Estos ex Patagon quieren ganarle clientes a los bancos con cuentas 15 veces más baratas

De la mano de un ex Patagon.com, El Callao llega a la Argentina y permitirá que usuarios de Latinoamérica puedan adquirir cuentas corrientes virtuales de fácil acceso a través de sus teléfonos móviles.



Según datos del Banco Mundial y de GSMA Intelligence existen más de 220 millones de latinoamericanos no bancarizados, para quienes las transacciones en efectivo pueden costar hasta 15 veces más que aquellas a través de medios electrónicos.

Ante este panorama, Federico Nano, desarrollador de la plataforma Monedero en el país, y Silvio Pestrin Farina, uno de los fundadores de Patagon.com, se asociaron a Ella Cisneros para ofrecer una solución al problema de los bancos.

Después de su experiencia en el mercado norteamericano, donde la empresa ya tiene más de 120.000 cuentas activas y en su segunda ronda de inversión alcanzó los US$ 30 millones, ahora lanzan El Callao en Argentina.

¿Qué es y cómo funciona?

Cualquier persona puede tener su cuenta El Callao sin ninguna restricción de ingreso, domicilio o nacionalidad: solamente se necesita contar con un teléfono móvil. Los usuarios abren sus cuentas en menos de un minuto, reciben su tarjeta El Callao y pueden empezar a operar en el momento en locales físicos, a través de la app o de la plataforma web de la compañía. Funciona hasta en 12 países de la región.

“Mientras la mayoría de las fintech en Latinoamérica son locales de cada país y se enfocan en los clientes bancarizados, desde El Callao apostamos a democratizar el acceso de la gente a servicios financieros y en 12 países, empoderándolos para alcanzar un mayor bienestar financiero.” explica Federico Nano, su CEO y fundador.

“Para abrir nuestra cuenta no se tiene requisito alguno: no es necesario presentar recibos de sueldo ni facturaciones de monotributo, tampoco servicios a nombre del titular ni otro tipo de documentaciones. No tenemos un target determinado de edad, simplemente resolvemos una necesidad de inclusión a cualquier individuo mayor de 18 años no bancarizado de Latinoamérica, Estados Unidos y España” comenta Pestrin Farina, Co-fundador de El Callao.

Los usuarios depositan efectivo en su cuenta virtual a través de corresponsales no bancarios y luego, desde la app, pueden hacer y recibir pagos, realizar compras en línea y en tiendas adheridas.