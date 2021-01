El Uber argentino de los fletes que mueve US$ 1,5 M en plena pandemia: por qué es más barato

“Veía una desconexión entre las personas y empresas que necesitaban transportar productos; y las compañías de transporte y fleteros. Lo observaba, fundamentalmente, en sectores más pequeños como fletes familiares, pequeños comercios y mudanzas. También me di cuenta de que es un mercado muy fragmentado y poco transparente , cuenta Gonzalo Vila, CEO de Kargho. Así nació esta compañía que fue creada en 2018 por Gonzalo Vila (CEO), Mariano Rodríguez (CTO) y Ramiro Bugari (CIO) y que comenzó a funcionar desde hace un mes aproximadamente. “Desde 2018 hasta ahora estuvimos trabajando en el diseño del modelo de negocio, en el desarrollo tecnológico y en todo lo necesario para tener una empresa con un producto final en funcionamiento , cuenta el CEO.

La inversión inicial realizada por estos emprendedores fue de US$ 150.000, y proyectan una facturación de US$ 1,5 millones para el año que viene. Además, estiman tener el 30% de la participación del mercado en cinco años.

Se trata de una plataforma que permite que personas, comercios y empresas que dispongan de cargas a transportar puedan contratar fletes decidiendo cuándo, cómo y con quién hacerlo. El modelo de negocio se basa en alianzas con fleteros, con el objetivo de reunir en un mismo lugar todas sus ofertas de servicios de logística para que los usuarios decidan cuál consideran mejor para realizar su traslado. Al mismo tiempo, tanto los fleteros como los clientes pueden calificarse, tal como ocurre en Uber.

La aplicación fue desarrollada por un equipo basado en Buenos Aires y ofrece dos opciones de servicio: “Transporte para mi carga o “Carga para mi transporte . El primero está pensado para los usuarios que necesitan contratar un servicio de flete para trasladar una carga en particular, y la segunda opción apunta a los fleteros, quienes deberán seguir un proceso de registro para ofrecerse como proveedores dentro de Kargho.

Problema y solución

Vila es muy claro cuando a la hora de ejemplificar la problemática del sector: “Si alguien quiere enviarle un colchón a un familiar, en primer lugar, no sabe a quién llamar, tampoco tiene un parámetro de cuánto puede costar, ni sabe si el conductor del transporte tiene registro o toda la documentación de su vehículo en regla. Es un mercado desorganizado y poco transparente. Con nuestra plataforma el objetivo es organizarlo y brindarle transparencia para que los consumidores puedan contratar el servicio con tranquilidad y, al mismo tiempo, que los fleteros profesionales que tengan todo en orden sean beneficiados al ser contratados , explica.

Pero este no es el primer emprendimiento de Vila, el CEO de Kargho tiene más de 35 años de experiencia empresarial y fundó varias compañías. Actualmente es presidente y principal accionista de Geveco S.A., firma que representa, importa y distribuye en forma exclusiva la marca de neumáticos Dunlop, para Argentina y Uruguay. “Tengo más de 25 años de experiencia en logística, no sólo local sino también internacional. Hoy brindamos una solución a la movilidad de cargas. Lo que hacemos con esta app es conectar a las partes a través de tecnología. Eso nos permite una enorme escalabilidad y que sea un negocio global , reconoce.

Empezamos hace menos de un mes y ya tenemos más de 15.000 descargas de la aplicación, y más de 300 fleteros, solo en CABA. “En nuestro país hay más de 100.000 propietarios de vehículos para hacer transportes de carga y se realizan miles de envíos, por día , enumera Vila cuando piensa el potencial de este sector. Y aclara que para sumarse a la plataforma como conductor debe cumplir con todos la documentación que pide la ley, tanto personal como de su vehículo.

Sólo un clic para pedir un flete

Utilizarlo es simple: el interesado en transportar una carga debe bajarse, sin costo, la aplicación. Luego publica qué debe movilizar, el día de retiro, el rango de horario en que debe hacerse el viaje, y dónde debe dejarse la carga. Por tiempo después el usuario va a recibir cotizaciones junto con las calificaciones de los transportistas. Sólo deberá elegir entre esos presupuestos y pagará el precio que aprobó. Hecha la selección se inicia el proceso de recolección de la carga desde el domicilio detallado por el cliente hacia el punto de destino final donde será recibido el envío. El precio del servicio es fijado exclusivamente por el fletero, quien luego se encarga de acordar la forma de pago con el usuario.

“Nosotros no definimos el precio de los transportistas, eso lo decide el cliente. Además, el uso de la app no tiene costo. Nosotros, a través de un algoritmo, agregamos nuestro honorario a la cotización del fletero. No es un porcentaje ni un costo fijo, se calcula automáticamente en función de diferentes variables , aclara Vila.

Este programa permite, también, que el usuario pueda ver en tiempo real dónde está su carga y cuenta con un chat a través del que puede comunicarse con el fletero y éste también con el cliente, por si tienen algún inconveniente.

Kargho es compatible con dispositivos iOS y Android, además tiene una página web: www.kargho.com que incluye un video que muestra como funciona la app. Según aclaran los desarrolladores, en poco tiempo la página web permitirá realizar las mismas funciones que pueden hacerse hoy desde la aplicación móvil. “Por otro lado, nuestro sistema funciona con Blockchain. ¿Cómo? Es que en el momento que se suben las cargas al vehículo nuestra aplicación genera códigos QR que se cruzan, y eso crea un documento que guardamos en Blockchain. Este documento funciona como un remito adicional al que entrega quien realiza el transporte. De esta manera, a través de esta tecnología también resguardamos la documentación , detalla Vila.

Proyectos y futuro

“Comenzamos a operar en la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana pero nuestro plan es llegar antes de fin de año a las principales ciudades del país, y hacia finales del primer trimestre de 2021 queremos tener presencia en todo el país , cuenta. Además, revela que también quieren desembarcar en el exterior. Por lo pronto cuando termine el 2020 proyectan estar en Uruguay y dentro de un año tener presencia en Paraguay, Bolivia y Chile.

Por su parte la plataforma también continuará sumando servicios. En poco tiempo permitirá que cualquiera de las partes pueda contratar un seguro para la carga o para el vehículo en pocos minutos, en forma online y sin salir de la aplicación.

Con respecto a las proyecciones del negocio el CEO de Kargho considera que es un mercado que crecerá mucho durante los próximos años. “El comercio electrónico sufrió una gran aceleración durante la pandemia provocando que muchas novedades y optimizaciones que se planeaban para dentro de 10 años estén ocurriendo en tan solo dos. Kargho llegó para surfear la ola de este cambio, proponiendo un nuevo modelo de negocio en donde el objetivo es doble: ampliar la cartera de clientes de los fleteros y conectar a los usuarios con diversas ofertas reunidas en un mismo lugar, para simplificar su búsqueda y contratación. En un futuro no muy lejano esperamos ser nosotros quienes produzcan las olas de cambio , concluye.