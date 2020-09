Lanzaron una app gratuita para facilitar los pedidos en restaurantes sin contacto: planean facturar $ 10 M

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de locales gastronómicos, que debieron trabajar a contra reloj y agudizar su ingenio para lanzar nuevos servicios que les permitan evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos mientras duren las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

En este contexto, los locales de comida y restaurantes se vieron obligados a poner en práctica nuevos protocolos y políticas que no tenían desarrolladas. Carta Digital, Take away, take away plus y delivery fueron algunas de las opciones más escuchadas en la industria gastronómica para operar bajo el nuevo protocolo.

Ante este panorama, emprendedores argentinos lanzaron una plataforma y una aplicación que permite gestionar todo un local gastronómico sin ningún tipo de contacto.

Su nombre es Waitry y aparece como una plataforma gratuita para los locales y también para que los comensales, escaneando apenas un código QR, puedan observar la carta, pedir, llamar al mozo, hacer cola virtual y hasta pagar, todo a través de la app.

Es decir, se trata de una plataforma que colabora y agiliza la organización de los pedidos en el local, el retiro de los mismos y entrega a domicilio; sin comisiones y 100% gratuita.

Alejandro Etchegoyen, fundador

y CEO de Waitry

“Waitry es un aliado para la industria gastronómica ante la nueva normalidad. Posibilita la gestión de pedidos tanto desde las mesas como fuera del local y organiza la entrega o retirada por el local; evitando esperas, contacto y la acumulación de comensales en la puerta. Asimismo, con Waitry se puede conocer a los clientes, mejorar la atención y vender más y mejor”, explicó Alejandro Etchegoyen, fundador y CEO de Waitry, en diálogo con Infotechnology.

Etchegoyen, junto a Ignacio Correa fueron los encargados de llevar adelante el proyecto, que demandó una inversión inicial que rondó los US$ 200.000.

"Waitry comenzó en 2014, luego de esperar casi media hora para pagar en un restaurante. Los smartphones comenzaban a ser auténticas computadoras de bolsillo y era buen momento para crear una app que sea la verdadera solución a las esperas y demoras en restaurantes. Recién a mediados de 2015 arrancamos el emprendimiento con mi socio (ya habíamos emprendido en el pasado) y, viniendo ambos del desarrollo de software, creamos el primer MPV de la plataforma", explicó Etchegoyen.

Salida a mercado

"En 2016 reunimos restaurantes piloto e hicimos varias iteraciones hasta alcanzar un producto maduro que vio la luz recién a fines de 2017. Desde ese momento fuimos finalistas de varios procesos de aceleración como Eklos (AbInBev), Paris&CO (en París), ImagineLab Argentina (siendo 1 de las 3 empresas ganadoras entre más de 400) y fuimos elegidos para participar en misiones comerciales a Estados Unidos, España y Reino Unido, por el carácter innovador y global de la plataforma que creamos", recórdó.

Expansión

Ese mismo año se inició la comercialización del producto en Argentina, inicialmente con restaurantes individuales en varios puntos del país y luego con clientes de renombre como Antares, La Birreria y Hotel Boca Juniors.

"En 2018, luego de participar como ponente y expositor en un congreso gastronómico en España y tener un excelente feedback, decidimos abrir el mercado Español, teniendo muy buen recibimiento y cuentas de renombre como Goiko (La hamburguesería más popular de España)", detalló.

Actualidad

"En 2020, como consecuencia de las normas y protocolos sanitarios a raíz del COVID-19, pasamos de ser una herramienta de optimización a algo prácticamente obligatorio para Gastronómicos y Hoteleros, por lo cual se generó una necesidad muy fuerte y comenzamos a tener muchísima demanda", expresó el ejecutivo.

Si bien es una app gratuita para los consumidores, ofrece una serie de planes gratuitos y otros pagos para los locales.

Actualmente ofrece un Plan Básico gratuito –a partir del actual contexto-, pero también algunos otros planes pagos que, según el propietario de la app, consiguen marcar la diferencia a partir de los datos, y procesos de fidelización.

"En respuesta a las necesidades de nuestros clientes creamos un plan gratuito, basado en un pack con todo lo necesario para adaptarse a la nueva normalidad y poder volver a operar: Carta Digital QR (Sin necesidad de Apps), Gestión de fila de espera, Pedidos Take Away y Delivery. Todo sin costo", remarcó Etchegoyen.

El ejecutivo comentó que "pasamos de tener 120 a 1.500 restaurantes principalmente de Argentina y España, aunque también en países como México, Colombia, Paraguay, Francia y Reino Unido". "Alcanzamos los 250.000 usuarios y procesamos 1,5 millones de pedidos", resaltó.

