Etermax: el "crack" de Preguntados compró esta multinacional y aspira a ser un unicornio

El sueño del pibe”. Así podría expresarse en cuatro palabras la historia de Etermax, una compañía argentina de software especializada en juegos para móviles. Fundada en 2009 por Máximo Cavazzani a sus 22 años, esta compañía que se autodefine como una “startup grande” logró hitos impresionantes como crear la trivia Preguntados, uno de los juegos más populares del mundo, que, entre otros detalles, fue traducido a 23 idiomas y en el que, desde su lanzamiento en 2013, los usuarios contestaron más de 200.000 millones de preguntas.

El cuartel central de la empresa está en el barrio de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, y Cavazzani recibe a Infotechnology en su nueva oficina. Y es que la firma está refaccionando el viejo depósito en donde el padre de Cavazzani se dedicaba a la industria textil. Se trata de una mole de varios pisos con estilo minimalista, con grandes espacios abiertos y hasta un auditorio todavía en construcción donde realizarán distintos tipos de eventos. Tal como sucede con marcas tecnológicas emblemáticas, acá también hay espacios muy cómodos de trabajo, múltiples salas de reuniones, refrigerios y snacks en zonas de coffee, un comedor amplio para el equipo completo. Acá trabaja la mayoría del staff. En total, Etermax cuenta con 250 empleados distribuidos también en las oficinas de Alemania, Uruguay y México.

“No soy el típico emprendedor tecno que creó un negocio para venderlo, pero tampoco estoy enamorado estúpidamente de Etermax.” --Maxima Cavazzani.

Muchos dicen que Etermax podría ser el próximo “unicornio” argentino, algo que logran solo las compañías valuadas en más de US$ 1.000 millones. ¿Mientras creaba su propio emprendimiento imaginaba Cavazzani que la organización podía alcanzar semejante magnitud? “Yo tenía un plan basado en una ilusión, pero ¿qué sabe un chico de 22 años sobre el futuro?”, dice el CEO, y sigue: “Mi idea siempre fue comerme el mundo y tener una empresa lo más grande posible, pero sabía que podía fallar, hasta tal punto que me sorprendió ver que mis planes se estaban haciendo realidad”, se sincera.

Este soltero de 33 años trabaja ocho horas diarias porque dice creer más en la calidad que en la cantidad. Además, dedica unos 60 minutos al estudio. “Esto es clave. La educación es un medio, no es un fin. Y es un proceso que no termina nunca. Además, es importante aprender de la experiencia. De hecho, tuve que aprender muchísimas cosas fuera de la educación formal, y a esta premisa la aplicamos mucho en la empresa”, sostiene.



Los huevos en distintas canastas

Tras los éxitos de los juegos móviles Apalabrados, Preguntados y Mezcladitos, entre otros, parece que a Etermax le llegó la hora de mirar más allá de su especialidad con el objetivo de diversificarse. En concreto, por un lado está produciendo contenidos animados protagonizados por Willy, Tito, Héctor, Albert, Tina, Pop y Bonzo, los personajes del mítico Preguntados. Esta serie animada para niños con fines educativos y de entretenimiento se difundirá a través de medios digitales en algún momento de este año. Por el otro, una primicia para Infotechnology: la compañía adquirió, por un monto que prefiere no revelar, a la firma Cognitiva para brindar servicios basados en Inteligencia Artificial. De esta manera, a través de una nueva división del grupo, llamada “EtermaxLabs”, ayudará a individuos y organizaciones a mejorar sus procesos de comercialización.

Desde 2016, Cognitiva —una empresa creada por la integradora de soluciones IT costarricense GBM— brinda servicios a clientes de la Argentina, Uruguay y Paraguay aplicando la Inteligencia Artificial en organizaciones a través de tres vertientes: Experiencia de Clientes (generando interacciones más relevantes entre las personas y las organizaciones), Inteligencia Aumentada (ayudando a las personas a hacer mejor su trabajo y expandiendo su conocimiento) y Optimización de Procesos. Roberto Cruz Arcieri, un ex IBM que trabajaba como gerente general de Cognitiva, continúa a cargo de los proyectos ahora de EtermaxLabs.

“Cognitiva Etermax Labs integrará capacidades y tecnologías en Inteligencia Artificial, gamification, modelos de negocio, desarrollo de software y mobile para lanzar productos y ofrecer servicios que representen ventajas competitivas y beneficios de negocio para sus clientes. A su vez, buscará llevar sus servicios a nuevas industrias además del Retail, los servicios financieros y la Agroindustria”, explica Cruz Arcieri a Infotechnology.

“Etermax trabaja con foco, simpleza y movimiento, y estas características permitirán que lo que hace Cognitiva se traduzca en soluciones concretas.” -- Roberto Cruz Arcieri.

