Estos argentinos crearon una academia virtual para enseñar tecnología de calidad: ya levantaron US$ 300.000

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas de todo el planeta, que debieron agudizar su ingenio para lanzar nuevos productos y servicios que les permitieran evitar resignar el mayor porcentaje posible de sus recursos.

El mercado laboral también sufrió un fuerte shock y miles de personas se quedaron desocupadas en la Argentina y en el mundo.

Curiosamente, otros empleos comenzaron a ganar terreno y experimentar un crecimiento exponencial de demanda: los trabajas vinculados a la industria IT

En ese contexto, un grupo de jóvenes emprendedores argentinos crearon Henry, una academia virtual que permite a estudiantes de toda la región el acceso a educación de calidad en tecnología.

¿El gran diferencial? Los estudiantes recién pagan por sus estudios solo cuando se gradúan y consiguen un empleo.

Mediante la educación recibida en Henry los jóvenes podrán acceder a salarios mensuales que rondan los US$ 1.500, la cifra promedio que paga la industria.

En apenas 6 meses de operación, en plena pandemia, Henry ya cuenta con más de 500 alumnos regulares en toda la región. En ese tiempo los resultados fueron prometedores: los primeros egresados consiguieron trabajo remoto desde América latina hacia EE.UU. o Europa, accediendo a ingresos entre tres a cinco veces más de los que tenían antes.

Como una potente fuente de igualación social y de democratización de la educación, Henry está permitiendo que cientos de jóvenes de Latinoamérica completen sus estudios técnicos, a través de clases 100% digitales y en vivo, en la carrera de Full Stack Developer.

El objetivo es ambicioso: Henry busca pretende transformarse en el hub de desarrollo más grande de América latina, potenciando el talento digital de las personas, sin importar su nivel socioeconómico.

El origen

Henry fue creada por Martin Borchardt (CEO), de 31 años, licenciado en Administración de Empresas UDESA, con un Master en Business Technology; Antonio Tralice (Co-Founder & VP of Learning), de 34 años, Ingeniero en Computación Maestría en Data Science UBA; Leonardo Maglia (Co-Founder & CTO), de 51 años, Ingeniero en sistemas; Luz Borchardt (Co-Founder & VP of Growth), de 28 años; y Manuel Barna Ferres (Co-Founder & VP of Admissions), de 32, economista UBA, MBA UTDT.

La idea para crear el proyecto surgió en diciembre del 2019, cuando a Martin en su proyecto anterior, Nubi, le costaba mucho contratar y retener programadores de calidad.

Cuando se puso a investigar al respecto se dio cuenta que existía una brecha muy grande entre la oferta de empleo y la cantidad de desarrolladores que había en el mercado.

“Actualmente existen distintas academias digitales en Latinoamérica, y eso es una gran noticia, pero desde Henry creemos que hay un espacio para mejorar la capacidad técnica del graduado invirtiendo en desarrollar su talento”, remarcó el CEO de Henry.

“Por otro lado, se está buscando resolver solo una parte del problema, dejando sin oportunidades a mucha gente que no puede pagar por esa educación para iniciar un nuevo camino profesional. La educación es la mejor manera de resolver la desigualdad, pero sólo si es de calidad y está al alcance de todos”, añadió.

Cómo funciona Henry

Los interesados se postulan, son seleccionados y cursan gratis. Cuando egresan, van pagando cuando consiguen trabajo en IT.

La inversión inicial que puso en marcha el proyecto de una academia de tecnología fue de US$ 50.000, cifra aportada por Martín Borchardt.

Gracias a la originalidad de la iniciativa, la aceleradora Combinator y los inversores Tim Draper y Mike Santos, decidieron invertir en la ella otros US$ 300.000.

Combinator, por ejemplo, está presente en otros proyectos de gran crecimiento en la región como Groso, Airbnb, Stripe, DropBox y Rappi, entre otros.

El fondo que lidera Draper, en tanto, está presente en SpaceX, Skype y Tesla, mientras que Mike Santos es fundador & CEO de Technisys.

Los interesados para participar del proyecto Henry son los siguientes: Ser mayor de 18 años; acceso a una computadora, WiFi y un espacio de trabajo tranquilo; secundario completo; pasión por conseguir un trabajo que cambie tu vida; pasión por trabajar y colaborar con otros estudiantes.

Los próximos pasos

El CEO de Henry explicó que el objetivo en los próximos 5 años es formar a 100.000 desarrolladores “invirtiendo en la educación de las personas y luchando contra el problema de la falta de salida laboral de calidad que padecen los jóvenes en América Latina, así también como de talento digital calificado que tienen las compañías de todo el mundo”.

“En mi anterior compañía, Nubi, siempre nos encontrábamos con el mismo problema: nos era muy difícil conseguir programadores. Cuando me puse a investigar al respecto me di cuenta de que existía una brecha muy grande entre la oferta de empleo y la cantidad de desarrolladores que había en el mercado”, detalló.

“Hoy en día existen distintas academias digitales en Latinoamérica, y eso es una gran noticia, pero desde Henry creemos que hay un espacio para mejorar la capacidad técnica del graduado invirtiendo en desarrollar su talento”, remarcó.

“Por otro lado, se está buscando resolver solo una parte del problema, dejando sin oportunidades a mucha gente que no puede pagar por esa educación para iniciar un nuevo camino profesional. La educación es la mejor manera de resolver la desigualdad, pero sólo si es de calidad y está al alcance de todos”, completó.

La enorme disrupción tecnológica en el mercado laboral hace que hoy exista más de 1 millón de vacantes de trabajo en tecnología, mientras que solo se gradúan 100 mil profesionales afines en todo América latina.

La cifra deja en evidencia la falta de talento calificado en tecnología, en comparación con la demanda del mercado laboral. Según un estudio de Linkedin 12 de las 15 carreras de mayor demanda en 2020 serán tecnológicas.

Por otro lado, el salario promedio en Latinoamérica en el rubro tecnológico es de US$ 1.500 al mes, un valor muy por encima del salario medio de la región.

Según el reporte de CEPAL, “Perspectivas económicas de América Latina 2019”, Latinoamérica posee 8 de los 10 países más desiguales del mundo.

Es decir, si la persona tuvo la suerte de nacer en una familia con los recursos económicos suficientes podrá acceder a una educación de calidad y construir el futuro que imagina.

Lamentablemente, esta no es la realidad de la mayoría de los jóvenes. Como América latina es la tercera región en cantidad de población menor de 35 años (después de China e India) este problema será aún más grande en el futuro y debemos actuar hoy.

La página web de Henry es https://www.soyhenry.com/ y los interesados en postularse pueden acceder al sitio haciendo click ACA

Todos los fundadores de Henry cuentan con trayectoria en otras empresas vinculadas a la tecnología: Martín Borchardt fue fundador de Nubi, y Board member de Verde Agua; Tralice fue Fundador de Plataforma 5; Maglia fue de CIO Banco Macro y CTO Nubi; Luz Borchardt trabajó en Nubank, Despegar.com, y Nubi; mientras que Barna Ferres, se desempeñó en DirecTV.