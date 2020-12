Tiene 23 y encontró el mejor modelo de negocios para la pandemia: la plataforma e-learning argentina reconocida por el MIT

Con el objetivo de disminuir el contagio y la transmisión del coronavirus, las escuelas de todo el mundo migraron a la virtualidad. En la Argentina, el cierre de las escuelas comenzó el 16 de marzo y emergieron plataformas educativas como Google Classroom y ya son utilizadas por más de 1.200.000 millones de argentinos. A la vez, muchas instituciones optaron complementar las clases utilizando plataformas de videollamadas como Zoom y Google Meets.

En este contexto, surgieron nuevas plataformas como Apprendo, una plataforma de e-learning que nuclea profesores de toda la Argentina. Su objetivo es posicionarse como una plataforma de apoyo educativo para alumnos argentinos. La app permite a los chicos tomar clases particulares en sus casas.

No tiene videos pregrabados sino que las clases son en tiempo real y se agenda una fecha en común entre uno o dos alumnos. "Cuando los profesores se juntan con los alumnos la enseñanza es totalmente personalizada como si fuese cara a cara. El profesor puede identificar si hay que cambiar la metodología", dijo a Infotechnology Verónica Silva (23), CEO de Apprendo. La emprendedora estudia analítica de negocios en el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (UCEMA) y fue distinguida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como una de las 35 personas más innovadoras.

Cómo funciona Apprendo

Los alumnos pueden registrarse en diferentes categorías en la página oficial de Apprendo.app. La app puede descargarse en el Play Store o ingresar de forma web. Se puede aprender inglés, alemán, italiano, chino y portugués, registrarse en clases de apoyo estudiantil en diferentes áreas como historia, matemática, ciencias naturales, sociales, ciencias exactas. También se pueden recibir clases de apoyo en varios instrumentos, capacitación profesional y programación.

El lanzamiento oficial tuvo lugar el 13 de marzo de este año. La app ayuda a profesores particulares cautivar alumnos en diferentes disciplinas de manera remota. Hasta el momento se registraron más de 3.000 usuarios.

Apprendo.app tiene una pata inclusiva. Ya trabajan en la plataforma profesores especializados y capacitados para dar clases a chicos con discapacidades.

La idea surgió en 2018 cuando Verónica necesitaba un profesor particular y no encontraba ninguno cerca de ella. "Busqué en internet esperando que surja una lista de profesores particulares por zona. Me sorprendió que no existiera. El 90% de las personas fueron a una clase particular en algún momento de su vida", cuenta Verónica.

Un año después, comenzó a desarrollar la versión definitiva de la aplicación junto a Javier Possi, actual CTO de la compañía. Es ingeniero informático y estuvo a cargo del desarrollo de la plataforma. Fue desarrollada 100% in-house en lenguaje JavaScript utilizando framework Angular.

El modelo de negocios de la plataforma permite a los profesores cobrar una tarifa a los alumnos por clase. No recibieron inversiones y esperan en 2021 afianzar el modelo de negocios para buscar inversores. "El año que viene voy a enfocarme en buscar capital. Estaremos buscando un inversor ángel", adelanta Verónica. Este tipo de inversores son conocidos por financiar con capital a startups a cambio de un porcentaje de la compañía.

El próximo objetivo de la startup es comenzar a operar en bibliotecas, cafeterías y espacios de coworking como espacios de estudio remotos. "Le queremos dar un beneficio a los alumnos y establecer espacios seguros para que puedan tener clases. Aprovechando la tecnología disponible, creamos espacios seguros de estudio en los que profesores y alumnos puedan trabajar y estudiar", asegura.

Qué piensan los expertos sobre la virtualidad

La virtualidad significó un cambio radical en la vida diaria de docentes y alumnos en la Argentina. La suspensión de las clases presenciales obligó a que las escuelas y padres garantizaran la continuidad del aprendizaje en casa.

La psicóloga especializada en crianza Maritchu Seitún opina que "interactuar a través de canales virtuales cansa más que interactuar personalmente". Sin embargo, espera que la situación se aproveche para "hacer un viraje importante". "Este tipo de educación fue concebida a principios del siglo XX y ya debería hacer cambios importantes", remarca.

Según Denise Najmanovich, investigadora y escritora de diversos libros sobre educación, "mantener el lugar de la escuela aunque sea en la virtualidad es importantísimo". "Es un ámbito de socialización, de encuentro y de construcción comunicada", apunta Najmanovich.

"El sistema educativo ha sido incapaz de aprovechar la potencia de la red y de generar transformaciones en la educación que habilitarán un tipo de trabajo capaz de centrarse en la educación", agrega la escritora.

"Apprendo.app es una herramienta tecnológica con poder de cambio dentro del sector educativo. A largo plazo, queremos tener alcance en toda la región", anticipa Verónica Silva. "Como país debemos adaptarnos y el mercado laboral también está cambiando. Los niños deben estar en agenda y es urgente", concluye la emprendedora.