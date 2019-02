Las startups europeas le apuntan a la región: qué ven, qué buscan

"Mercado en constante crecimiento". "Oportunidades". "Perspectivas para crecer". "Ecosistemas en desarrollo". Las frases se reiteran cuando se les pide a los referentes de startups europeas que expliquen por qué están poniendo crecientemente su mirada en Latinoamérica.

"Nuestro objetivo comercial a corto plazo pasa por nuestro crecimiento y consolidación en LATAM". Desde Barcelona, Manuel Sardi, CEO de IST Turismo, partner tecnológico referente de la industria de los cruceros, cuenta que "consolidados en el mercado europeo, estamos trabajando para hacerlo en países latinoamericanos como Argentina, Brasil o Colombia, donde muchas agencias utilizan nuestras soluciones para la cotización y venta de cruceros".

IST nació hace 20 años en España y desembarcó en la Argentina y Uruguay el año pasado, con lo que ahora está presente en 14 países de Latinoamérica. Con sus distribuidores oficiales, Expan, a nivel local, y Nusfer, para el mercado uruguayo, IST, según Sardi, busca "afianzar un mercado que está en continuo crecimiento".

Sardi dice que en los próximos años para la industria "se espera un crecimiento espectacular" y la apuesta de la empresa está en Latinoamérica por su "alto potencial de ventas".

"Latinoamérica es un mercado preferente para IST, el potencial de crecimiento es enorme. Nuestra inversión en este mercado es a largo plazo. A pesar de la dificultad que implica la adaptación de nuestras soluciones tecnológicas, por la idiosincrasia de cada país, llevamos años apostando por el futuro en la venta de cruceros en la región, pues según nuestra experiencia tiene un alto potencial", agrega.

El optimismo de Sardi excede la región, es global: "Pensemos que para este 2019 se espera alcanzar la cifra récord de 30 millones de pasajeros, cuando hace apenas 10 años no llegaba a los 18 millones. La oferta es cada vez mayor, la construcción de nuevos barcos no cesa (más de 100 barcos de cruceros se van a construir de aquí a 2026) y además empiezan a tomar relevancia los cruceros temáticos y de expedición".

Otro ejemplo de esta apuesta por la región lo proporcionan los franceses de Teads TV, plataforma global que provee soluciones tecnológicas para medios de comunicación de todo el mundo. Eric Tourtel, su vicepresidente Senior para la región, advierte que "en término de programática, puede ser que América Latina sea actualmente una de las regiones globales más pequeñas, pero es, de lejos, la de más rápido crecimiento".

Teads TV es conocida por el formato de publicidad de video outstream, popularizado como inRead, que coloca anuncios de video dentro del contenido editorial de una publicación digital que se activa sólo cuando está a la vista y da a los usuarios la opción de omitir el video.

Tourtel aporta datos concretos cuando se refiere a su apuesta por Latinoamérica: "La demanda de video publicitario digital visible continua en aumento en la región y, según predice la firma de investigación eMarketer, la inversión en publicidad digital en Latinoamérica llegará a cerca 13.000 millones de dólares en 2019, frente a los 10.000 millones de dólares de 2017 y alrededor de 8.000 millones de dólares que se invirtieron en 2016", señaló en un trabajo publicado en el sitio de Teads en Internet.

Teads fue fundada en 2011 y cuenta con más de 450 empleados; 100 de los cuales pertenecen al departamento de Innovación y Desarrollo, a través de 27 oficinas en 21 países.

Qué ven cuando nos ven

La apuesta por Latinoamérica que recorre a las startups europeas tiene como denominador común, entre otras cosas, que la región ofrece un ecosistema inmaduro en muchos aspectos, pero por eso mismo es que se visualiza que "está todo por hacerse", según graficaron a IT desde una aceleradora local.

"América Latina es una tierra de grandes oportunidades. Al menos para las inversiones en 'startups', que han aumentado con fuerza en los últimos años", señala un informe del BBVA, que a la vez explica algunas de las causas: "El gran atractivo de una población cada vez más conectada a Internet se suma al potencial de crecimiento económico de la región y se adereza con el auge de un gran número de emprendedores, hambrientos de recursos para hacer florecer sus ideas".

El trabajo de la entidad crediticia, de fuerte presencia en la región, cita cifras de la Asociación Latinoamericana de Capital Riesgo y Capital Privado (LAVCA), que indican que en 2017 aterrizaron en la zona más de 1.100 millones de dólares de capital riesgo, más del doble de lo que se había acumulado un año antes.

Un problema, una oportunidad

La esencia de las startups, que se conecta con un principio fundante del espíritu emprendedor, es que antes de vender tal o cual producto, lo que hay que preguntarse es qué problema se puede solucionar con ese desarrollo. En ese contexto, Latinoamérica, por su particular historia de inestabilidad económica y debilidad institucional como su marca en el orillo, muestra, en esencia, sociedades problemáticas y desafiantes para las incubadoras en busca de ocuparse de problemas que nadie abordó antes con decisión.

