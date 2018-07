Por qué este libro es el "nuevo fetiche" de los inversores multimillonarios

Una de las tantas cosas que aprendí en este tiempo en Microsoft es la necesidad de saber qué métricas definen nuestros éxito. Esta frase parece simple y repetida pero esconde gran parte de las fallas de todo el ecosistema de emprendedores donde uno trata de definir dirección, milestones, productos y hasta incentivos pero no hay claridad y hasta hay conflictos de visión; y en este punto Measure what Matters de John Doerr es una magnífica introducción al mundo de los OKR (objetivos y resultados clave, por sus siglas en inglés) creados por Andy Grove y que podés ver en mucha más profundidad en High Output Management.

“Ahora, las dos frases importantes son objetivos clave y resultados clave. Y concuerdan con los dos objetivos. El objetivo es la dirección: “Nosotros queremos dominar el segmento de gama media de componentes de computadoras de negocios”. Ese es el objetivo. Hacía allí es hacia dónde vamos. Resultados clave para este cuatrimestre: “Ganar diez nuevos diseños para el 8085” es un resultado clave. Es un hito. Los dos no son lo mismo.

El resultado clave tiene que ser mesurable. Al final se puede volver a ver eso, y sin ningún argumento decir: ¿hice eso o no lo hice? ¿Sí? ¿No? Sencillo. Sin juzgamientos.

¿Logramos dominar el mercado de gama media de microcomputadoras de negocios? Esto es algo para discutir durante los próximo años, pero en el próximo cuatrimestre vamos a saber si conseguimos diez nuevos diseños o no.” (*)

Esta publicación de John Doerr, es un excelente libro para empezar y para ver ejemplos claros y concretos (desde el origen de Chrome hasta porque la Bill & Melinda Gates Foundation es uno de los lugares que adoro) y como estos deberían ser parte de tu estructura organizativa. Como digo, al principio en Microsoft aprendí el valor de los OKR, pero también aprendí el valor de separar las métricas como la única forma de decir "soy exitoso". Las contribuciones individuales, los "strech efforts" y hasta el entender (como manager) cuando el "lack of clarity" (falta de claridad) daña las mejores estrategias.

Dos cosas de este libro que, pese a que todos lo alaban, les advierto: no lo sigan como una biblia (el de Grove es mejor en cuanto a entender de management y al fin del día el framework de OKR entra en dos slides de Power Point y lo creó AG) porque hay cosas un poco confusas. La idea de “Lanzar features para permitirle a los implementadores crear videos más atractivos” no es mensurable, es una iniciativa que no tiene definición y es un terrible ejemplo a seguir... pero el framework funciona y Doerr compensa algunos de estos errores con claridad en temas como el de los incentivos a los empleados.

Ahora, ¿por qué se lo recomiendo a emprendedores o gente del ecosistema de inversiones principalmente? Los ejemplos van a entenderlos claramente, el framework teórico de Doerr es mucho más cercano al que uno maneja en el día a día y te pueden ayudar a entender potenciales problemas de tu mercado y, finalmente, porque con OKR vas a poder evitar muchos errores porque vas a verlos antes.

Mariano Amartino, autor de Uberbin. Fue CEO de Wayra. Actualmente se desempeña como director de Startups para Microsoft en la región.

