Vendió su primera empresa a un gigante alemán y ahora trae a la Argentina el “modelo” de Amazon

Pese a la pandemia global de coronavirus Covid-19, el espíritu emprendedor no se detiene en aquellas personas inquietas que buscan romper paradigmas y parecen encontrar nuevos modelos de negocios en donde otras no.

Una de esas personas es sin dudas Tomas Manzitti, un joven emprendedor de 37 años que tiempo atrás saltó a la fama por lanzar Sinimanes, una de las empresas pioneras de delivery online en el país.

Tal fue su irrupción que Manzitti consiguió comercializar a Sinimanes a Delivery Hero, el gigante alemán que también adquirió PedidosYa. Tras esa experiencia, Manzitti creó BuenChef y Data Trackers, dos nuevos emprendimientos.

Sin embargo, su deseo de innovación no se detuvo. Hace poco más de un año, junto a Nicolás Parziale, de 34, y José Benitez Genes, de 26, tomaron la decisión de crear Intuitivo, una desarrolladora de tecnología checkout free y computer visión con la cual pretenden revolucionar el mercado del retail.

El modelo de negocios

Intuitivo brinda a las empresas la chance de contar con puntos autónomos de venta a través de heladeras o máquinas expendedoras y permitir la venta de productos de forma digital, integrada mediante billeteras virtuales como, por ejemplo, MercadoPago.

El modelo de la empresa es mediante la instalación de soluciones de Vending Machine, pero con tecnología "grab and go" - provistas con tecnología Computer Vision, que es la misma tecnología que usa Amazon Go- en lugar de los costosos puestos de venta tradicionales utilizados en buena parte del planeta.

Para poder desarrollar la idea, los jóvenes consiguieron en los primeros seis meses recaudar inversiones que rondaron los $ 35 millones. ¿Quiénes los apuntalaron? MercadoLibre; el exCEO global de Louis-Dreyfus, Gonzalo Ramirez Martiarena; el fundador de Mural, Pato Jutard; el fundador y CEO de Ripio, Sebastián Serrano y Yavu Ventures.

Los próximos pasos

Inspirados en la experiencia en los Estados Unidos, y tras una inversión inicial cercana a los u$s 85.000, el objetivo de Intuitivo es instalar en el transcurso de los próximos cinco años unos 5.000 millones de puntos de venta autónomos en América latina.

Actualmente implementan programas piloto con más de 100 puntos grab & go en la Argentina y Brasil con firmas como ABInBev, Coca-Cola y Arcor.

sTomas Manziti, socio fundador de Intuitivo

“En América latina, faltan 5 millones de puntos de venta autónomos de venta, sea en universidades, gimnasios, aeropuertos, en comparación con la suma que actualmente posee España, por ejemplo. Nosotros queremos crear esos puntos mediante la tecnología 'grab and go', la cual mucho más económica que los puntos de ventas que funcionan en el mundo”, explicó Tomás Manziti, de 37 años, uno de los fundadores de Intuitivo, en diálogo con Infotechnology.

Para los emprendedores, Intuitivo es un proyecto “disruptivo y sin comparación en el resto del mundo”.

“Vimos un hueco en el negocio y hacía allí fuimos. Amazon Go y toda su tecnología, hace cuatro años, nos cambió la forma de ver el futuro del retail”, añadió.

Manziti comentó que empezaron a trabajar en tecnología porque “vimos que podíamos transformar y revolucionar la industria del retail”.

“Básicamente, le damos la chance a las marcas de que vendan por puntos de venta de grab and go. Es decir, con QR podés abrír una heladera, sacar lo que querés, el equipo detecta qué y cuántos productos sacaste y te cobra en tu billetera virtual”, detalló.

“Desarrollamos la tecnología para que los productos se puedan reconocer dentro de cualquier recipiente. Desde el principio hasta acá tenemos una visión enfocada en lo que son las smart cities", añadió.

Según el emprendedor, con poco dinero, cualquier punto de venta se puede transformar en una Vending Machine con tecnología Computer Vision y herramientas de grab and go.

“A diferencia de los US$ 7.500 u US$ 8.000 que cuesta un Vending Machine como los que se encuentran instalados en España, Italia, Estados Unidos u otras partes del mundo, con menos de US$ 800 se puede tener un punto de venta Grab and Go de Intuitivo", graficó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo de la firma es cubrir no los 5.000.000 de puntos de venta autónomos que faltan actualmente en América latina sino alcanzar la cifra de 10.000.000 de puntos.

“Esto va a cambiar el hábito de consumo por completo. Por ejemplo, con uno de estos puntos de venta grab and go en la puerta de los edificios”, añadió.

Actualmente, en Japón, existe 1 punto de venta Vending Machine cada 21 personas; en EE.UU, cada 60; en España, cada 70; en Italia cada 80; mientras que en América Latina cada 2.500.

“Para parecernos a España necesitaríamos hoy unos 5.000.0000 de vendings machines. Pero nosotros apostamos por la tecnología grab and go (agarro y me voy, o escaneo con QR, pago y me voy)”, añadió.

Los orígenes

Los jóvenes se conocieron en el mundo de los emprendedores. Manziti recibió un llamado de Parziale luego de haber vendido una de las primeras empresas de delivery online en la región.

Nicolás Parziale, socio fundador de Intuitivo

“Nicolás venía de una experiencia en HoyPido, que es una cafetería virtual. Cuando decidió dejar de ser el CEO fue cuando hablamos. Yo estaba en otro proyecto que se llamaba BuenChef. Así surgió Intuitivo. Luego que confiara en nosotros una aceleradora en México, me fui a vivir allá. Al tiempo fue Nicolás y se forjó una amistad profesional”, detalló Manziti.

El emprendedor destacó que Intuitivo ya “estuvo en el ojo de MercadoLibre” que “en los primeros meses entró como inversor” de la firma.

“También entraron otros inversores en esos primeros momentos. Al ser una plataforma para que las empresas vendan, también al principio tuvimos un gran impulso de firmas como Coca Cola, Arca, y Arcor”, entre otros.

Luego de crear los prototipos, pilotos, y trabajar duro con ellos, comenzaron las pruebas con los equipos.

José Benítez Genes, el otro socio de Intuitivo

“Hay un proyecto para llegar a Ezeiza cuando todo se normalice. Estamos haciendo las primeras pruebas de monetización. También algunas pruebas con AB Imbev. Enviamos algunos productos a Brasil, donde están siendo instaladas en algunos edificios”, confirmó.

Al país vecino, los jóvenes enviaron los kits con, placas, y cámaras necesarias para correr el software. “Somos una empresa que brindamos plataforma de software y cobramos un porcentaje a partir de cada transacción que se realiza en esos puestos de venta con grab and go”, agregó.

Por último, Manziti confirmó que “actualmente estamos en el proceso de llevar adelante una nueva ronda de inversiones porque queremos que esto escale en América latina”.