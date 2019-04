La Argentina supera a Europa y EE.UU. en habilidades tecnológicas

La plataforma de educación en línea Coursera publicó en estos días un estudio en el que compara las habilidades de los RR.HH. en las tendencias tecnológicas y de los negocios en el mundo actual. En los resultados, la Argentina sale muy bien parada.

En el trabajo, toma en cuenta las bases de datos de alumnos (38 millones en total) que tiene para contraponer los datos en tres habilidades fundamentales en 60 países y 10 industrias: Tecnología, Negocios y Ciencia de Datos.

Según dice en el prefacio del informe Jeff Maggioncalda, CEO de la compañía educativa -que ya eligen más de 1.800 empresas en todo el mundo para capacitar a su personal-, "para mantener el paso del cambio, los gobiernos y los negocios deben capacitar a sus fuerzas de trabajo para que estén preparadas para lidiar con nuevas tecnologías" y para ello "tienen que saber en donde poner el foco".

En el estudio se marca que dos tercios de la población global "se está quedando atrás" en lo que de habilidades críticas se trata. Esto incluye al 90% de las economías en desarrollo. "Los países emergentes que se están quedando atrás en alguno de los dominios analizados suponen el 66% de la población global."

Por CINTIA PERAZO Mirá también Videojuegos: con esta habilidad "millenial" se puede ganar hasta $120.000 La Argentina ocupa el tercer puesto de la región, tomando en cuenta los ingresos del sector del desarrollo de los videojuegos. A pesar de haber sufrido los coletazos de la crisis, aún se necesitan especialistas, y los players se muestran optimistas ante el futuro.

Europa es un líder global en cuanto a habilidades, con países como Finalndia, Suiza, Austria, Suecia, Alemania, Bélgica, Noruega y los Países Bajos. En el resto de las regionales mundiales hay grandes desigualdades, especialmente en el Medio Oriente, Asia-Pacífico y América latina.

Puntualmente, mientras que Colombia y México aparecen bien abajo, en lo que es Tecnología, la Argentina domina no solo la región sino además el mundo. La categoría, de acuerdo al informe incluye las redes conectadas (los saberes incluyen blockchain y tecnología de redes móviles), la operación y el desarrllo en sistemas como Android e iOS, la interacción entre humanos y computadoras y el desarrollo de UX y las tecnologías de bases de datos. La Argentina supera a países como República Checa, Austria, España y Polonia. El primer país de la región es Costa Rica en el puesto 27.

No por nada el CEO de Globant, Guibert Englebienne, tuiteó muy feliz el reconocimiento que obtuvo el país. "Hay una Argentina desconocida. Una en la que somos #1. Y no, no es en fútbol. Hoy Argentina es reconocida por @coursera cómo #1 en habilidades de tecnología. Vamos carajo! #orgullo", expresó.

En charla telefónica con Infotechnology.com, este cofundador de Globant, uno de los unicornios argentinos y una de las empresas más importantes del sector IT en el país, dice que "la tecnología nos abre a muchas oportunidades y también nos presenta desafíos; la oportunidad es para conseguir esos trabajos que van a permitirnos dar servicios a todo el mundo desde acá, el lugar donde elegimos estar".

Otro integrante del sector que dio rienda suelta a su alegría fue Diego Bekerman, gerente general de Microsoft Argentina. "Nuestra GRAN oportunidad como país!!!", escribió. Consultado por este medio, desarrolla: "El dato es sumamente importante y no hace más que confirmar algo que nosotros vemos en Argentina desde hace rato: en nuestro país estamos formando a los mejores profesionales en tecnología de la región. Esto abre una oportunidad enorme que como país tenemos que aprovechar. Para que la economía alcance un crecimiento de verdad, es importante que consideremos a las tecnologías —como por ejemplo la inteligencia artificial— como un nuevo factor de producción, tan importante como las personas y el capital".

Néstor Nocetti, vicepresidente ejecutivo de Cámara Argentina de Software (Cessi) y parte de Globant, afirma que "es un excelente reconocimiento al talento que existe en la Argentina" y luego agrega que la importancia radica en que Coursera puede decirlo por "la enorme data que tiene disponible" para remarcar acto seguido que en el país hay sitios que hacen un trabajo similar al de la compañía internacional, como Digital House y Acámica. "En el país se está empezando a sembrar", cierra.

Desde la multinacional de servicios tecnológicos Cognizant, Cristián Argüello, su Country Manager, explica que la Argentina es un país que tradicionalmente ha tenido alta penetración de la población en la educación de nivel terciario y universitario. "Aún hoy en día a pesar de la situación de la educación, todavía se mantiene en buenos niveles. Esto se debe a un esquema importante y sostenido de educación libre y gratuita. Esa tradición y cultura de educación libre lleva a nuestro país a tener niveles sobresalientes en sus estudiantes, por ejemplo en carreras como Ingeniería."

El CEO de Globant, sin embargo, advierte que "no hay que creer que somos mejores que nadie sino aprovechar la oportunidad para liderar la transformación digital de este siglo; contra amenazas para el trabajo como la Inteligencia Artificial y la automatización la mejor defensa es invertir en tecnología".

Arguello hace mención al crecimiento de la "cultura del emprendimiento" que potencia las áreas de tecnología. Por esto, "hay mucha gente volcándose al rubro tecnológico desde emprendimientos pequeños y medianos, y no únicamente como empleados en compañías establecidas".

Y el relación a la calidad de los recursos humanos, el representante de Cognizant menciona como valores la adaptabilidad al cambio y la flexibilidad. "Debido a la propia historia de la Argentina, y por los vaivenes económicos, financieros, políticos, y de otras índoles, el profesional argentino se adapta fácilmente al cambio inesperado y continuo, lo cual le da una característica altamente competitiva en el rubro de tecnología."

El estudio completo, a continuación:

Global Skills Index by Juan Sebastián De Toma on Scribd

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma