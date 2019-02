Esta App se desarrolló por US$ 20 y se vendió por US$ 300.000

Uno de los grupos más graciosos de Facebook es el que dice que "Bin Laden ya murió, dejenme llevar el shampoo en la valija". Es que los aeropuertos se convirtieron en un verdadero infierno, lleno de postas a las que hay que conqistar para poder alcanzar el vuelo a tiempo.

Uno de los momentos más incómodos es el que obliga a los pasajeros a pasar por distintas filas de seguridad. En Estados Unidos, si te toca la correcta no será necesario sacarse zapatos ni pasar por el scanner corporal. Pero sino, el screening será total.

Un programador de apps de IBM vio el problema y decidió codear -en 10 minutos, no más- software que predice aleatoriamente en qué fila asignan a cada pasajero. Obviamente la Transport Security Administration (TSA) se interesó por el desarrollo y compró la app, que costó solo US$ 20 del tiempo de trabajo, por más de US$ 300.000.

Gracias a desarrollos como este se generan menos arbitrariedades -ahora no va a ser una persona, que juzgue por el color de piel o la religión de la gente, qué barrera de seguridad es más correspondiente-pero además hacen más eficiente un proceso que demora los vuelos, pone nervioso a los pasajeros