Si de problemas se trata, basta ponerse en la piel de quien busca una entrada para asistir al show de su banda predilecta para saber qué se siente. Colas interminables frente a una ventanilla que se ve con larga vista cuando aún se tiene la esperanza de conseguir el ticket al precio oficial, o la peripecia de quien no tiene otra alternativa que acudir a la reventa, cuando las entradas se agotaron, con los riesgos que eso conlleva para su seguridad, y también para la del revendedor que no integra ninguna red deshonesta de comercialización.



Por eso, las plataformas de intercambio de entradas entre usuarios revolucionaron la reventa en Internet, como uno de los derivados del fenómeno más general de reemplazar la venta oficial de entradas en ventanilla por las transacciones online.

StubHub, nacida en Madrid como Ticketbis y renombrada tras ser comprada por eBay, vio en todo este panorama una oportunidad y por eso ya cuenta con estructura propia en la Argentina, México y Brasil, como parte de su presencia en más de 40 países. De hecho, la compra de Ticketbis fue para eBay una posibilidad de crecer en la región como plataforma digital internacional de compraventa de entradas.



En StubHub aspiran, en el camino de la evolución de la industria del ticketing, a una "plataforma digital única que ponga a disposición de los fans todo tipo de oferta disponible, tanto de primario como de secundario, que vaya camino a unificarse en la región, como sucede desde hace años en Estados Unidos con la NFL o la NBA", dijeron.



Andrés San José Gutiérrez, regional Manager para Latam en StubHub, explicó a IT que "creemos que este movimiento natural no tardará en llegar a la Argentina. Sin duda, ya se da en México o en España con festivales de música, donde StubHub llegó a acuerdos tanto como plataforma oficial para la compra de entradas primaria como para reventa, con una oferta de lo más variada y siempre disponible para los fans y entradas 100% seguras".

"México y Argentina siempre han sido mercados prioritarios. Particularmente los argentinos viajan de manera interna o al exterior para ver a sus eventos musicales y deportivos más allá de cualquier coyuntura", agregó.

"Es cierto, la noción de problema a resolver está indisolublemente ligada a la experiencia cotidiana de los países en desarrollo y eso es terreno fértil para el emprendedor", señaló Charles Carette, quien, junto a los también franceses Rémi Beaufils y Timothée Jauffret fundaron en la Argentina Bambox, un marketplace de productos para bebés con precios accesibles y delivery gratuito.

Carette, Beaufils y Jauffret se conocieron en Buenos Aires y se inspiraron en las experiencias de sus amigos locales con niños pequeños para lanzar la plataforma. "Observamos que la compra de productos para el bebé era una parte considerable del presupuesto de las familias pero también que era algo que ocupaba un tiempo no despreciable, sobre todo si la necesidad de ahorro obligaba a comparar precios para compras que no esperan y que a veces se tienen que concretar a horas insólitas", explicaron.

"En Europa, la competencia es muy dura y afrontamos la hegemonía de grandes grupos como Amazon. En la Argentina, en tanto, el mercado es joven para las startups de tecnología y abundan los desafíos y oportunidades para brindar soluciones. Es un mercado que crece a ritmo acelerado por lo que el ecosistema está en permanente expansión." Así, explicaron ante IT su decisión de invertir en el país y la región, a lo que agregaron: "La existencia de mano de obra calificada para el sector tecnológico (programadores, diseñadores, editores de video) como otro punto a favor de, en este caso, la Argentina, para que se instalen startups extranjeras".

Según Beaufils es algo que nunca deja de comentarse en los eventos y rondas de negocios del viejo mundo cuando se menciona al país. "Destacan eso", subrayó y agregó: "El talento argentino es uno de los aspectos que favorecen el desarrollo de proyectos IT".

El diferencial que supone la calificación profesional y el talento también es subrayado por Sebastián Siseles, vicepresidente Internacional de Freelancer.com, un marketplace para trabajadores independientes. La propia elección que hizo Freelancer de Siseles, como argentino, para que sea su nuevo VP regional, fue presentada en el medio local como una apuesta por el talento argentino.

"América Latina es una región llena de emprendedores, y sus propias características lo hacen posible. Conjuga talento, actitud y resilencia, tres factores indispensables en cualquier receta para crear con éxito y destacarse en un ambiente competitivo", dijo Siseles a Infotechnology.

