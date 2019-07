Así son las nuevas pantallas 4K: traen de todo, pero cuestan hasta $ 85.000

Un año mundialista despierta siempre el interés por renovar la televisión principal de la casa. Sin embargo, no todos los años cuentan con la organización de un torneo deportivo de esta magnitud.

Conscientes de eso, los principales fabricantes de pantallas del mundo renuevan cada año la tecnología de sus pantallas, como suele suceder con los smartphones, para apuntalar las ventas.

La Argentina atraviesa un lento proceso de modernización de este tipo de equipos. En buena medida, a raíz de la fuerte devaluación que sufrió el peso contra el dólar en 2018, situación que representó un verdadero cimbronazo para toda la industria de dispositivos tecnológicos.

Desde inicios de este año, las principales marcas renovaron los modelos existentes e incluyeron algunas nuevas funciones en sus pantallas tope de gama, es decir, aquellas capaces de reproducir imágenes en 4K en Ultra Alta Definición (UHD).

Actualmente, los modelos más destacados dirigidos a este segmento exhiben tamaños que oscilan entre las 55 y 65 pulgadas y sus precios alcanzan hasta los $ 85.000.

Todos estos equipos cuentan con poderosos procesadores de varios núcleos. Esto les permite a cada uno mejorar su velocidad de cálculo en tiempo real y brindar respuestas inmediatas de ejecución de aplicaciones o reproducción de contenidos vía streaming.

La mayoría de este tipo de pantallas ultrafinas alcanza una resolución de 8,3 millones de pixeles.

Puntos a tener en cuenta

La evolución de las pantallas se puede analizar en varios factores. Por un lado, los LED se divide en dos grandes categorías: los OLED, cuyo principal ensamblador es LG y los QLED, cuyo referente es el gigante surcoreano Samsung.

La tecnología OLED permite brindar tonos negros más puros y una iluminación orgánica. Está integrada por pixeles auto luminosos, debido a que cada uno puede encenderse y apagarse de forma independiente. Es decir, cada pixel controla la luminosidad de acuerdo a la cantidad de corriente eléctrica.

Por otro lado, el nombre QLED fue utilizado por el gigante surcoreano Samsung para describir un sistema que agrega una película de puntos cuánticos a las distintas capas LCD para alcanzar un brillo superior. Este tipo de pantallas elimina el riesgo de sufrir fallas de “Modo Fantasma” y garantizan gran calidad de imagen y larga durabilidad.

Otros fabricantes, además de elegir paneles OLED o QLED para utilizar en sus pantallas, le agregan también tecnología HDR (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico), que permite al televisor reproducir una gama dinámica más amplia y mejorar la información en las zonas iluminadas o más oscuras. Para funcionar de forma correcta la tecnología HDR necesita de un panel con resolución 4K UHD.

La tecnología HDR también se divide en dos. Por un lado, el HDR Dolby Vision es una de las funciones más ambiciosas al contemplar la reproducción del color con una profundidad de hasta 12 bits y un nivel de brillo de 10.000 nits.

Por otro lado, aparece la tecnología HDR10, que se puede traducir como un estándar abierto que puede utilizarse sin pagar derechos de licencia. Esta tecnología tiene el apoyo mayoritario de la industria.

A continuación una breve guía con los modelos más destacados, con pantallas de mayor tamaño, pero también de aquellos otros equipos 4K con algunas menos prestaciones, pero más económicos

Hisense ULED - HLE6517RTUI (65 pulgadas)

Incluye filtro Ultra Local Dimming, una tecnología que añade una serie de nano cristales que amplifican la intensidad de los colores y, además, filtran la frecuencia de la luz.

El televisor posee una tasa de refresco de 600 Hz que elimina cualquier distorsión de imagen. En Smooth Motion Rate utiliza un algoritmo que crea fotográmas que se insertan en la imagen en movimiento para lograr mayor fluidez. Su precio alcanza los $ 85.000.

