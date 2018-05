Ahora se pueden enviar mails gratis y sin estar conectado a internet

Recientemente, Google apostó a importantes cambios en sus plataformas. Drive y Gmail fueron los primeros, y en particular fue el gestor de correos electrónicos el más relevante. Este cambio en los elementos del diseño de Gmail permite añadir características que la harán más intuitiva y funcional, buscando aproximar su apariencia a la de las herramientas móviles de la compañía. Entre ellos se encuentra un modo de mensajes automáticos y alarmas. Por el momento, el rediseño de este servicio está siendo probado a nivel interno y por parte de varios socios de confianza de Google.

La nueva función presentada esta semana, sin embargo, va a dar que hablar. Se trata del modo "offline" de Gmail que va a permitir a los usuarios enviar mensajes por mail aunque no estén conectados a internet. Es posible usar la aplicación de Gmail sin conexión a Internet para leer y responder a los mensajes incluso si no estás conectado. Puedes incluso buscar, archivar y borrar mensajes mientras no estás conectado a internet.

Tan pronto como la conexión está disponible, la aplicación de Gmail sin conexión a Internet sincronizará y actualizará tu cuenta de mail para incluir los cambios hechos mientras no estabas conectado. Esta aplicación de Gmail puede hacer lo que normalmente es tiempo de inactividad en tiempo productivo.

¿Cómo se activa?

En primer lugar hay que entrar a Gmail. Allí hay que dirigirse a la configuración, a la que se accede mediante el icono del engranaje que aparece en el extremo superior derecho. Entonces, en el menú emergente, se debe seleccionar [Configuración].



Ya dentro de Configuración, veremos que se despliegan una serie de opciones de manera horizontal. Hay que hacer clic sobre [Sin conexión].

En este momento, Gmail pedirá que se instale una extensión para el navegador, que hará posible la descarga y el almacenaje de los correos.

Luego hay que confirmar la operación y los permisos.

Como paso final, el usuario tiene la posibilidad de establecer cronológicamente el envío de correos.

Debido a los permisos que necesita la función para operar, nunca se debe habilitar el correo sin conexión en computadoras públicas o que pertenezcan a otros usuarios, para no poner en riesgo los datos privados.