Pero también advirtió: "Muchas veces la abundancia de recursos no significa todo: al contrario, puede ejercer el efecto contrario haciendo que quienes podrían emprender no lo hagan porque temen salir de su zona de confort, impidiendo la creación. En América Latina se están generando constantemente proyectos y startups nuevas, su conectividad y cantidad de talento altamente calificado favorecen positivamente cualquier proyecto de innovación"

Freelancer.com fue once veces ganador de los premios Webby a la excelencia en Internet. La plataforma se presenta como el mayor mercado de freelancing y crowdsourcing en el mundo por número total de usuarios y trabajos publicados.

Cuenta, según datos de la compañía a los que accedió IT, con más de31 millones de usuarios registrados que han publicado más de 15 millones de trabajos y concursos hasta la fecha "en más de 1.000 áreas tan diversas como el desarrollo de sitios web, diseño de logotipos, marketing, redacción, astrofísica, ingeniería aeroespacial y fabricación". Freelancer Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Australia bajo la sigla ASX: FLN.

España pone todas sus fichas

Lingokids, el servicio interactivo de aprendizaje de inglés que, mediante una app, enseña el idioma a niños a través de actividades, vídeos, juegos y canciones, también tiene origen europeo, específicamente en Madrid, España. Está en 180 países y desembarcó en la Argentina y la región el año pasado, y planea profundizar su presencia en Latinoamérica en 2019.

Lingokids es un claro ejemplo de apuesta estratégica por la región.

"Latinoamérica representa un mercado estratégico para Lingokids por sus características socioculturales. Una parte significativa de los países latinoamericanos tienen gran influencia de los Estados Unidos, por su cercanía, como México y algunas de las naciones centroamericanas, pero gran parte de su población sufre de una falta de medios de calidad y a su vez económicos para aprender el idioma. En la Argentina, en particular, esto se combina con una tradición muy fuerte de instituciones prestigiosas que enseñan inglés, con las que están planteadas alianzas estratégicas, pero donde los problemas económicos recientes han resentido los presupuestos de las familias para que los niños estudien. Con Lingokids creemos que podemos bajar mucho el costo de acceso a la enseñanza del inglés de calidad para las nuevas generaciones de argentinos y latinoamericanos", explicó Cristóbal Viedma, cofundador y CEO de la firma.

Precisamente desde España llega una parte significativa de las startups europeas que se instalan en la región, una realidad que fue anticipada como una de las principales conclusiones del IV Informe de Internacionalización de startups realizado por IE Business School con el apoyo de Lufthansa y Casamerica. El informe reveló que la mitad de las start-ups tecnológicas españolas contarán con oficinas en México, Colombia, EEUU, Chile, Argentina o Portugal en los próximos 18 meses.

El mismo trabajo de investigación apunta que el 64% de las start-ups españolas de base tecnológica ya contratan profesionales en Latinoamérica. "Respecto a sus plantillas, la mayor parte de ellas ya cuentan con freelancers, colaboradores o empleados en el exterior, dentro de su procedimiento de crecimiento internacional, principalmente en Europa (78%) y América Latina (64%)", agrega.

Paso a paso

"El concepto de emprendedor era casi desconocido a principios de los años noventa del siglo pasado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. El término se asociaba a aquellas personas que habían perdido el empleo y que, mientras encontraban otro, optaban por la alternativa de montar un pequeño negocio. Pero esta idea se transformó una vez iniciado el nuevo milenio", señala Susana García-Robles, jefa de operaciones financieras del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), el laboratorio de innovación del grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La experta del organismo multilateral -citada en otro trabajo del BBVA- apunta que "a mediados de la década de los 2000, términos como innovación, inversor ángel, empresario y capital de riesgo gradualmente dejaron de ser considerados como conceptos elitistas y comenzaron a entenderse como conceptos imperativos para el crecimiento económico".

La relación entre las startups europeas con Latinomérica también reconoce causas que se remontan a identidades culturales y tradiciones de negocios que, verificadas en otros segmentos más tradicionales, se trasvasan al emprendorismo.

"Un francés en Buenos Aires se siente en gran medida como en su casa", admite Timothée Jauffret, de Bambox, quien cuenta que sus amigos españoles e italianos tienen la misma percepción. "Es la continuidad, bajo nuevos formatos, de una tradición de negocios europeos en la región que viene de larga data", precisa.

El informe del BBVA también muestra que invertir en Latinoamérica no es un paseo. "En cuanto a los principales problemas para desarrollar sus negocios en América Latina, el 57% señala que el mercado no está maduro, mientras el 24% señala que las conexiones a Internet son lentas. La ventaja regional es que la competencia no es tan fuerte, justamente lo contrario que en Europa y los EE.UU", explica.

También un estudio del Banco Mundial mostró que las empresas de la región tenían un 20% menos de probabilidades de introducir un nuevo producto que en países con ingresos similares en Europa y Asia Central.



LV LEONARDO VILLAFAÑE