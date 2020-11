Así es Recoveco, el ecommerce del Barrio 31 que le vendé a toda CABA y permite ahorrar miles de pesos

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas en todo el mundo y La Argentina no fue la excepción. Miles de emprendedores debieron reacomodar rápidamente su modelo de negocios o crear nuevo servicios para evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos. El e-commerce fue uno de los grandes aliados. En la Argentina, la facturación mediante esta modalidad durante el primer semestre del año experimentó un crecimiento interanual de 106%, según un informe elaborado por Kantar para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

En este contexto, un grupo de diseñadores de productos, fabricantes y gastronómicos radicados en el Barrio 31 Carlos Múgica desarrolló la primera tienda online durante la cuarentena. Y su éxito fue inmediato.

El proyecto surgió en abril pasado, a poco del inicio de la cuarentena en la Argentina, cuando las medidas de aislamiento social y las restricciones de movilidad pronosticaban un año más complejo del esperado. La incertidumbre generada por el inicio de la pandemia hizo que un grupo de emprendedores de ese barrio se organizaran para comercializar sus productos a través de las redes sociales. Así, empezaron a realizar entregas dos veces por semana y se dieron cuenta que el negocio podría prosperar.

En simultáneo con el crecimiento de casos de COVID-19 positivo en la Ciudad de Buenos Aires, las ventas crecieron de forma exponencial y los emprendedores, que realizaban dos entregas por semana, entendieron que si se profesionalizaban un poco más, el negocio podía avanzar aún más.

De la mano de la plataforma TiendaNube y con el apoyo de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad -área encargada de la urbanización e integración del Barrio Múgica-, los emprendedores eligieron el nombre Recoveco para el desarrollo de la tienda. El objetivo es que se vayan incorporando nuevos rubros de a poco. Al ser emprendedores del barrio. Todos están formalizados, poseen cuenta bancaria, están inscriptos en monotributo.

Actualmente, en el proyecto Recoveco trabajan 11 emprendedores y comerciantes quienes le dan trabajo a unas 28 familias, en total. En su mayoría son gastronómicos a excepción de un caso, que comercializa tapabocas. Pero quieren ir por más. ¿Por qué? La distribución de los productos ya alcanza a toda CABA y sus creadores pretenden expandirse también a la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

La integración al proyecto de Recoveco con Tiendanube se hizo desde la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad. “Nos pusimos en contacto con Tiendanube y se les comentó el proyecto”, explicaron desde ese órgano. La plataforma de e- commerce le otorgó al proyecto un bono gratis. Desde la secretaría se acompañó también con todo lo que tiene que ver con el diseño de la página web.

Caso testigo

Un buen ejemplo es el de Ana Huaringa, de 28 años, y Benji Sánchez, de 31, en pareja desde hace unos cinco años. Ellos son emprendedores y gracias a Recoveco pudieron atravesar la pandemia de una mejor forma gracias a su emprendimiento compartido “Pastas Caseras Lo de Ana”. Al ser un caso de riesgo, Sánchez debió quedarse en su casa con el arranque de la cuarentena. “Participábamos en el grupo de emprendedores con ‘Pastelería lo de Ana’. Sin embargo, como había varios desarrollos similares nos resultaba todo un poco más difícil. Había mucha competencia. Pero con el lanzamiento de Recoveco me preguntaron su estaba interesada en participar y se me ocurrió vender pastas. Los desarrolladores me dijeron que les interesaba la idea. Luego de haber tenido COVID-19 queríamos hacer algo distinto con nuestras vidas. Y todo cambió”, contó Huaringa.

Sánchez, por su parte, detalló que gracias a su trabajo sabía cómo preparar pastas. “Lo primero que hice fueron ravioles. Y ya en la primera semana fueron todo un ‘boom’. Ahora pude retomar mi trabajo y aparte sigo haciendo esto. Me levanto bien temprano los viernes, que son los días de entrega, a eso de las 5.15, para que los productos sean lo más frescos posibles”, resaltó. El emprendimiento creció y actualmente, además los ravioles (de varios sabores), también comercializan pasta ancha, taglietelle, y próximamente, tortelloni de ternera.

Los emprendedores de Recoveco cuentan con la asistencia de Tiendanube y con el apoyo del Equipo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad. Desde esa secretaría también colaboran con la parte operativa de las ventas.

El lanzamiento oficial fue este lunes 2 de noviembre, aunque desde la semana pasada, el proyecto comenzó a tener impulso desde la cuenta de Instagram (@del.recoveco), desde donde se comenzó a contactar a distintos influencers como Carolina Puga (mejor conocida como @paulinacocina) y eso ayudó a darle movimiento y conseguir seguidores. En poco más de una semana, Recoveco ya facturó más de $ 52.000 luego de concretar más de 53 operaciones.

