Se canso de ser la "mami pesada", le encontró el negocio y levantará $ 4 M

Un clásico argentino a la hora de coordinar un pago es hacer una "vaquita". Se trata de una practica para costear un gasto comunal, como puede ser un asado o la compra de un regalo en conjunto. Un problema frecuente era gestionar el pago, sobre todo realizar la recaudación y notariar efectivamente quién aportó cuánto al pozo solidario. Ante esto, tres emprendedores argentinos crearon Una Vaquita, la primera plataforma on line que sirve para coordinar los pagos comunales. El proyecto surgió a partir de la propia experiencia de Laura Polanco, Sebastián Alvarez Ferraris y Martín Fabbricatore, sus creadores, que como padres y madres vivieron la situación de tener que ocuparse de recaudar para diferentes regalos del colegio, y tener que esperar en la puerta con el sobre, o estar anotando a las corridas quién aportó, recordándole a los que no lo hicieron. También vivieron el peligro de andar con dinero encima o tener que encontrar al que recauda, conseguir cambio, etcétera. "Mi caso particular fue que siempre era la encargada de juntar el dinero para el colegio de mis hijos, para regalos y demás, de ahí nació la idea de hacerlo con tecnología", cuenta Laura Polanco (39) una de las fundadores del proyecto. Las otras dos cabeza del proyecto son Sebastián Ferraris (40) y Martín Fabbricatore (42).

Así se ve el sitio web del emprendimiento

Si bien hubo acercamientos de inversores, los emprendedores prefierieron trabajar de forma independiente con sus propios recursos. El desarrollo del sitio comenzo en junio de 2018 y el lanzamiento es muy reciente. La decisión de desarrollar una web y ni una app tiene que ver con la funcionalidad. "Creemos que es más fácil tener algo centralizado, donde no todos tengan que bajarse una app y que sólo se ocupe uno, como cuando es uno solo el que recauda el dinero", explica Polanco.

El sistema funciona a través de la creación de un proyecto en el sitio web del emprendimiento. La página genera un enlace de pago que se debe proveer a cada uno de los participantes de "la vaquita", luego, ellos pueden pagar su parte con tarjeta de crédito, débito, efectivo o a través de Mercado Pago. Cada proyecto tiene una fecha límite para participar, que una vez cumplida, habilita al administrador a solicitar una transferencia de dinero a su cuenta bancaria o de Mercado Pago, emitir vouchers para canjearlos en los comercios adheridos o enviar por mail la vaquita al beneficiario para que haga uso de la misma por cualquiera de las opciones anteriores. El monto mínimo para pariticpar es de $ 50 y el máximo es de $ 5.000. Al día de hoy, ya cuentan con 268 usuarios registrados. SI bien, dada la novedad de proyecto, no existen aún lazos comerciales con empresas ya están en tratativas con 3 cadenas (siendo una de ellas una juguetería grande).

El modelo de negocios de la compañía es cobrar un 10% de lo recaudado, si bien actualmente se encuentra bonificado en Vaquitas de hasta $ 4000, mientras que comprar en los comercios adheridos utilizando los vouchers de Hacé una Vaquita no tiene costo. Para finales de 2019, apuntan a alcanzar los 10.000 usuarios registrados y tener una facturación de $ 4 millones para el año 2020.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO