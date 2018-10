Creó un blog con promociones aéreas que hoy factura $ 1.000.000 anuales

Con una inversión de u$s 50, Matías Mute logró convertir su hobby en un negocio rentable. Hoy publica entre cuatro y seis ofertas por día para viajar por Argentina o al exterior.

Un blog que comenzó como un hobby se convirtió ocho años después en un negocio que factura $ 1.000.000 anuales. Se trata de Promociones Aéreas, un sitio web que todos los días publica entre cuatro y seis promociones para volar por Argentina y al exterior.

Matías Mute, su cofundador, contó a Infotechnology que el proyecto surgió ante la “inquietud de ver que viajando podían ahorrar dinero cambiado una fecha o buscando una alternativa”. Como en 2010 no había un sitio que agrupara “ofertas reales de viajes”, junto a su socio decidieron crearlo.

“Al principio éramos los organizadores de viajes de amigos y familiares. En ese momento nos dimos cuenta que habíamos encontrado un nicho, oportunidades para viajar que ninguna otra agencia publicaba, entonces se decidió armar un blog que las pueda reunir en un solo click”, relata Mute.

Los primeros tres años el proyecto no fue rentable, el cuarto y el quinto año funcionó bien, y los últimos tres años “explotó”. Para el emprendedor, la clave fue la continuidad, lo que le permitió formar una comunidad (tienen medio millón de seguidores en Facebook, 120.000 en Twitter y 70.000 en Instagram).

“Empezamos a cobrar relevancia, la comunidad empezó a crecer y se fue construyendo con el tiempo. Notábamos que los lectores volvían recurrentemente al sitio solicitando más promociones e información”, explica Matías.

Hoy el blog se sustenta con publicidad (principalmente de bancos y agencias), aunque no descartan en un futuro lanzar una “membrecía premiun con beneficios especiales” para los lectores más fieles. Además, emplea a 4 personas que, entre otras cosas, todos los días evalúan 1200 rutas aéreas en busca de buenos precios.

Algunas de las promociones más interesantes fueron pasajes a Cancún o Miami por $ 4000. Sin embargo, Mute afirma que esto pasa “con suerte dos veces al año” y por eso “no hay que especular con planear vacaciones con promos de ese tipo”.

“Nos destacamos en encontrar pasajes desde otros orígenes hasta un 30% más baratos que saliendo desde Buenos Aires y la posibilidad de viajar a 2 a 3 lugares en un mismo viaje al precio de un solo destino”, añade.

Para diferenciarse de la competencia en Internet, el emprendedor señala que lo más importante es generar contenido auténtico y de calidad y reinventarse.

“En estos ocho años hubo miles que quisieron hacer lo mismo. Aparecen y desaparecen. En momentos de crisis surgen más pero no tienen continuidad ni seriedad. Los que quedan generan contenido autentico”, agrega.

Y si bien con la suba del dólar cayeron los viajes de argentinos al exterior, Mute asegura que el 65% de sus lectores quiere viajar internacionalmente y sigue buscando promociones. “En tiempos de crisis, lo único que funciona bien en la aviación es la oferta y la demanda. Los precios en dólares bajaron, por lo que a nivel promociones es un buen momento”, afirma.

Emprender en Internet

Mute asegura que “se puede arrancar un negocio sin inversiones ni un capital inmenso”. Según cuenta, Promociones Aéreas nació con una inversión inicial de u$s 50 (un hosting de u$s 10 y una plantilla de u$s 39).

“Se puede arrancar de formas muy económicas y después profesionalizar o contratar a una empresa externa. Incluso programación se puede aprender”, agrega. El blog además cuenta con una aplicación y recientemente lanzó un servicio para recibir las promociones por Whatsapp.

LD LUZ DE SOUSA QUINTAS