"Lógicamente surgió mucha competencia en respuesta a la misma necesidad, nuestro diferencial son las más de 10 mil horas de desarrollo que tuvimos en estos últimos años con todo tipo de clientes, funcionalidades, cuidada interfaz gráfica e integraciones con sistemas de gestión, mediante lo cual automatizamos 100% todos los procesos", expresó.

La plataforma, que también se encuentra disponible como app; permite gestionar pedidos desde las mesas, a mostrador, para llevar y delivery, de manera completamente personalizable y online desde cualquier lugar.

Diferenciales

Además, la app ofrece analíticas avanzadas, herramientas de marketing, promociones, un poderoso visor de cocina digital y una base de clientes que se alimenta en tiempo real con sus gustos y preferencias.

En ese sentido, otro de los diferenciales más importantes es la integración con sistemas de gestión y POS, automatizando todo el proceso de pedido.

“Waitry nos ayudó mucho ante esta nueva normalidad. Sin dudas es el mejor aliado que podemos tener. No sólo nos organiza los pedidos recibidos; sino que nos ayuda a optimizar el servicio brindado a nuestros clientes, disminuyendo el tiempo de espera, los errores y avisando en tiempo y forma para que el cliente retire su pedido”, detalló Roberto Marino, coordinador de franquicias en Antares, consultor y asesor gastronómico.

“También es un completo al sistema de gestión de pedidos y marketing online que ayuda a los establecimientos a aumentar la frecuencia, conocer mejor a sus clientes y promocionarse”, añadió Etchegoyen.

El ejecutivo es optimista y estima que la facturación anual de Waitry alcanzará los US$ 100.000.

El modelo de negocios

Waitry ofrece una plataforma de pedidos online para agilizar la atención dentro y fuera de restaurantes. Permite a los comensales hacer todo el pedido y pagar desde su celular, mediante una web y app cuidadosamente diseñados para brindar la mejor experiencia de compra.

"A nuestros clientes ofrecemos una plataforma propia de pedidos 100% online que les brinda un portal de venta optimizado para celulares y escritorio con acceso mediante QR y links cortos. Su perfil también se publica dentro de la app Waitry y puede integrarse con Instagram, Facebook, Whatsapp y Google my Business", detalló.

Waitry permite gestionar pedidos desde las mesas, a mostrador, para llevar y de delivery, de manera completamente personalizable y online desde cualquier lugar. También ofrece analíticas avanzadas, herramientas de marketing, promociones, un poderoso visor de cocina digital y una base de clientes que se alimenta en tiempo real con sus gustos y preferencias.

Los planes están basados en funcionalidades, independientemente del tipo y tamaño del cliente.

"No tienen límite de usuarios, pedidos, mesas ni tamaño y no cobramos comisiones porcentuales por pedido. Somos una herramienta para nuestros clientes, su partner tecnológico que le brinda todo lo necesario para sumarse a la era digital", remarcó el ejecutivo.

Actualmente, Waitry cuenta con 4 planes basados en características (https://waitry.net/es-ar/precios)

Plan Lite

Pack gratuito con todo lo necesario para adaptars a la nueva normalidad.

Carta Digital QR: https://waitry.net/es/carta-digital/

Llamador de camareros desde el celular

Pedidos Take Away

Pedidos Delivery

Plan Starter

El plan starter está diseñado para quienes dan el próximo paso en la digitalización, habilitando la posibildiad de realizar pedidos desde la mesa, a mostrador y en caso de hoteles, desde las habitaciones.

Pedidos y pagos desde la mesa

Pedidos y pagos a mostrador

Encuestas de satisfacción

Plan Growing

El plan growing es el más conveniente y recomendado para aquellos que deseen sacar el máximo provecho a Waitry. Es el plan por defecto y necesario para negocios con integración con otros sistemas POS/TPV. También habilita funciones avanzadas como Integración, Analíticas, Cupones de descuento, Impresión, KDS.

Integración con sistemas POS

Analíticas avanzadas

Cupones de descuento y promociones

Impresión de comandas

KDS (Kitchen Display System)

Plan Pro

El plan más completo de Waitry, pensado para franquicias y negocios con varias sucursales. Incluye herramientas de gestión multi sucursal y formas de acceso premium como tablets de pedido y kioskos de pedido.

Analíticas multi-sucursal

Base analítica de comensales

Menú centralizado entre sucursales

Traducción automática de la carta

Versión para kioskos y tablets de pedido