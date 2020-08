Amazon tira la casa por la ventana: ofrece 40% de descuento en auriculares Sony de gama alta

En plena pandemia, Amazon, el gigante estadounidense de las ventas online sacó una irresistible promoción para los fanáticos de escuchar música en todo momento y lugar.

La firma creada por Jeff Bezos, el actual hombre más rico del mundo, publicó un anuncio en el que ofrece unos auriculares de gama alta de Sony con un descuento de 40%.

Se trata del modelo WH-XB900N que poseen tecnología de cancelación de ruido de rango medio, dispositivo que se encuentra apenas por debajo del buque insignia de Sony, los auriculares WH-1000XM4, cuyo valor asciende a los US$ 350.

El dispositivo que Amazon puso en oferta cuesta normalmente US$ 248 pero, mediante el descuento de 40% su precio pasa a ser de US$ 148.

Estos dispositivos ofrecen cancelación digital del ruido, tecnología que permite reducir considerablemente el ruido externo.

Incluyen también una interfaz táctil, carga USB-C y tienen el mismo modo de atención que permite al usuario escuchar lo que ocurre a su alrededor con apenas pasar una mano sobre el auricular derecho.

El descuento

Para aquellos usuarios interesados en adquirir el producto vía Amazon, también deberán tener en cuenta algunos otros items que suele cobrar la firma de Bezos.

A los US$ 148 iniciales, se le agregarán otros US$ 41,71 (Envío y Manejo); otros US$ 189 (Total antes de Impuestos); y otros US$ 173,17 (Depósito de tasas de importación).

De ese modo, el pedido de US$ 148 pasará a costarle al usuario argentino US$ 362,91. Si bien Amazon hace el cálculo de la venta a partir del dólar a precio oficial, al comprarlo con tarjeta, el usuario argentino deberá sumarle el impuesto País o “Dólar Solidario de 30%, que lleva al dólar estadounidense a contar aproximadamente con una cotización de $ 100 por unidad).

De ese modo, pese al cálculo de los $ 28.185,61 de Amazon, el interesado argentino deberá calcular en realidad los US$ 362,91 multiplicados por unos $ 100. Es decir, finalmente, terminará abonando unos $ 36.291 (con un dólar solidario de $ 100) o $ 36.563,1825 (si se toma la cotización del día del Dólar Solidario a $ 100,75)

Otras vías

Para los usuarios que no quieren utilizar la vía de Amazon, existen otras formas. Por ejemplo, en la plataforma de e-commerce MercadLibre estos mismos auriculares aparecen con diferentes valores. Por ejemplo, una publicación los muestra con un valor de $ 39.500, mientras que otra por $ 72.859.