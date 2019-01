Quién es el "rockstar" de la Inteligencia Artificial que mueve US$ 2.000 M y podría invertir en el país

En Weibo, la versión china de Twitter, Kai-Fu Lee tiene 50 millones de seguidores. Es el líder de la revolución de la inteligencia artificial (IA) en el país asiático y tiene 57 años. Ayer por la tarde, el presidente Mauricio Macri tuvo una charla con él.

Si bien hasta el momento no trascendió el contenido de la charla, si indicaron desde el entorno del presidente que la única razón de la charla tiene que ver con la expertise de Lee, a quien se conoce como el Elon Musk chino. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Lee es el líder de un fondo de inversión de US$ 2.000 millones con foco en la IA.

Quién es

Lee nación en Taiwán y estudio en la Universidad de Columbia, donde se recibió con honores en Ciencias de la computación y luego un doctorado en la misma ciencia de la Universidad Carnegie Mellon. Su tesis fue el primer sistema de reconocimiento de voz del mundo.

Durante la década de 1990 trabajó en Apple, hasta que en 1998 pegó el salto a Microsoft. Allí, fue enviado a China para organizar un centro de investigación y desarrollo para encontrar talentos en aquel país. De allí salieron el CEO de Baidu (el Google chino), el encargado de tecnología de Alibaba y el líder de IA e investigación de la compañía creada por Bill Gates. De hecho, el centro llegó a ser considerado uno de los mejores laboratorios de ciencias de la computación del mundo.

En 2005 pasó a Google por una cifra millonaria: un paquete de compensación de US$ 10 millones, que incluyó un pago en efectivo al momento de la firma de US$ 2,5 millones y US$ 1,5 millones más al año de trabajo. En aquel momento, se consideró que el paquete “no tenía precedentes”, de acuerdo a lo publicado por el portal CNET en aquel momento, en medio de un mini escandalo que llevó a Steve Ballmer, por entonces CEO de Microsoft, a "jurar venganza" contra Eric Schmidt, líder de Google en aquellos años.

Hasta 2009, Lee fue quien manejó la expansión de Google en China. Luego, decidió formar su propia empresa de inversiones en IA, llamada Sinovation Ventures. Hace cuatro años, una de las apuestas fue el reconocimiento facial. Desde aquel momento a la actualidad ha reunido US$ 2.000 millones y ha invertido en 300 startups, la mayoría de origen chino.

La empresa tiene su propio instituto de investigación en IA y, junto con el gobierno de China, armó un lugar de Machine Learning y técnicas de IA. Con esta movida, Lee apuesta a que su país se convierta, en el futuro cercano, en una potencia mundial en el campo, superando a los Estados Unidos en la cuestión.