Pero dado que el dispositivo se está introduciendo en los EE.UU., que todavía está lidiando con la crisis de salud de COVID-19, ahora puede que no sea el mejor momento para poner otro potencial punto de contacto en la entrada de una tienda.

Amazon hace hincapié en que el dispositivo es "sin contacto", lo cual es algo que los clientes apreciarán, según Techcrunch. Pero a menos que el personal de la tienda se pare en la entrada limpiando el dispositivo regularmente, probablemente se tocará mucho cuando los clientes se pongan al corriente de cómo funciona exactamente la cosa.

Dispositivo Amazon One.

Eventualmente, el Amazon One puede lograr el objetivo de ser "sin contacto". Pero mientras tanto, el dispositivo debe ser atendido, limpiado y demostrado a todos los que entren.

Amazon dice que el nuevo dispositivo utiliza tecnología de visión por ordenador en tiempo real para crear la firma única de la palma, una elección que la compañía hizo porque cree que el reconocimiento de la palma es más privado que algún otro medio de autenticación biométrica.

Es decir, no se puede determinar la identidad de alguien con sólo mirar la imagen de su palma, dice Amazon. Eso puede ser cierto, pero dado que la firma de la palma está asociada a una tarjeta de pago, es más importante que los datos estén seguros que lo reconocible que es la imagen de la palma.

Amazon también dice que las imágenes son encriptadas y enviadas a un área segura en la nube donde se crean las firmas de la palma de la mano de los clientes. No hay detalles específicos sobre este proceso que se esten proporcionando en este momento.

Un poco de historia

El uso histórico de productos biométricos por parte de Amazon también ha sido controvertido, sin embargo, al haber vendido servicios de reconocimiento facial biométrico a las fuerzas de seguridad de los EE.UU. Su tecnología de reconocimiento facial también es objeto de una demanda por privacidad de datos. Se descubrió que su empresa de cámaras Ring trabajaba en asociación con la policía, presentando denuncias sobre derechos civiles. Y recientemente, lanzó aviones teledirigidos interiores para la seguridad del hogar, en una nueva amenaza potencial a la privacidad de los propietarios. En términos de privacidad de datos de los usuarios, Amazon tampoco ha sido cuidadosa, por ejemplo, al seguir almacenando los datos de voz de Alexa incluso cuando los usuarios borraron los archivos de audio.

Hay espacio, entonces, para cuestionar los planes de Amazon de crear una base de datos de clientes de datos biométricos.

Amazon dice que su nuevo dispositivo no requiere que el usaurio tenga una cuenta en Amazon.com para entrar en la tienda - sólo una palma y un número de teléfono - pero los clientes pueden asociar su cuenta para ver su historial de uso en el sitio web de Amazon. También pueden añadir una segunda huella de la palma, si así lo desean.

Dónde se está probando

El Amazon One está siendo probado en dos tiendas del área de Seattle, incluyendo la tienda original de Amazon Go en 7th & Blanchard y la tienda en South Lake Union en 300 Boren Ave. Norte. Sin embargo, no reemplazará las otras formas de entrar en las tiendas. Los clientes pueden entrar usando la aplicación de Amazon Go, Amazon app, o con la ayuda de un asociado si quieren pagar en efectivo.

El Amazon One no tiene que ser usado sólo para entrar a las tiendas, según la compañía. Prevé que el dispositivo sea utilizado por terceros, incluyendo estadios y edificios de oficinas, así como otros minoristas que no sean de Amazon.

Amazon dice que se están llevando a cabo discusiones con algunas partes interesadas, pero no tiene nada que anunciar en este momento. No está claro hasta qué punto un tercero minorista confiaría en Amazon para alojar sus datos de transacciones de clientes, sin embargo, dado el historial de Amazon en el uso de datos de terceros de forma anticompetitiva.