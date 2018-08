Quién está detrás de la “App buena” que enamoró a Macri y quiere ayudar a todos

Las startups médicas son, en cierta medida, la cuna de una nueva era en soluciones para la salud. La innovación y la búsqueda de soluciones para la industria ya no depende solamente de grandes entidades sino que puede surgir de pequeños grupos con vocación emprendedora. Con equipos multidisciplinarios, que incluyen emprendedores, médicos especializados y otras profesiones que poco tienen que ver con el sistema de salud como desarrolladores de software, analistas de datos o especialistas en UX, se forma un ecosistema que se nutre de distintas áreas. De base tecnológica, estas compañías lograron consolidarse en un nicho fundamental para el bienestar de las personas.

USound, un proyecto cuyo lanzamiento contó con la presencia de Mauricio Macri, es una startup que, como la gran mayoría de los emprendimientos, nació con una necesidad y objetivo puntual. El proyecto comenzó su camino en Jujuy, en 2013, cuando varios de los fundadores cursaban ingeniería en Software en la sede local de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Un compañero de ellos tenía hipoacusia y, de a poco, fue dejando las clases. Como un desafío por parte de un profesor, crearon una aplicación básica que le permitía a su compañero hacerse un test auditivo y escuchar mejor desde su celular. Al comienzo de cada clase, el estudiante dejaba el teléfono en el escritorio del profesor con la App funcionando y escuchaba por auriculares Bluetooth.

Los dos fundadores de uSound.

Así nació el primer producto y dieron forma a la empresa. Ese mismo año, y con el MVP ya generado, ganaron la Imagine Cup de Microsoft en el país y viajaron a Rusia, lo que les dio mucha visibilidad. Tanta que fueron contactados por Wayra y consiguieron fondos por US$ 50.000.

Esta aplicación ya tiene más de 300.000 descargas en todo el mundo y funciona como un sistema integral que convierte a cualquier smartphone en un asistente auditivo digital. Solo se necesita descargar la aplicación y tener un par de auriculares para comenzar con el proceso que tiene diferentes etapas. La primera es el test auditivo; la persona realiza una serie de pruebas para obtener información sobre su pérdida auditiva en cada oído. La segunda es la calibración y puesta a punto del asistente personalizado, inclusive con distintos escenarios. Y, finalmente, la compañía desarrolló su propio auricular que procesa el sonido, tiene micrófonos incorporados y elimina el delay que tienen los más tradicionales.

“Lo interesante de uSound es que tiene un costo bajo y, entonces, su barrera de entrada también es baja”, asegura Ezequiel Espiño (26), jefe de Operaciones y cofundador de la empresa. “Hoy, una de cada 40 personas tiene acceso a un audífono. Son un grupo de gente que tiene que tener mejor acceso a poder escuchar”, explica Espiño. El mercado es inmenso: en el mundo hay 640 millones de personas que saben que tienen problemas auditivos y las soluciones que existen son insuficientes, convirtiéndolo en un nicho aún poco explorado.

Además de lograr mayor precisión en la audición, la App funciona recolectando información y recomendando iniciativas a diferentes actores. “Nuestro negocio también son los datos”, asegura el cofundador de la empresa, Gonzalo Simons (27). Además de proveer la solución integrada, la compañía quiere ayudar en la recolección de datos para la toma de decisiones. “Controlar esta información podría redundar en mejores iniciativas públicas, además de simplificarle el proceso al usuario”, asegura Simons. Por ejemplo, están trabajando para que la App recomiende una ecualización diferente por geolocalización luego de que varios usuarios marquen una zona como ruidosa.

En el primer trimestre del año, la App tiene 3.500 usuarios activos, está presente en Android e iOS y es distribuida en más de 150 países, con la Argentina, España y Estados Unidos como focos principales. En marzo comenzará la venta de sus primeros 10.000 auriculares a un valor de US$ 180. En comparación, un audífono tradicional sale entre US$ 1.000 y US$ 5.000.

Asimismo, la App tendrá un modelo de negocio pago, por el que el usuario deberá abonar US$ 2 mensuales para acceder a las funciones del asistente y el test. “Le ponemos precio para valorizar el control de la audición y que el usuario entienda lo que le pasa a través de los datos”, finaliza Simons.

El pasado viernes17 de agosto, el presidente Macri estuvo presente en la presentación del sistema. Como parte del evento, se realizaron las primeras 100 audiometrías de las 30.000 previstas para los próximos tres meses en toda la provincia. Además, se entregaron 20 kits a médicos de la zona: cada uno con un smartphone y un par de auriculares. El objetivo siguiente es llegar a los 500.000 tests auditivos en todo el país hasta fin de 2018. Y los planes para 2019 son globales.

EN NÚMEROS

uSound

En números

Fundación:

2013

Capital inicial:

US$ 50.000

Fundadores y socios:

4

Facturación :

US$ 220.000 (a cierre de 2017)



J JUAN SILVESTRINI