Estos argentinos inventaron la única forma de que “no comerse” más una fila: qué lugares ya la usan

Se trata de OK Pass, una idea que tomó fuerza a partir de la pandemia. Se trata de una solución gratuita para individuos y comercios. Cuáles son sus diferenciales.

“A partir de ahora no esperás más, el comercio te espera a vos”, sostiene la leyenda principal ubicada en la página de inicio de la plataforma OK Pass, creada por un grupo de argentinos durante la cuarentena y que tiene por objetivo brindar soluciones de “seguridad y eficiencia” a consumidores y al sector de retail a partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas para evitar la propagación del virus.

En julio pasado, comenzó la estrategia comercial de adhesión de negocios. Actualmente, OK Pass ya posee más de 3.000 comercios en los principales barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apenas un mes después, la plataforma abrió la posibilidad a sus usuarios para poder registrarse. Actualmente, ya existen más de 7.000 los usuarios registrados, con un crecimiento mensual mayor al 200%. Y ya generaron más de 10000 pases generados, con un crecimiento del 550% en el último mes.

El contexto creado por esta enfermedad aceleró procesos de cambios en los comportamientos de los usuarios y consumidores en todo el mundo, donde los más afectados además de las personas, por el temor al contagio, fueron los comercios minoristas que no encuentran soluciones adecuadas para una atención dinámica, ordenada y segura.

OK Pass facilita la interrelación comercio-consumidor de una manera segura, evitando conglomeraciones de personas en la puerta de los locales. ¿Cómo lo consigue? Según sus creadores de una forma simple y gratuita, tanto para uno como para el otro lado del mostrador.

¿Cómo funciona?

De acuerdo a sus desarrollares, el “tiempo” también aparece como un factor determinante en la consideración de las personas a la hora de definir sus hábitos de consumo en esta “nueva normalidad”.

Para utilizarla, los usuarios deben abrir la App de OK Pass, solicitar un Pase y dirigirse al comercio a la hora seleccionada.

La app, dicen sus fundadores, es completamente solidaria y colaborativa: los usuarios ayudarán a los comercios a cumplir con los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades y reducir así los riesgos de contagio mediante la circulación innecesaria de personas.

“OK Pass surge ante la necesidad de aportar un granito de arena en este contexto de pandemia. El driver fue ver en abril pasado una cola de jubilados frente a un banco. Ahí dijimos ‘basta’”, comentó Lorella Jalles, directora comercial de OK Pass.

“Es una comunidad que crece desde las dos puntas de la relación comercial. Si no encontrás tu comercio de cercanía favorito en la App, lo podes sugerir simplemente desde tu celular o desde la página web, así, podrás visitarlo de manera segura y el comercio estará a disposición para el resto de la comunidad captando y fidelizando nuevos clientes”, remarcaron desde la empresa.

“La idea es no asociar un nombre al desarrollo de la iniciativa a partir del fin social que persigue. Es raro, porque uno siempre cree que este tipo de desarrollos es para poder escalarlo y monetizarlo”, adelantaron desde OK Pass.

Jalles remarcó que OK Pass es totalmente gratuito “debido a que por las condiciones actuales era muy difícil salir a pedirle dinero a un comercio que quizá llegaba con lo justo con sus números” a final del mes.

El próximo objetivo de la iniciativa, en la fase 2, será mejorar el canal de comunicación para ayudar a hacer más eficiente toda la cadena del negocio de punta a punta.

Luego, en la fase 3, según explicó Jalles, quizá se podrían añadir nuevos medios de pago a la propuesta. “Con el agregado de nuevas formas de pago se podría sí monetizar fácilmente el proyecto”, aclaró.

Características adicionales

Para los comercios, no requiere una integración con los sistemas de IT de la empresa, ni actualizaciones o mantenimiento especial. Es un concepto “plug and play”, donde se registran y ya están operativos.

“Nos es muy útil okPass. Antes nuestros clientes nos enviaban mensajes por Whatsapp para agendar sus turnos y era muy engorrosa la tarea de gestionar la agenda de visitas. Ahora usan la app para sacar pases y a nosotros nos simplificó el día a día”, María Laura Di Bella de Ópticas LOF, uno de los comercios que se adhirió a este sistema.

Ventajas:

- Para los consumidores, es una tecnología fácil, accesible, segura y colaborativa que soluciona un problema real a la hora de comprar en la nueva normalidad.Brinda una herramienta sin costo para los comercios (PYMES) en la nueva fase de aislamiento social

- Aplica para una multiplicidad de sectores de la economía: indumentaria, gastronomía, farmacia, alimentación, cuidado personal, etc.

- Mejora la eficiencia de los locales ya que pueden distribuir las visitas de los clientes durante el día

Está disponible en Google Play, App Store o acceder vía web en www.okpass.io.