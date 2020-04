Destruyeron el envío de dinero por CBU con una app de costo cero y acreditación inmediata

BenkoPay es una nueva start-up argentina que permite realizar pagos, transferencias y compartir dinero de forma inmediata sin necesidad de contar con tarjetas bancarias para realizar las operaciones. El sistema no incurre en gastos extra y está pensada para ser fácil de utilizar.

La app emplea la tecnología de código QR junto a un sistema llamado #BenkoTag, que funciona como un código único que permite vender por chats y redes sociales sin tener que compartir tu número de celular o dirección de correo electrónico.

La aplicación, nacida como una billetera electrónica, es compatible con cualquier smartphone y se encuentra disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Desde la startup aseguran que las transferencias de dinero entre usuarios son gratis, ilimitadas y se acreditan de manera instantánea.

“Nuestra app funciona con saldo propio y no depende de otro medio de pago”, afirma Dominique Croce, su fundador, y agrega: “En el camino a desarrollar este nuevo medio de pago descubrimos que en Argentina, casi el 65% de la población esta no bancarizada o sub-bancarizada, es decir, que tienen cuentas que no usan por elección o por difícil acceso a sucursales bancarias”.

Para realizar pagos, los usuarios deberán cargar saldo en la aplicación a través de una transferencia bancaria, que demorará menos de 10 minutos. Una vez cargado el saldo, podrán transferir dinero a sus contactos, hacer compras en los locales adheridos consultando el mapa incorporado o pagar sus servicios y recargar crédito del celular.

BenkoPay funciona únicamente con saldo prepago lo que le confiere inmediatez y costo de operación cero. Además, es la primera app de pago de Argentina con la cual se puede enviar dinero a cualquier contacto, tengan o no la aplicación en su celular. Es decir, que de esta manera queda desterrado el uso de CBU para transferencias de dinero entre personas.

A través de la función #BenkoTag se pueden recibir pagos de forma inmediata y sin comisión en redes sociales. A diferencia de los links de pago, el #BenkoTag se puede compartir como un hashtag en los comentarios de los posteos. Dicho Hashtag redirecciona a los compradores al sistema de pago.