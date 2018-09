Hackeando a las inmobiliarias: con esta App podés alquilar sin hacer trámites insoportables

Tecnología para eliminar la burocracia y ofrecer una mayor comodidad y transparencia a quienes quieren ofrecer o alquilar una propiedad en Buenos Aires. Ese fue el principal objetivo del equipo que terminó desarrollando Alquilando, una plataforma digital que integra los servicios de corredores inmobiliarios, aseguradoras y bancos para dar una respuesta veloz a la problemática de conseguir un lugar donde vivir.

“Vimos que era un dolor de cabeza alquilar en Buenos Aires, tanto para los propietarios como para los inquilinos”, relata Mauro Ayala (37), CEO de la startup ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense. En la búsqueda de una oficina, el equipo ya había visto los problemas para conseguir garantías y los abusos en las comisiones, por lo que sus integrantes comenzaron a tener la idea de crear una plataforma que eliminara intermediarios, un proyecto que vio la luz en 2015.

Para ellos, el sistema era “bastante arcaico”: no estaba bancarizado y estaba atrasado. “Queríamos desarrollar alguna solución que sirviera para agilizarlo”, recuerda Ayala. Así empezaron y, durante un año, hicieron ingeniería de producto hasta que lanzaron una primera plataforma en versión beta para gestionar en línea prácticamente todo el servicio. Presentaron esa versión, que es la que actualmente está disponible, a principios de este año y cerrarán 2017 con la versión final. “Tuvimos una plataforma para probar, básicamente. Ahí armamos el equipo de atención al cliente, de gestión de operaciones y empezamos a desarrollar el negocio de atención”, explica el CEO de Alquilando.

“Como era un proyecto que se basaba mucho en lo tecnológico, en lo digital, arrancamos haciendo un diseño de producto”, señala Ayala. Para él, ese proceso fue bastante complejo, porque la plataforma no es solo un blog que muestra contenido, sino un espacio para hacer gestión. En ese sentido, destaca que hay distintos perfiles y que integran los servicios de los corredores, las aseguradoras y los bancos. “Tenemos que asociarnos e integrarnos tecnológicamente con corporaciones que son bastante grandes y burocráticas, incorporando nuestros servicios para poder ofrecer un servicio mucho más evolucionado y con soluciones más completas que lo que existe”, agrega.

Reglas y soluciones

El primer problema que vieron fue que el sistema para alquilar una propiedad “era muy burocrático, lento y offline”. “No solamente querían cobrar una comisión, sino que pedían garantía del mismo distrito, del mismo lugar, de familiar directo”, apunta Ayala. Y ese tipo de requisitos complicaba a muchos interesados. Por ejemplo, a personas que llegaban a Buenos Aires a estudiar y no podían alquilar a pesar de tener empleo y un buen perfil en productos bancarios. “Nosotros simplemente les damos una capa de servicios para poder administrar las propiedades y cobrar el alquiler siempre a tiempo. Incluso si quieren adelantar cuotas del contrato lo pueden hacer”, asegura.

Alquilando incorpora un abanico de soluciones financieras al servicio inmobiliario que brindan sus corredores asociados. Ayala resume así los beneficios de la plataforma: “Lo que hicimos fue integrar para los inquilinos soluciones que permitan garantizar el contrato y, para los propietarios, soluciones de Real Estate y acuerdos con corredores”. De esa forma, se puede gestionar todo el alquiler de la propiedad desde la publicación hasta la firma del contrato y, potencialmente, el cobro de la renta mensual.

Al entender las problemáticas de inquilinos y propietarios, lo que la empresa trató de hacer, por un lado, fue simplificar los procesos para que no fuera tan caro para ninguna de las partes. Por otro lado, diseñaron productos con algunas aseguradoras para desarrollar una garantía de alquiler que reemplace la garantía propietaria. “Se puede obtener en solo 24 horas con una preaprobación inmediata y asegurar el cumplimento del contrato”, puntualiza Ayala. Según el CEO de Alquilando, este producto es mucho más conveniente para los propietarios, que se garantizan cobrar, y para los inquilinos, que ven mucho más fácil gestionar esa solución. “Lo hacen en tiempo real y muchas veces con facilidades de pago”, agrega.

Mauro Ayala, Victoria Simón y Carlos Missirian

(CEO, CMO y director operativo de Alquilando.com)

En el caso de los propietarios, el proceso también parece sencillo. Basta con registrarse en la plataforma e inmediatamente el usuario será contactado por un corredor asociado al barrio para gestionar la propiedad. “Los corredores pasan a hacer fotografías por el departamento, se llevan la llave, hacen muchas veces recorridos virtuales en 360 grados para presentar mucho mejor las propiedades”, explica Ayala.

