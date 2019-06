Donde otros ven descuentos, él vio un negocio y ahora gana $ 250 mil por mes: ¿cómo hizo?

Parece obvio pero a un emprendedor estadounidense le funciono: comprar en retailers físicos de su país, como Walmart o Target, y vender todo en Amazon. Es que luego de cuatro años de renunciar a su empleo de contabilidad en Minneapolis, el negocio de Ryan Grant, de 28 años, ya es un éxito que le da ganancias de hasta seis cifras.

“Descubrí que no estaba haciendo lo que quería y empecé a explorar diferentes maneras de poder dejar mi trabajo para manejar mi propio tiempo”, le dijo Grant a la cadena CNBC. Y para lograrlo decidió hacer lo mismo que hacia cuando estaba en la universidad para llegar a cubrir sus gastos: compraba libros usados dos veces por año en el campus de su facultad y los revendía por Amazon, lo que le dejaba ganancias de hasta US$ 10.000 por año.

¿Cómo lo hizo?

El proceso era simple: con la App Amazon Seller podía saber cuánto iba a ganar por cada venta y en cuanto tiempo, pero el tiempo que pasaba envolviendo cada paquete y llevándolo al correo la primera vez que revendió libros hizo que tomará la decisión de dejar que Amazon lo hiciera por él: con el programa Fullfilment by Amazon (la traducción literal sería “Cumplimiento por Amazon”), él lleva varios libros a un centro de procesamiento de Amazon y paga el correo y una comisión extra. Ellos se encargan del resto de proceso de envío.

Con esta experiencia encima, cuando vio que no soportaba más su trabajo como contador, decidió comprar y vender más que libros: se iba a recorrer los pasillos del Walmart más cercano, comparaba precios con la App de Amazon, y compraba aquellos artículos que veía que podía vender con ganancias como juguetes, juegos y artículos de ferretería, desde Barbies y Legos hasta vajilla de acero inoxidable, según cuenta en el artículo citado en noviembre del año pasado.

“Con 10 horas por semana, me quedaba US$ 1.000 por mes; cuando llegué a ganar haciendo esto lo mismo que ganaba en mi trabajo como contador, renuncié”, recordó. Esto sucedió en septiembre de 2013. Para diciembre, ya ganaba US$ 9.000, con ventas netas de US$ 25.000.

Cuando las cajas arriba de cajas que llenaban su dúplex fueron demasiado para él, decidió alquilar un galpón de 220 metros cuadrados. Y cuando las 30 horas semanales que pasaba mientras compraba y 15 horas de preparar paquetes lo superaron, decidió emplear a su primer trabajador.

Una de las técnicas que usa es comprar artículos con descuentos fuera de temporada, como golosinas después de Halloween y adornos de Navidad una vez que pasan las Fiestas. “Mucha gente compra esos artículos durante el año”, señaló Grant.

Cinco años después, su empresa tiene 10 empleados, y vende US$ 200.000 por mes. Se mudaron a un lugar cinco veces más grande en julio del año pasado, y terminó el año con ventas por US$ 8 millones. Si bien los ingresos se reinvierten, Grant llegó a tener un salario anual de US$ 150.000 ($3 millones, al cambio actual; es decir, $250.000 por mes) cuando se dedicaba al emprendimiento full time.

Prueba y error

No todo es color de rosa: perdieron US$ 6.000 por vender limas de uñas para perros falladas y los llevó a que Amazon les suspenda la cuenta, y además en ocasiones tuvieron que pagar comisiones extras a Amazon por productos que no se venden.

Sin embargo, cuando todo se tiene en consideración, Grant sostuvo que es una formula sencilla para el éxito.

Hoy en día, Grant redujo su sueldo a US$ 60.000 por año y dedica gran parte de su tiempo a realizar consultoría y enseñar técnicas de comercio electrónico en el mismo blog en el que posteaba sus resultados. Su esperanza es que sus experiencias le sirvan a otros que se sientan a disgusto con sus trabajos actuales.

“Lo único que hace falta es meterle muchas horas de trabajo”, cerró.

Si uno lo traslada a la ciudad de Buenos Aires, es como recorrer avenida Avellaneda o la zona de Once en busca de ofertas que luego termina ofreciendo a través de Mercado Libre. Es decir, lo que muchos ya hacen a una escala pequeña, este estadounidense lo transformó en un negocio de alto rendimiento.