A Cavazzani se lo nota muy contento con este nuevo hito: “No podríamos ser quienes somos si no hubiésemos trabajado con Inteligencia Artificial”, dice, y así argumenta el entusiasmo que le genera esta adquisición. “Compramos esta firma porque creemos en el potencial de la Inteligencia Artificial. Además, abrimos así una puerta para venderles servicios a otras empresas, al tiempo que vamos a poder aprender de esas experiencias”, dice el CEO, quien asegura que de ninguna manera esto implica que Etermax pueda alejarse del mobile gaming.

Pero claro, el contexto en el cual creció la compañía no es el mismo que le toca afrontar hoy: “Por un lado, cada vez es más difícil hacer un juego popular. Por el otro, Preguntados no está agotado, porque que no se hable de un juego no significa que no sea famoso o que haya entrado en desuso”, aclara y ejemplifica: “Candy Crush tuvo su año más rentable en 2018, y en la Argentina nosotros tenemos un millón de descargas de Preguntados 2”, la segunda saga del título que se lanzó hace un par de meses. “Estamos concentrados en hacer títulos que nos rindan mejor”, detalla.

Cruz también emana alegría: “Estoy feliz porque hay muchos espacios para la sinergia. Además, Etermax trabaja con foco, simpleza y movimiento, y estas características permitirán que lo que hace Cognitiva se traduzca en el lanzamiento de productos y soluciones concretas”.

EtermaxLabs funciona como una empresa autónoma, con sede en San Telmo. Por lo pronto, ya tienen productos. Uno de ellos es Respondidos. Se trata de una solución en la nube para vendedores de MercadoLibre, que consta de un chatbot que responde a los compradores al instante. A diferencia de cualquier otro bot, en este caso se logran establecer diálogos más ricos en base a respuestas más sofisticadas y a un análisis del comprador para potenciar las ventas.

Otras características: hoy está libre de uso desde el App Store de MercadoLibre, pero luego se podrá contratar como servicio por un abono. Además, es autoconfigurable y está pensado para las Pyme. “Cognitiva tiene mucho para aportar a Etermax. En especial, le dará la oportunidad de consolidarse como proveedor B2B, y de aprender muchísimo para saber cómo otras verticales trabajan con la inteligencia artificial”, sostiene Cruz.

Línea de tiempo: de éxito en éxito

De cara al futuro

Gonzalo García, de 33 años, es director y Product Owner de Preguntados. Conoce a Cavazzani y a Etermax como pocos. De hecho, empezó a trabajar en la firma en 2009, dos semanas después de la fundación de la empresa. “Entré en Etermax como desarrollador fullstack porque así me lo propuso Máximo, en quien confío mucho. Por eso aposté a él junto con otros dos compañeros de facultad, Simón Selva y Mariano Fragulia.” Actualmente Gonzalo García continúa como director, aunque dejó el rol de Chief Technical Officer (CTO) que ocupó durante varios años y pasó a ser Product Owner de tres equipos de Preguntados. Este nuevo rol tiene como foco gestionar el aspecto social, las publicidades y el contenido de los juegos.

“En los inicios de la empresa, trabajar acá tenía la característica de que todo era más operativo e instantáneo. Al ser pocos era más fácil encontrar consensos y el tamaño de negocio era más simple, por eso decidíamos sobre la marcha y ejecutábamos con sus pros y sus contras. Sin dudas, hoy la realidad es otra porque crecimos mucho. De hecho, nos movemos estratégicamente y pensamos con más cuidado, planificando cada paso que damos”, explica. Y agrega: “Lo mejor de Etermax en el presente es que el aprendizaje acá es infinito y continuo. Logramos hacer una empresa multinacional porque llegamos a todo el mundo con nuestros productos. Con este presente, imagino que en el futuro seguiremos en el mismo sendero, pero con más productos disponibles en el mercado”.

“Hoy nos movemos estratégicamente y pensamos con más cuidado. Planificando cada paso que damos.” --Gonzalo García.

García y Cruz enfatizan que Cavazzani les da mucha seguridad. Y sí, en el diálogo el CEO y fundador es directo, rápido y concreto. Se nota que sabe exactamente dónde está y hacia dónde quiere ir, que es perfeccionista y autoexigente. Lejos de dormirse en los laureles, dice que es bueno sentir la presión por hacer otro éxito. También detalla que están abiertos a comprar nuevas empresas, aunque no las están buscando activamente. “Por ahora sabemos que vamos a invertir mucho en Inteligencia Artificial porque es el futuro, y me emociona trabajar con ella.”

En un ranking de Surfing Tsunamis y NXTP Labs, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se menciona que Etermax se acerca a los US$1.000 millones, pero Cavazzani no sueña con ser el creador del próximo unicornio, y hasta desconfía de tantos ceros. “Constantemente me quieren comprar la empresa, pero esta firma no es para cualquiera. Necesita ‘la novia perfecta’”, dice. “No soy el típico emprendedor tecno que creó un negocio para venderlo, pero tampoco estoy enamorado estúpidamente de Etermax como para no venderla jamás”, concluye.

