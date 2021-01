Invertir en Bitcoin y más allá: cómo entender el mercado y cuál es la mejor estrategia para entrar

El precio del Bitcoin arrancó hoy con una nueva subida en su precio luego de tocar picos históricos. Empezó la jornada a un valor de u$s 35.367,75 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del 13,37%. Actualmente , la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s660.203.724.657 y circulan 18.597.256 BTC.

Todo el mercado de criptomonedas está experimentando una caída provocada por una caída masiva en el precio de Bitcoin (BTC), la primera moneda digital de la historia. Según un informe de CNBC, el mercado de criptomonedas perdió hasta $ 170 mil millones en un solo día y cayó a $ 955 mil millones en el momento de escribir este artículo, en contraste con la célebre cifra de capitalización de mercado por encima de $ 1 billón hace solo unos días.



Para muchos, fue una decepción, pero para otros es simplemente una barrera de entrada más baja al mundo cripto, que de a poco se hizo un lugar más que privilegiado en el vocabulario diario de los inversores y ahorristas argentinos. De hecho, para Nicolás Litvinoff, economista y director de Estudinero.org, la suba de la criptomoneda durante la semana pasada responde a "la inercia alcista que tiene en el largo plazo, el año pasado fue muy importante en el crecimiento de una rama de cripto que son las DeFi, que permiten a los inversores individuales poner dinero a tasa o renta fija y así generar ingresos pasivos por fuera del sistema financiero".

"Los inversores institucionales compran porque el precio sube, no, eso es un error, están viendo el valor creciente de la industria y la amplia gama de utilidad que tiene para generar valor. Por un lado eso y por el otro la pandemia y el auge de la tecnología por sobre lo otro, tenemos que hablar de tecnología y el Bitcoin es una de las tecnologías que presenta mayor atractivo", agrega el especialista. "Esta suba esta generando un colchón de seguridad para los holders, los que juegan a la acumulación para el larguísimo plazo, y eso genera que las caídas por más severas que sean van a ir frenando en niveles más altos".

¿Cómo encarar una inversión en Bitcoin?



El economista explica, por otro lado, cómo conviene acercarse a las inversiones en Bitcoin, marcadas por su alta volatilidad. "La mejor estrategia es el dollar costing average, que quiere decir establecerse fechas de compro y montos. Si quiero invertir US$ 3.000, puedo hacerlo de una, puedo esperar corrección, pero este método te permite colocar US$ 1.000 ahora, el mismo monto de nuevo el mes que viene y de nuevo el próximo, haciendo eso se puede promediar el precio al alza, pero si tiene correcciones el precio promedio de compra puede ser más atractivo. Sobre todo para un inversor que no haga análisis técnico".

Por otro lado, ¿vale la pena meterse al mercado de altcoins, las "hermanas menores" de Bitcoin"? Para Litvinoff, "Ethereum claramente fue una de las que acompaña, pero no al ritmo del Bitcoin. Y hay otros criptoactivos como el token de Binance que sube mucho y otros que están relacionados con el DeFi que tiene buenas rentabilidades. Hoy también es muy buscado los criptos que hacen un link entre los smart contracts y las empresas tradicionales. Ese puente lo arman organizaciones que se dedican a eso y están siendo muy buscadas porque ofrecen la posibilidad de automatizar muchos procesos que sacan costos a las empresas y hacen todo más seguro".

Por último, el economista recomienda "que las inversiones en altcoins estén en organizaciones donde ya hay ganancias, lo que es exchanges, tienen ganancias desde siempre. Hay también inversiones a tasas fijas, por ejemplo en stablecoins, sirven para cubrirse del riesgos cambiario y eso es algo muy buscado en Argentina, usando Tether, DAI y otras".