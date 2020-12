Dólar "de trinchera": por qué este año explotó en la Argentina, quiénes lo usan y cómo entrar

En el año de su desembarco en la Argentina, Paxful tuvo un balance anual positivo, registrando en promedio la incorporación de aproximadamente 3.500 nuevos usuarios en su plataforma cada mes, lo que representa un crecimiento de alrededor del 45% mensual.

La empresa es un exchange que permite comprar y vender la criptomonedas más famosa de persona a persona y con bajas comisiones. La empresa es el segundo mercado de p2p de bitcoin a nivel global, hay mas de 3.5 millones de usuarios en todo el mundo. Es gente que tiene bitcoins o quiere comprar bitcoins y puede comprar a otros usuarios directamente. Es un mercado libre de bitcoins y se generan anuncios y se compra y vende libremente.

"Llegamos al país con el objetivo de brindarle a los ciudadanos libertad financiera y un refugio de valor para su dinero en un contexto de crisis económica marcado por la constante desvalorización del peso" explicó Magdiela Rivas -Gerente para Latinoamérica de Paxful-, al tiempo que agregó: "este año observamos un creciente interés de los argentinos por las criptomonedas: en la plataforma las transacciones aumentaron más de un 21% mensual, lo que significó un incremento anual de más de 242% en comparación con 2019"

De acuerdo a los registros de la plataforma, los usuarios cripto de la argentina tienen sus particularidades: en promedio, sus transacciones rondan los US$ 80, siendo inferior a la media de Latinoamérica que es de aproximadamente US$ 100 y a la global cercana a los US$ 120. En lo que respecta a las formas de pago, casi la mitad de los argentinos eligen las billeteras en línea, seguido por las transferencias bancarias, y por último las tarjetas de regalo.

Por otro lado, desde la plataforma confirmaron el crecimiento del segmento stablecoin: "Este tipo de transacciones tuvieron un gran recibimiento por parte de los usuarios argentinos debido a las restricciones cambiarias que existen para acceder a la moneda estadounidense. Tan solo en el mes de noviembre, hemos registrado un incremento aproximado del 45% en el volumen de operaciones con USDT en el país", agregó Rivas.