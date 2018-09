Antes del iPhone lanzaron el "súper reloj": qué tiene y cuánto sale

El evento de Apple comenzó con la presentación de la nueva versión del reloj de la empresa de Cupertino, el Apple Watch Series 4. Anunciado por el director del producto, Jeff Williams, el nuevo wearable no solo es más potente, sino que la compañía redobló sus esfuerzos para conquistar los nichos del fitness y la salud.

Con un video a todo ritmo, Williams presentó la nueva versión del reloj inteligente. “Todo fue repensado y rediseñado”, explicó. Su display ahora tiene la forma del reloj y llega hasta los bordes, resultando un 30% más grande que la del modelo anterior, pero también más delgada. La pantalla de inicio ahora puede ser completamente personalizada, con la posibilidad de mostrar distintos usos horarios, datos biométricos, accesos rápidos a contactos y más. A su vez, trabajaron junto a desarrolladores de distintas empresas para llevar información de la Bolsa, resultados deportivos, información de vuelos y otros datos clave a la pantalla del reloj.

Uno de los componentes rediseñados en los cuales hizo hincapié Williams es en la perilla digital del reloj. Esta, si bien no está conectada ningún elemento mecánico, ahora brinda una respuesta física ante las interacciones, simulando a las perillas tradicionales, para mejorar la experiencia de los usuarios al recorrer listas de contactos, documentos o canciones.

El parlante también fue mejorado. Más allá de ser un 30% más potente, Apple decidió correr el micrófono y ubicarlo lo más alejado posible de este para mejorar la claridad de las llamadas.

En cuanto al procesador, el nuevo Apple Watch cuenta con un nuevo chip S4 con dos núcleos de 64 bits, dos veces más rápido que el anterior. Aún con los nuevos agregados, la batería seguirá durando 18 horas.

Un reloj que detecta caídas

Para un reloj enfocado en la actividad física, la calidad de su acelerómetro y su giroscopio es clave. Estos sensores ayudan a registrar correctamente las distintas clases de actividades y en el caso del nuevo Apple Watch Series 4 son tan precisos que logran detectar caídas. “Luego de detectar una caída, el nuevo Apple Watch le permite al usuario llamar al servicio de emergencia con tan solo un botón. Si la persona permanece inmovil durante 5 segundos, se contacta automáticamente y envía la ubicación”, detalló Williams.

Electrocardiogramas on-demand

“Queríamos mejorar lo que ya hacíamos con las pulsaciones así que desarrollamos nuevas herramientas”, comenzó diciendo el responsable del producto sobre las nuevas mediciones de ritmo cardíaco. El nuevo reloj ahora alerta cuando la persona tiene una frecuencia cardíaca baja o alta y también puede reconocer los distintos ritmos. “Si detecta un patrón extraño, lo informa. Puede que algunos ya estén diagnosticados, pero creemos que muchos otros podrían enterarse de que tienen algo gracias a esto”, señaló.

Para la sorpresa del público, ahora el Apple Watch también cuenta con electrodos en la parte de atrás. Esto le permitió a Apple desarrollar una herramienta para hacer electrocardiogramas con el reloj. Al tocar la perilla con la otra mano, se cierra el circuito y el dispositivo comienza a realizar las mediciones. Tarda solo 30 segundos y según anunciaron se trata del primer aparato para realizar electrocardiogramas apuntado al consumidor. Todos los resultados se guardan en un PDF encriptado ─que el usuario puede decidir si almacenar o no y a quién enviárselo─ para que pueda acercárselo a su médico. El cardiólogo Ivor Benjamin, presidente de la Asociación Americana del Corazón, participó del evento y elogió al nuevo dispositivo de Apple. “Estoy inspirado por el potencial de la tecnología para mejorar la salud. Capturar datos clave en tiempo real está cambiando nuestra forma de trabajar. Cambia todo”, destacó.

Precio y colores

El nuevo reloj de Apple vendrá en tres modelos: plata, oro y gris espacial. Pero también tendrá una colección de mallas inoxidables en negro, gris y dorado. Todas las mallas son compatibles con todos los modelos.

La preventa comenzará el 14 de septiembre y el producto estará disponible a partir del día 21. Por su parte el nuevo sistema operativo, WatchOS 5, llegará el 17 de septiembre. LA versión con GPS costará US$ 399 mientras que la versión con conexión celular tendrá un precio de US$ 499. La serie anterior, el Apple Watch 3, pasará a costar US$ 279 y seguirá a la venta.

PL PABLO LABARTA