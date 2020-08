Todos lo hacian gratís pero él vio el negocio en medio de la crisis: quiere facturar $ 20 M en 2020

Creó una app de Telemedicina en 2017 y planea facturar US$ 200 mil: cómo funciona Integrando Salud.

En 2017, Sergio Montenegro, médico e informático, lanzó una start-up de Telemedicina. Su nombre es Integrando Salud y proyecta facturar a fin de año US$ 200 mil. Su objetivo era brindar servicios de gestión de turnos, historias clínicas electrónicas y videoconsultas. La pandemia aceleró una tendencia que venía buscando su espacio: la consulta médica online, que creció exponencialmente durante la cuarentena.

Pensada inicialmente para dar respuesta a las necesidades de poblaciones lejanas, la teleconsulta hoy no se limita a achicar kilómetros sino también a mejorar el acceso a la salud. “Con esta herramienta, los profesionales e instituciones de salud pueden aumentar la productividad, reducir costos, minimizar los errores humanos y mejorar la calidad de atención de los pacientes”, destacó Montenegro. La start up nació en la provincia de Misiones y emplea a unas 20 personas. Hasta el momento no recibió ningún subsidio ni ronda de capitalización.

La compañía ofrece soluciones a través de una aplicación móvil para gestionar desde el celular turnos y la atención médica virtual. Tanto hospitales, clínicas como profesionales también pueden gestionar y ver su facturación desde la aplicación: el sistema de facturación está integrado con las obras sociales lo que facilita la administración de convenios, el control de pago y seguimiento de deudores.

“La pandemia aceleró la adopción de tecnologías por parte de los médicos e instituciones de salud. Tuvimos un aumento del 30% de la cantidad de usuarios, y un aumento exponencial en el uso de nuestra plataforma de Teleasistencia. Antes del inicio de la cuarentena se realizaban unas 100 videoconsultas mensuales. Esta cifra ascendió a 565 en marzo, a 975 en abril, 1077 en mayo y 1331 en junio, con una tendencia que sigue incrementándose”, asegura el fundador de Integrando Salud.

La plataforma incorpora un portal de pacientes con acceso seguro a la historia clínica 100% online y facilita la comunicación con los médicos a través de mensajería segura. El módulo de video consultas se realiza a través de conexión segura. La práctica creció fuertemente por las medidas de aislamiento social.

Desde comienzos de este año, a partir de la irrupción simultánea de la epidemia del Dengue y la pandemia de COVID-19, los servicios de Integrando Salud se expandieron en la provincia de Misiones ya que permite a los ciudadanos despejar dudas sobre posibles síntomas. Las video consultas son gratuitas y permiten una atención rápida lo que logra descomprimir las visitas a guardias hospitalarias. El servicio está disponible de lunes a viernes entre las 8:00 y 20:00 hrs.

El desafío de Integrando Salud es reducir el tiempo de consulta y agilizar la atención médica desde casa sin perder la calidad en la atención médica. La automatización de trámites médicos es una de las transformaciones digitales del sector de la salud.