Esta empresa argentina quiere que retires cerca tuyo, y barato, todo lo que compras en internet

En el mundo del e-commerce el gran problema es lo que se conoce como "última milla", el momento en el cual el producto llega a las manos del comprador tras haber pasado por todas las instancias de la tienda online o el retail. Ahi es cuando los problemas de logística se hacen más presentes que nunca. Ahora existe una nueva empresa argentina, llamada Pick it, que intenta proveer una solución a este problema a través de alianzas con locales que retienen los paquetes a comodidad del comprador.

"Es una plataforma que se integra a sitios online y le permite al usuario encontrar lugares para recoger su pedido. Usando la tecnología, le permite al usuario ver un mapa con los distintos comercios que trabaja con Pick it"; dice Sebastian Velo Bares, responsable de Marketing de Pick it. "Son locales independientes, alguien compra en Mercado Libre y elige a través de la plataforma retirar en un gimnasio o un Starbucks cercano. La compra se entrega en alguno de los puntos convenientes al usuario. La idea es encontrar capilaridad porque el que compra en internet quiere en un área de 10 cuadras encontrar lo que pidió", agrega.

Hay más de 400 Puntos Pickit en cafeterías, pinturerías, comercios y gimnasios de todo el país, incluyendo presencia en Staples, Walmart, Havanna, The Coffee Store, Pinturerías Rex entre otros

La compañía ofrece una aplicación con geolocalización para que los compradores puedan elegir qué punto es más de su conveniencia para retirar su pedido. Para poder ofrecer esto, la compañía trabaja en alianza con la empresa de logística Ocasa, y a través de una API se integra a los diferentes sitios de venta online de país. "Estamos desarrollando un Next day, que es el mejor parametro al que puede aspirar el e-commerce, que significa que una vez tenemos el pedido tras 24 horas ya tiene que estar disponible para el cliente", explica Velo Bares. Otra de las propuestas es maximizar la flexibilidad horaria, con amplias franjas de tiempo que coinciden con la operatoria de los comercios adheridos, incluyendo sábados y domingos, como también la opción de “abierto 24 horas” (para el caso de maxikioscos).

La empresa nació con una inversión de U$S 2.000.000

El atractivo para los puntos de retiro de los pedidos, lo que al fin y al cabo hace atractivo a la propuesta ya que mientras más; mejor para el usuario, es volver a conectar a sus clientes online con el mundo offline. "Los locales partners tienen una identificación de Pick it. Ellos recibe el producto y lo guardan en su deposito por ejemplo. Luego, el comprador puede acercarse hasta el lugar y con su DNI y una clave de seguridad, retirar el producto. Además, si está en una cafetería o un negocio, también puede comprarse algo", resume el emprendedor. La idea de esta empresa es acercar a los consumidores online a las tiendas offline de las mismas compañías que conocen en el mundo digital, o una oportunidad para los negocios "al paso" para que puedan atraer las audicencias online.

Hay límites a lo que se puede pedir a través de Pick it. No son más de 6 kilogramos y no se pueden pedir frágiles ni alimentos. "Por lo general lo que más se pide es indumentaria, calzado y tecnología", reconoce Velo Bares.

Pick it, al día de hoy, trabaja con unos 400 locales en todo el país. El objetivo es llegar a los 700 en los próximos meses y a los 1.000 para la próxima fecha crucial del e-commerce: el Cyber Monday. La estrategia para ganar mercado es ofrecer un precio de entre 10% y 20% menos que las entregas en la puerta de la casa.

MC MATIAS NAHUEL CASTRO