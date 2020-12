Estos argentinos trajeron el modelo Amazon Go y van a facturar US$ 1,6 millones

Empezaron rompiendo reglas y convenciendo a grandes players para expandir el modelo Amazon Go en la Argentina, Brasil y México.

Exhiben bebidas alcohólicas, cigarrillos, gaseosas, y golosinas hasta comida caliente como sopas y pasta. Las máquinas expendedoras forman parte de la cultura diaria en países como Japón, los Estados Unidos y Europa. Desde 2017, Japón se posiciona como el país con más máquinas expendedoras del mundo superando las cinco millones, según la Asociación japonesa de Máquinas Expendedoras con una máquina expendedora cada 23 habitantes en Japón. En América latina, la realidad no podría ser más diferente: practicamente no hay vending machines en lugares públicos o semipúblicos. En promedio, hay una cada 3.000 habitantes.

Fue en este contexto en el que Tomás Manzitti (37) y Nicolás Parziale (34) crearon Intuitivo en 2019. Se trara de una empresa desarrolladora de máquinas expendedoras con tecnología checkout free y computer visión inspirada en el inspirada en el modelo de Amazon Go. Los fundadores de Intuitivo tienen diez años de experiencia en el sector de los negocios de base tecnológica.

Manzitti saltó a la fama en 2010 por fundar Sinimanes, una empresa de delivery online que fue vendida en 2014 a Delivery Hero, el gigante alemán que luego adquirió PedidosYa. La plataforma web permitía a usuarios comprar productos y consiguieron llegar a a Chile y México, donde se fusionaron con la red social de restaurantes mexicanos SeMeAntoja. Tras esa experiencia, creó BuenChef una aplicación de delivery de ingredientes. “Era con suscripción y era similar a una plataforma en los Estados Unidos. Si la hubiese desarrollado en cuarentena, la situación hubiese sido distinta”, dice Manzitti. También sentó los pilares de la startup Data Tracker, una compañía de Big Data y tecnología que hoy maneja su hermano.

Nicolás Parziale aprendió a programar a los 13 años. En 2008 fundó HoyPido, una cafetería virtual. Gracias a un viaje que realizó a Silicon Valley, San Francisco, conoció la metodología Amazon Go. “Cuando decidió dejar de ser el CEO de HoyPido, Nicolás me dijo ‘tenemos que hablar’ y me contó su experiencia. Entendimos que el futuro del retail va por el lado de la experiencia del usuario”, recuerda.

Una máquina expendedora de Intuitivo.

“Comenzamos a producir máquinas expendedoras como Amazon: con cámaras, sensores y computer vision. Trabajamos con algoritmos que reconocen los productos en base a un entrenamiento previo. Las cámaras retroalimentan el algoritmo”, explica Manzitti, Chief Operating Officer de la firma, que estudió en la Universidad Católica Argentina.

La startup brinda a las empresas puntos autónomos de venta con heladeras o máquinas expendedoras que permiten la venta de productos de forma digital. Las vending machine están integradas con MercadoPago. “Tenemos la oportunidad de construir en América latina desde cero. Es difícil conseguir una locación redituable en los Estados Unidos o en Europa porque está todo ocupado. Pero acá está todo disponible”, sostiene el COO.

En la Argentina, argumenta el emprendedor, por ejemplo, no existen máquinas expendedoras habilitadas en centros comerciales, calles transitadas, áreas residenciales, dentro y fuera de negocios. Existen varias razones por las que no hay máquinas expendedoras en la Argentina: el costo de instalación y operación, la logística y la cadena de suministro.

“El modelo Amazon Go es muy ambicioso a nivel tecnológico. Con soluciones más chicas y más generales se pueden solucionar problemas que existen hoy en día y ayudar a las marcas”, asegura Manzitti.

El costo de una máquina expendedora tradicional ronda entre los US$ 7.000 y US$ 8.000. Intuitivo logró adaptar heladeras con sensores, visión de cámaras y algoritmos por US$ 450, convirtiéndolo en un negocio redituable. Vendieron programas pilotos a firmas como Arcor, ABInBev y Coca-Cola.

Para poder desarrollar Intuitivo, los emprendedores levantaron US$ 35 millones. Recibieron financiación de Meli Fund, el fondo de inversión para empresas de MercadoLibre ; del ex CEO global de la multinacional de productos agrícolas Louis-Dreyfus, Gonzalo Ramirez Martiarena; el fundador de la startup de entornos de trabajo digitales Mural, Pato Jutard; y el fundador y CEO de Ripio, la billetera de criptomonedas, Sebastián Serrano.

Este año estiman facturar US$ 1.600.000. Actualmente, Parziale trabaja desde los Estados Unidos y Manzitti en Brasil. El objetivo de su compañía en 2021 es instalar entre 6.000 y 10.000 nuevos puntos de venta autónomos. Actualmente, cuentan con más de 100 puntos grab & go en la Argentina y Brasil.