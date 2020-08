El unicornio argentino "tapado" que creció 17 veces este año: qué hacen y por qué en EE.UU. la aman

Una startup argentina que desarrolla espacios de trabajos digitales para colaboradores virtuales anunció ayer una inversión de US$ 118 millones en una Serie B de capital. La empresa tecnológica es 100% argentina y su nombre es Mural.

Su visión fue crear una “pizarra en línea” que permitiría planificar y organizar estrategias de empresas y de productos. Además, impulsaron talleres de inmersión virtual.

La pandemia modificó a la fuerza el mundo laboral: se impulsó el teletrabajo y el trabajo en las oficinas ya no será igual. Mural busca cambiar el lugar de trabajo y podría convertirse en uno de los próximos unicornios argentinos. La plataforma permite que empleados de empresas trabajen como colaboradores en una pizarra virtual.

Durante la primera semana de cuarentena obligatoria, Mural creció 17 veces en tamaño. Las ventas en un año se triplicaron y en 2020 se agregaron más de un millón de usuarios activos mensuales en todo el mundo. La colaboración en Mural ofrece soluciones en experiencia de diseño, de desarrollo y de necesidades de trabajo remoto.

“Nadie quiere ser el próximo Blockbuster”, aseguró Patricio Jutard, CTO y co fundador de la startup que pertenece a la red Endeavor. “El mundo cambia cada vez más rápido. Las grandes empresas están invirtiendo mucho en innovación", agregó. La startup argentina tiene sede en San Francisco, Argentina y Europa. Trabajan 250 empleados alrededor del mundo. IBM, Autodesk, Intuit, GitHub y Atlassian son algunos de los gigantes que trabajan con la plataforma.

Mural apuesta a la innovación a escala: el trabajo digital de la plataforma está integrado a Slack, Microsoft Teams, Dropbox, JIRA, Google Drive y GitHub, entre otras.

"No nos alcanzaba con una video llamada, eran ineficientes. Ofrecemos un facilitador digital, para que las compañías maximicen el tiempo de los participantes de una sesión", dijo el co fundador.

Mural recibió US$ 118 millones: para qué usarán la inversión millonaria

El siguiente objetivo de la empresa es extender su alcance y sus operaciones comerciales a nivel global.

La ronda de inversión (serie B) fue liderada por Insight Partners, Tiger Global, Slack Fund y World Innovation Lab. El inversor Gradient Ventures también fue parte de la inversión. Además, participaron en el financiamiento Ryan Smith, director ejecutivo y cofundador de Qualtrics; Bill Veghte, director ejecutivo de AthenePartners, ex vicepresidente senior de Microsoft y ex COO de HP; y Allison Pickens, ex COO de Gainsight.

"La compañía ha pasado de ser un startup a una scaleup, no solo aumentando los ingresos a través de una rápida expansión dentro de las compañías Fortune 500, sino también incorporando nuevos clientes empresariales y socios consultores a gran velocidad", aseguró Jeff Lieberman, director gerente de Insight Partners. Jason Spinell, director de Slack Fund.