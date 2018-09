Foodtech: los argentinos que ganan miles de pesos automatizando restaurantes

Al igual que la industria financiera está recorriendo un nuevo sendero tecnológico con el nacimiento de las fintech, el mundo de la gastronomía también está incorporando herramientas digitales para encontrar soluciones a problemas que arrastran desde hace tiempo. Esta nueva corriente tiene nombre y apelido: se llama foodtech.

Bajo esta necesaria expansión tecnológica, surgieron compañías que basan sus negocios en la implementación de soluciones para este hambriento mercado. Así nacieron empresas de food delivery y autoservicio, entre otras. En este nuevo mundo, que ya está siendo vastamente explorado en Europa, los Estados Unidos y Asia, nació BistroSoft, una solución integral de puntos de venta.

“Los puntos de venta gastronómicos estaban totalmente obsoletos”, explica Gastón Ponteville, cofundador de la empresa. Luego de varios años en el mundo corporativo, saltaron junto a su socio, Renaud Darsonville, al mundo de las soluciones para medios de pago. Por este camino, se aliaron con PedidosYa para implementar terminales de pedidos de clientes de todo el continente. Pero vieron que a la industria todavía le faltaba encontrar una plataforma que permitiera gestionar un local de forma sencilla y económica. Así nació su emprendimiento actual.

“La clave es la accesibilidad, el fácil aprendizaje y la integración sencilla”, remarcó Gastón Ponteville, cofundador de BistroSoft.

Con una inversión inicial de US$ 200.000, comenzaron el desarrollo. El resultado fue un sistema montado en tablets con kernel de Android customizado específicamente para locales gastronómicos. Esta herramienta funciona como un sistema de gestión: tiene para generar comandas (órdenes de comida), controlar el stock —inclusive avisa cuando hay que reponer algún producto—, control de presentismo para empleados y también los distintos medios de pago, entre otras cosas. “Buscamos llevarle al local gastronómico más pequeño una solución que antes era inaccesible y que solo tenían los grandes locales”, agrega Renaud.

Bueno, bonito y barato

Actualmente, BistroSoft tiene dos ofertas disponibles para sus clientes: una tablet de única pantalla —que utiliza el que toma la orden— y otra de doble pantalla que permite que el cliente vea su pedido y cuánto va a gastar. Inclusive, el sistema de doble pantalla permite colocar publicidad, ofertas del día o cualquier otra notificación que el dueño del local quiera resaltar. El costo oscila, dependiendo el equipo elegido, entre los $1.400 y $1.800, que incluyen el “alquiler” de la tablet con su sistema ya cargado, el mantenimiento y el almacenamiento de información en la nube de Amazon.

Asimismo, desde la empresa no demandan la firma de un contrato. “Buscamos que al cliente le sirva. Si lo prueba dos meses y no lo quiere usar más, nos llama y vamos a retirar el dispositivo de un momento a otro”, agrega Capdeville. De la misma forma, los locales no tienen que realizar una gran inversión inicial —que sí requerían los sistemas tradicionales por el hard, soft y licencias—, lo que permite “ampliar el universo de negocios”. Hoy, el 40 por ciento de sus clientes son foodtrucks.

Cabe destacar que la empresa desarrolló otra aplicación (ambas creadas in house) apuntada al control y gestión del local por parte del dueño. Esta app tiene un dashboard donde se puede ver el movimiento de la caja, el stock, transacciones, cantidad de tickets emitidos y gasto promedio, entre muchas otras variables. La clave de este concepto es la simpleza en su acceso. En caso de no contar con internet, el sistema almacena la información y la llegada a la conexión se sincroniza de forma automática.

Asimismo, al estar basada en el sistema Android y tener desarrolladores propios trabajando para mantener el sistema actualizado, esta plataforma permite la integración de otras soluciones, tanto propias como creadas por terceros, como Spotify. Este update constante les permite estar al día con los nuevos medios de pago que van apareciendo, además de contar con una integración con las impresoras fiscales, requerimiento necesario para cualquier local de comida.

“La clave es la accesibilidad, el fácil aprendizaje y la integración con nuevas herramientas”, finaliza Darsonville. En el camino de las foodtech, BistroSoft asoma como un player de un segmento nuevo, que intenta llevar la tecnología a la cocina.

En números

Fundación: 2017

Inversión (fondos propios):US$ 200.000

Facturación (estimada 2018): $ 450.000

Socios: 2

--

Nota publicada en la edición 252 (septiembre/2018) de INFOTECHNOLOGY.

J JUAN SILVESTRINI