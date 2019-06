Por US$ 10.000 podés "imprimir" tu propia casa: mirá el video

Una startup oriunda de San Francisco (EE.UU.), Apis Cor, construyó una casa de 38m2 en el distrito de Stupino, al sur de Moscú (Rusia), solo por US$ 10.134 y en un solo día. ¿Cómo hicieron? Un robot con una impresora 3D incorporada. Apis Cor programó a la máquina para aplicar cemento en capas de manera en que la casa quedé con la forma que finalmente tendría.

El robot dejó un pequeño intersticio entre el exterior y el interior. Allí, el equipo constructor colocó refuerzos de fibra de vidrio que incluyó una mezcla hecha en poliuretano como aislante. Luego llegó el momento de instalar las ventanas y las terminaciones (como las alacenas y la mesada) y las pintaron de un amarillo brillante. Todo instalado en alrededor de 24 horas.

La casa tiene una forma redondeada y la cocina está dividida del resto por un tabique. Según la compañía estadounidense, que realizó la construcción junto a PIK —una desarrolladora rusa— en marzo de 2017, sostiene que construir una casa de esta manera (con un robot) es más eficiente y más barato que utilizando seres humanos. Como mínimo, polémico.

Algunos datos: los materiales costaron poco más de US$ 10.000 para hacer esta casa circular, pero si la forma fuera cuadrada, sería aún más barata. US$ 8.870, según Apis Cor. Si uno tiene en cuenta que construir en la Argentina cuesta poco menos de US$ 2.000 el metro cuadrado, los US$ 266 por m2 que costó esta casa convierten a esta tecnología en una posibilidad verdaderamente revolucionaria.

“La casa puede ser de cualquier forma, incluso la familiar forma cuadrada, porque esta tecnología de adición de materiales no tiene restricciones al momento del diseño, excepto las de las leyes de la física”, indicó la startup en su comunicado de prensa. “Esto significa que ha llegado el momento de discutir el potencial increíble que nos da esta solución de fabricación.”

El objetivo de este proyecto era poner de manifiesto la versatilidad del robot de impresión 3D. De hecho, el fundador de la compañía, Nikita Chen-iun-tai, declaró que están listos para construir casas en Marte.

¿Cómo funciona el robot?

El robot es pequeño y transportable. Viene con un sistema de estabilización propio y, gracias a un brazo mecánico, es capaz de construir tanto desde adentro como desde afuera. Además de imprimir los materiales, también elabora la mezcla, por lo que el proceso de impresión está automatizado al máximo. Así se reduce el “factor humano” que puede llegar a provocar errores varios durante la construcción.

Una dificultad durante la construcción fue la temperatura, dado que la tinta que se utiliza para armar la casa es una mezcla de cemento que puede ser aplicada en ambientes que estén por arriba de los 5º —si bien el equipo puede funcionar hasta a -35º—. Desde Apis Cor aclaran, sin embargo, que en el futuro podrán utilizarse nuevos materiales como geopolímeros, lo que permitirá que la construcción se realice sin importar los condicionantes del clima.