LG OLED B8 (55 pulgadas)

Ofrece un ángulo de visión de hasta 178 grados, sistema operativo webOS 4.0 y chip Alpha 7. El procesador, de 12 bits, ostenta cuatro núcleos de procesado (CPU), cuatro unidades de procesado gráfico (GPU), y memoria DDR.

Estos elementos le permiten brindar colores profundos y nítidos. Es compatible con tecnología Dolby Vision y Advanced HDR, y HDR10 Pro. Su precio roza los $ 80.000

Philips 8500 65PUG8513/77 (65 pulgadas)

El procesador P5 de Philips incluye un algoritmo de procesado diseñado para efectuar un análisis minucioso de cinco variables: contraste, nitidez, movimiento, color y perfección de la fuente.

Cuenta con sistema operativo Android y su tecnología Ambilight en tres lados, permite proyectar luz detrás del TV del mismo color del contenido. Su precio actual ronda los $ 70.000

Sony XBR-65X856F (65 pulgadas)

Posee sistema operativo Android TV, instancia que le permite aprovechar casi 5000 aplicaciones incluidas en Google Play, y 16 gigabytes de almacenamiento interno.

Incluye tecnología HDR Processor X1, que le permite reproducir profundidad y texturas mejoradas como así también colores más naturales. Su valor alcanza los $ 80.000

QLED Samsung (55 pulgadas)

Su tecnología Q Engine, mediante Inteligencia Artificial (IA), convierte cualquier imagen de baja resolución a 4K.

Además, su Modo Ambiente (Ambient Mode) transforma la pantalla en un cuadro y permite camuflarlo fácilmente en cualquiera habitación cuando la pantalla está inactiva. También se lo puede personalizar con fotos, videos o cuadros célebres. Su precio llega a los $ 80.000

Dentro de los equipos más económicos aparecen:

LG Smart TV 4K 43" (mod. 43UK6300PSB):

De origen argentino, se trata de una pantalla LCD con definición 4K UHD que, además, es Smart TV. Tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles, con tres puertos HDMI, dos entradas USB, TDA, conectividad a Internet, y salidas de audio óptico digital. Cuesta unos $ 28.000.

Noblex Smart TV 43 pulgadas (mod. DI43X5100X FHD):

Posee una pantalla LED widescreen (16:9) con resolución Full HD (1920x1080). La tecnología LED reduce el consumo de energía y aporta, según el fabricante, mayor calidad de imagen y contraste.

La distancia mínima de visión recomendada para su uso, según la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE, por su sigla en inglés) debe ser como mínimo, el doble del ancho del televisor (2 metros, aproximadamente), mientras que la máxima no debe superar más de cinco veces esa medida (unos 5 metros). Su valor en el sitio de Musimundo alcanza los $ 21.999.

Hisense TVC 50" HSS LED HLE5017RTUX – 4K:

Ofrece una experiencia de uso amigable, con una interfaz gráfica personalizable. Cuenta con aplicaciones integradas como Netflix UHD, Youtube UHD y App Store (que incluye apps de primer nivel).

Posee la tecnología NEON Media Processing Engine, que facilita el procesamiento de video. Su resolución es 4K ULTRA HD. Incluye entradas HDMI 2.0 con soporte ARC y CEC. Además, cuenta con puertos USB disponibles. Sintonizador digital incorporado con función PVR y Timeshift para grabar los programas favoritos.

Posee entradas posteriores de Audio/Video; y salida para auriculares y audio digital multicanal S/PDIF. Tiene un transmisor Bluetooth para conexión de parlantes o auriculares inalámbricos. Por otro lado, el Modo futbol refuerza el sonido y readapta la imagen para una mejor visualizacion. Su sonido fue mejorado gracias a las tecnologías TotalSonics, TotalVolume y TotalSurround. Su valor asciende a: $ 26.999.