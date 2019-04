La fintech Increase tiene nuevo CEO: quién es y cómo le va a pelear el negocio a las tarjetas

Increase es un emprendimiento argentino que se dedica al segmento fintech, especialmente a los sistemas estilo ERP para empresas y Pyme. Ahora, esta fintech está anunciando nuevo CEO: se trata de Agustín Pagnoni. En este rol, tendrá como objetivos principales: triplicar la cantidad de negocios para comienzos del 2020, exportar el valor agregado a otros países de Latinoamérica y asentar una plataforma de soluciones diseñadas para potenciar los negocios que sean parte de la Comunidad de Increase.

Anteriormente, este ingeniero Informático, se desempeñó como CTO de la compañía y logró acuerdos con 10.000 negocios para que controlen sus ventas con tarjeta. Por su parte, Sebastián Cadenas, co-fundador y anterior CEO pasará a focalizarse en la investigación y desarrollo de nuevos productos y adquisiciones junto a Matías Doublier, co-fundador de la empresa.

Los fundadores de la compañía, nacida en 2014, contrataron a Pagnoni a través de otra startup local; como contó Infotechnology en un perfil anterior sobre la compañía. Como ninguno de los dos socios fundadores tenía un background en tecnología, pronto necesitaron un socio técnico. Lo encontraron en Wolox, una Software Factory con un modelo muy particular, parecido al de la aceleradora SeedRocket: hacen desarrollos ad hoc pero, cuando se trata de startups, toman equity como parte de pago. Así se convirtieron en el tercer socio fundador de Increase y habilitaron a Agustín Pagnoni, ex CTO, a trabajar en el proyecto. Rápidamente abandonaron la idea original de Increase (un widget) y se centraron en crear una plataforma que funcionase en la nube y que pudiese escalarse a otros servicios. Para lograrlo se hicieron de US$ 25.000 de NXTP. Wayra vino después con US$ 50.000 adicionales, más otros US$ 25.000 de un inversor privado lo que sumaron US$ 150.000 para darles impulso a sus ideas y empezar a salir a cazar clientes.

Hoy ya funciona su primer producto: IncreaseCard. Es una plataforma online que simplifica el control de los pagos con tarjeta que reciben los negocios, brindándoles una visión general de forma simple. Les permite saber con exactitud el monto de dinero que se depositará en su cuenta cada día del mes, evitando incertidumbre. Además, concentra toda la información de las transacciones con tarjeta de crédito en un solo lugar, ahorrando tiempo y dinero.

Algunos de sus principales clientes son: Latam, Shell y Farmacity pero más del 70% de los usuarios son pequeños comercios que hoy cuentan con la misma tecnología que las grandes empresas.