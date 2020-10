The Cyprinus: un argentino vende datos a 0,01 centavos por mes pero espera facturar US$ 15 M

La startup The Cyprinus fue fundada por un argentino en España y recién desembarca en Argentina: a qué se dedica Silvio Pestrin Farina, un ex Patagon.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas alrededor del planeta que no habían iniciado con antelación la transformación digital de sus negocios. Optimización de algoritmos, machine learning y big data fueron tres de los hitos del 2020 que resonaron dentro del universo empresarial. Mientras algunas compañías se pusieron a trabajar a contrarreloj para lanzar nuevos servicios y productos que les permitieron evitar reducir en el corto plazo el mayor porcentaje posible de sus ingresos, las empresas “nacidas digitalmente” comenzaron a despegar. En este contexto, la startup basada en machine learning y Big Data, The Cyprinus, planea facturar US$ 15 millones. Desde que comenzó la pandemia, su desafío fue ayudar a aquellas compañías que hacen uso masivo de aplicaciones para apalancar sus campañas de marketing.

The Cyprinus fue fundada en 2016 por el argentino Silvio Pestrin Farina. Estudió ingeniería en la Universidad de Belgrano y fue uno de los impulsores de Patagon.com junto a Wenceslao Casares. Patagon fue vendido a Santander por US$ 705 millones.

La startup The Cyprinus tiene sede en España y acaba de llegar a la Argentina y a América Latina en el segundo semestre de 2020. En primer lugar, su trabajo es transformar cientos de gigas de datos en información para mejorar la toma de decisiones de empresas. Los algoritmos machine learning otorgan “una trazabilidad completa de la vida de las personas, para que las empresas puedan enriquecer el CRM brindando información detallada geoespacial de los clientes”. El machine learning se basa en el estudio de algoritmos a partir de datos. Es una combinación de datos, modelos, matemáticas y estadísticas. Mientras que las siglas CRM refieren a la gestión de relaciones con los clientes con software. Muchos consideran el software CRM como un componente central dentro de una organización ya que combina la automatización de procesos de ventas y datos de los clientes.

En segundo lugar, entendieron que las personas no se comportan siempre de la misma manera y por eso sus sistemas se adecúan para aprender continuamente a partir del comportamiento de sus usuarios y mejorar el servicio. Los sistemas machine learning mejoran la búsqueda de potenciales clientes y, por tanto, permiten a las empresas mejorar su estrategia de venta.

A partir de los datos analizados por The Cyprinus, las compañías obtienen dónde comen, qué comen, dónde viven, dónde trabajan y qué consumen los usuarios. En total, la startup analiza 175 patrones de vida.

“Hace tres años entendimos que la palabra big data iba a ser recurrente en los medios y en las empresas y que a la vez no iba a ver un conocimiento tan detallado de las oportunidades que supone”, dijo el CEO a Infotechnology. Pestrin Farina entendió la importancia de tener datos 100% reales sobre el comportamiento y las preferencias de consumo gracias a la implementación de Big Data. La empresa cobra 0,01 a 0,05 centavos por mes el análisis. “Esta información sirve para que las empresas hilen muy fino a la hora de desarrollar sus estrategias hacia los clientes”, explica.

Los datos son gestionados de manera anónima. “Cumplimos con las normas del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) de España, que son normas de protección de datos al cliente”, sostiene el fundador.

“Hay una pequeña pieza llamada SDK que es un pedacito de código muy finito que se coloca en la aplicación móvil y eso nos devuelve a nosotros ese minuto a minuto de la persona pero al final del día no sabemos quién es el usuario final”, agrega. Un kit de desarrollo de software o ‘SDK’ ayuda a recopilar información a través de smartphones. Para agregar nuevas funcionalidades a aplicaciones como anuncios, notificaciones push y más, la mayoría de los desarrolladores implementan kits de desarrollo de software (SDK) específicos. iOS y Android cuentan con SDK especiales.

Sus clientes varían dependiendo la industria: automotrices, aseguradoras, compañías retail, gran consumo y banca, entre otras. El Big Data es un campo que cobra cada vez más relevancia con el pasar del tiempo, dando lugar a un ámbito profesional que aumenta su volumen. The Cyprinus comenzó con una inversión inicial de US$ 2 millones: “El costo que tiene lanzar este tipo de tecnologías es alto”, asegura el CEO de la startup. El equipo está conformado por 33 personas y 25 son técnicos en Data Science, uno de los perfiles más solicitados por grandes y medianas empresas durante la pandemia.