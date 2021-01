Cuál es la "fuerza oculta" que está empujando el precio de Bitcoin por arriba de $ 40.000 y cuándo puede caer

El 2021 inició como terminó el 2020 para Bitcoin, con un creciente interés del campo institucional por adentrarse en el ecosistema de la criptomoneda, como un vehículo de inversión y reserva de valor, más allá de una simple diversificación de carteras, lo que también continúa acelerando el precio de la criptomoneda, que recientemente fijó en cerca de 35 mil dólares su precio máximo histórico.

Es que Bitcoin rindió más de 200% y le ganó al oro y a las empresas del S&P500 y por un márgen nada despreciable.

Ahora, además deMicroStrategy y sus mil millones de dólares en Bitcoin , siendo una de las firmas que más está apostando por la criptomoneda, el fondo de cobertura Three Arrows Capital, está invirtiendo fuerte en la criptomoneda líder a través de las acciones emitidas de Bitcoin Trust (GBTC) del administrador de activos digitales, Grayscale, adquiriendo un total de 38.888.888 acciones, por un monto cercano a los 1.3 mil millones de dólares. De esta forma, Three Arrows Capital se suma al listado de firmas que están invirtiendo fuerte por Bitcoin al superar inversiones por encima de los mil millones de dólares, mientras que otros actores institucionales recientes que también han invertido en la criptomoneda, son One River Asset quien compró silenciosamente 600 millones de dólares en BTC .

La operación fijó un valor de u$s34,10 por acción, que pueden canjearse directamente por 0,001 BTC cada una. La compra en cuestión marcó un hito en el mercado, al convertirse en la adquisición única más grande registrada hasta el momento. Aún no se determinó si corresponde a una inversión empresarial desde Three Arrows, o si el responsable fue un inversor de la firma.

En tanto que el Bitcoin se acerca a los u$s40.000, el valor de todo el mercado de las criptomonedas alcanzó por primera vez el billón de dólares, según la agencia Bloomberg. Sin embargo, no sería la primera vez que luego de un rally alcista la criptomoneda cae fuertemente en su cotización. Es por eso que los inversores aún mantienen la expectativa ya que es posible que haya una corrección fuerte.