En ese proceso, el corredor es el encargado de gestionar no solo las visitas, sino también absolutamente todo hasta la redacción y la firma del contrato. “Básicamente el propietario lo único que hace es darle la llave al corredor y firmar el contrato y después todos los meses cobra en su cuenta sin hacer absolutamente nada”, afirma el CEO de la startup.

Para Ayala, lo que hace Alquilando es recrear el ecosistema inmobiliario y agregarle “reglas transparentes y soluciones tecnológicas”, con el principal objetivo de que se brinde un servicio de calidad tanto a propietarios como a inquilinos. Los corredores que participan de la plataforma no pueden cobrar más de lo que permite la ley y hay determinadas normas que, según el equipo de la empresa, eran las que reclamaban los principales actores del proceso de alquiler.

Los comienzos

Alquilando tuvo una inversión inicial de US$ 200.000, entre fondos propios, inversores ángeles y el aporte de NXTP Labs. Fundada en 2016, tiene para este año una facturación estimada de unos US$ 100.000. Desde su lanzamiento en febrero, cerca de 700 propietarios anunciaron sus inmuebles en la plataforma. También se registraron más de 10.000 inquilinos.“Tuvimos muchísimas solicitudes a través de la plataforma para gestionar seguros de caución. Fue una respuesta muy buena, no esperábamos que llegue tanta gente de golpe”, confiesa Ayala. Lo que hacen actualmente desde la empresa es desarrollar servicios para poder atender ese flujo de clientes.

Alquilando tiene tres fundadores. Además de Ayala, en la empresa están desde los comienzos Javier La Banca, director de Tecnología, y Victoria Simón, directora de Marketing. Este año también se sumó un nuevo socio, Carlos Missirian, como director de Operaciones. Ese es el equipo que maneja el núcleo operativo. En las oficinas de Vicente López trabajan unas diez personas y, según el CEO, actualmente están en proceso de contratar nuevos recursos.

“El sistema para alquilar una propiedad es burocrático, lento y offline." --Mauro Ayala, CEO y fundador de Alquilando.com

Hasta el momento, han difundido la plataforma especialmente a través de Facebook y han realizado algunas campañas de Google. En líneas generales, no se han enfocado en la comunicación y, según Ayala, fueron en muchos casos el “boca en boca” y los acuerdos con algunas desarrolladoras y socios inmobiliarios los dos factores que los hicieron conocidos.

Cuando se cierra una operación, Alquilando cobra comisiones por las solicitudes de servicios a los socios con los que trabajan. Lo hacen al ofrecer los contactos de quienes solicitan los productos a través de la plataforma. Es decir, cobran por la oferta de los servicios de brokers, corredores, aseguradoras y bancos.

En crecimiento

Actualmente, el equipo está dando los toques finales a la versión completa de la plataforma. Los cambios tendrán que ver más que nada con cuestiones técnicas que no afectan al foco del producto. Sin embargo, incorpora nuevas opciones “para acompañar las distintas necesidades”, sostiene Ayala. Por ejemplo, servicios de mudanza y coberturas de seguros para el hogar. La idea es que los interesados puedan encontrar en un mismo espacio todos los servicios relacionados a las contrataciones de un alquiler.

“A nivel tecnológico estamos haciendo un salto de calidad”, agrega Ayala . Se trata de generar una estructura más compleja, porque hay muchos perfiles para los usuarios de la plataforma. Por ejemplo, están desarrollando los paneles de administración mensual, para que los propietarios puedan adelantar las cuotas dentro de la plataforma.

La empresa comenzará 2018 con esa nueva versión de la plataforma ya disponible. A sus integrantes, eso les genera expectativas, en especial porque tendrán un producto “muchísimo más estable y escalable”. Entonces se enfocarán en dar a conocer mucho más el producto y lograr un alcance más masivo, para que propietarios, inquilinos y corredores prueben esta alternativa a la hora de alquilar. Con esto esperan alcanzar una factura anual de US$ 100.000 y ampliar su portfolio de clientes.

En el futuro cercano también los espera Suiza: Alquilando estará en la Seedstar Summit que se realizará en abril en el país europeo. La empresa llegará al evento tras ser seleccionada como la mejor startup de los mercados emergentes en una competencia global. En la cumbre, la compañía argentina competirá por hasta US$ 1 millón en capital de inversión, fondos que, dicen, les permitirán dar un salto cualitativo.

---

En números

Fundación: 2015

Inversión inicial: US$ 200.000

Facturación (proyectada 2017): US$ 100.000

Socios: 4

---

Nota publicada en la edición 243 (diciembre/2017) de INFOTECHNOLOGY.

A ALDANA VALES